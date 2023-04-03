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ОПЕК "пересидела" сланцевую угрозу? - М.Макаров
00:13 05.04.2023

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+
Похоже, решение о снижении добычи нефти, всколыхнувшее рынки, стало возможным из-за того, что производители в США исчерпали темпы роста.

Хотя Вашингтон расстроен "ударом в спину", ему ничего не остается, как продолжать называть Саудовскую Аравию "стратегическим партнером".
Цены на нефть в понедельник пошли в рост после неожиданного решения части стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца текущего года. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2023 года на лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель впервые с 7 марта. Goldman Sachs уже повысил прогноз цены на сорт Brent на декабрь 2023 года с $90 до $95, на декабрь 2024 года - с $95 до $100, отметив, кроме прочего, восстановление экономики Китая и устойчивость показателей рентабельности в нефтепереработке.

В минувшее воскресенье несколько стран ОПЕК+ объявили, что суммарный объем сокращения добычи может составить около 1,65 млн баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия снизит производство на 500 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ - на 144 тыс., Ирак - на 211 тыс., Кувейт - на 128 тыс., Оман - на 40 тыс., Алжир - на 48 тыс., Казахстан - на 78 тыс. Россия продлит действующее до конца июня решение о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки до конца года.

"Этот шаг удивил рынок", - пишет Bloomberg, напоминая, что четырнадцать трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством на прошлой неделе, не предсказывали никаких изменений в уровне добычи, а в ОПЕК заверяли, что предложение сырья будет стабильным, несмотря на падение нефтяных цен до 15-месячного минимума из-за хаоса на рыках, вызванного банковским кризисом.

Решение о сокращении добычи западные эксперты расценивают как новый риск для мировой экономики, отмечая, что это усиливает опасения насчет глобальной рецессии. Тем более что растущая инфляция стимулирует ужесточение денежно-кредитной политики центробанками ряда стран. В частности, к ним в понедельник присоединился Банк Израиля, повысивший учетную ставку на 0,75% до 4,5%.

По мнению аналитиков Goldman Sachs Group, решение о сокращении добычи говорит о новой стратегии ОПЕК+, направленной на то, чтобы действовать на опережение. К ней картель переходит после нескольких лет ситуативной реакции, когда ему приходилось адаптироваться сначала к шоку спроса из-за пандемии, а затем к последствиям введения масштабных санкций против России.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак не исключил, что к добровольному сокращению добычи нефти, помимо уже приявших такое решение девяти стран, могут присоединиться и другие из 23-х участников ОПЕК+. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что решение ряда стран ОПЕК+ сократить добычу нефти принято в интересах мировой энергетики и поддержания цен на должном уровне. Комментируя заявление Белого дома, который выразил неудовольствие в связи с решением о сокращении добычи нефти, Песков сказал: "Довольны или не довольны - это их личное дело".

Тем временем Соединенные Штаты намерены восполнить объем стратегического резерва нефти. Об этом сообщил в понедельник координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Однако он отказался отвечать на вопрос о том, связано ли это с действиями ОПЕК+, отметив лишь, что картель заранее предупредил США о решении сократить нефтедобычу.

В западных СМИ срезу же появились предположения, что изменение позиции ОПЕК+ может снова вызвать напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, обострившимися в минувшем году после неудачной попытки Вашингтона уговорить Эр-Рияд увеличить добычу нефти. В связи с этим Кирби подчеркнул, что США по-прежнему считают Саудовскую Аравию "стратегическим партнером, которым она и была на протяжении 80 лет". Признав, что позиции двух стран не всегда совпадают, он отметил, что все же "есть много вещей, которые для нас представляют взаимный интерес".

В Европе тоже пристально следят за ситуацией на энергорынках. Скорее всего, эта тема будет обсуждаться на заседании Совета Евросоюз - США по энергетике в Брюсселе 4 апреля, в котором примут участие глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и глава Госдепа Энтони Блинкен.

Однако у Вашингтона уже не так много способов повлиять на ситуацию, как было ранее. "На этот раз американский сланец не придет на помощь", - пишет Bloomberg, отмечая, что нефтяные компании в США вряд ли смогут компенсировать неожиданное сокращение добычи. "Решение ОПЕК+ стало возможным только из-за неспособности (или нежелания) сектора сланцевой нефти США расти такими же темпами, как в 2016–2020 годах", - цитирует агентство трейдера-миллиардера из Хьюстона Джона Арнольда.

Это резко контрастирует с большей частью прошлого десятилетия, когда сланцевая промышленность США "была занозой в боку ОПЕК", используя дешевые деньги для оживления старых и, как считалось, выработанных нефтяных месторождений с помощью технологии гидроразрыва пласта.

"Впечатляющий рост нефтяного сектора США с 2012 года до пика в 2020 году добавил на мировые рынки больше сырой нефти, чем вся текущая добыча Ирака и Ирана, вместе взятых. Это раздражало ОПЕК и ее союзников, которые видели, что их господство на рынке находится под угрозой, как никогда раньше", - напоминает Bloomberg.

Белый дом, продолжая сетовать что сокращение добычи нецелесообразно с учетом "неопределенности в мире", тем не менее, пытается демонстрировать оптимизм. Представители администрации Джо Байдена заявляют о готовности поддерживать цены для американских потребителей на низком уровне и делать все возможное, чтобы помочь сбалансировать спрос и предложение на нефтяном рынке.

Михаил Макаров
3 апр. 23

Источник - rosbalt.ru
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