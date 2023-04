Транснационал и судьбы западных государств. Макронизация Франции, - А.Елисеев

00:44 05.04.2023 Транснационал и судьбы западных государств

Макрон способствует крушению института президентства во Франции, Байден весьма успешно дискредитирует его в США

Александр Елисеев

4.04.23

Случилось чудо-чудное, диво-дивное. "Мировое сообщество" хоть как-то серьезно "наехало" на киевский режим: "Управление Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН с 24 февраля прошлого года зафиксировало 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны украинских силовиков, заявил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк. "Мои сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний украинскими силами. Из 73 опрошенных нами жертв 53 процента подверглись пыткам или жестокому обращению", - отметил он в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека. ("ООН обвинила Киев в исчезновениях людей и произвольных задержаниях")



Пока западная прогрессивная общественность" (все эти байдены и проч.) поддерживают "свободолюбивую Украину", международная бюрократия неспешно, но основательно собирает мощный комроматец на сам киевский режим. Кое-что показывают уже сегодня, но основное покажут тогда, когда будут ликвидированы США. Ведь это все компромат не столько против Украины, сколько против США, которые усиленно поддерживают киевский режим. Байдены, которые осуществляют эту поддержку с особым рвением, сейчас прочно ассоциируются с США. Хотя в реальности они управляются "глубинным государством", за которым стоит Транснационал - Транснациональные корпорации (ТНК) и пр. А последний стремится ликвидировать все нацгосударства (в том числе, и США), заменив их Мировым правительством - "Всемирным советом глобальных корпораций", по Э. Тоффлеру. К слову, весьма показательно, что прообраз такой структуры уже создан. Речь идет о "Совете по инклюзивному капитализму", который ориентируется на концепции Клауса Шваба и Лиенн де Ротшильд, а также патронируется Ватиканом. В совет входят крупнейшие ТНК: IBM, Mastercard, Lenovo, Dupont, Bank of America, BP, Johnson & Johnson, Allianz SE, TIAA, State Street Corporation и др.



Поэтому Байден своими "чудачествами" и дискредитирует сам институт президенства. А заодно и вязнет все больше в Украине, связывая судьбу тамошнего провального режима с судьбой США. Транснационал извлекает из этого разнообразную выгоду. Реализуются мощнейшие финансовые схемы, ослабляется американская государственная система и, конечно, с помощью Украины (точнее, США) пытаются навредить России.



Однако, итог будет таков. Какой-нибудь "международный трибунал" выступит с осуждением США как "фашистского" образования.



Вызов "глубинному государству" (а, следовательно, и Транснационалу) попытался бросить Трамп. Результат – известен. Сейчас он пытается вернуть власть, но тут уж за него взялись крепко. "Прокуратура Манхэттена выдвинула против Трампа обвинение по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере, - пишет Дмитрий Седов. - А Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений в отношении Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Вытащили и грязное белье. Трампу предъявлены уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой в 2006-2007 годах у него были отношения. Утверждают, что в разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Трампа Макйл Коэн заплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за неразглашение информации. Это тоже противозаконно. Ну а чтобы Трампу не показалось мало, объявилась и пострадавшая от его любвеобилия модель "Плейбоя" Карен Макдоугал (от нее он якобы в свое время откупился суммой в 160 000 долларов). А далее возмущение членов суда Нью-Йорка и вынесенный ими приговор будут таковы, что исключат возврат Трампа к президентскому креслу раз и навсегда". ("Загнанных президентов приканчивают, не правда ли?")



Помочь Трампу мог бы мощный социально-политический взрыв в США – по сравнению с которым пресловутый "штурм Капитолия" покажется детским утренником. Но это будет, по сути, началом гражданской войны, которая только ослабит США и усилит Транснационал. Впрочем, тут вполне могут "обойтись" и без Трампа (или же задействовать не только его). В настоящий момент уже создана некая региональная ассоциация "красных штатов" (республиканских), которая прямо-таки просится на роль Конфедерации 2. 0. Валентин Катасонов сообщает: "Только что из Америки пришла новость: 19 "красных" штатов Америки объединяются в альянс, который будет бойкотировать стандарты ESG. 16 марта группа представителей 19 штатов объявила о создании альянса. "Распространение ESG по всей Америке представляет собой прямую угрозу американской экономике, личной экономической свободе и нашему образу жизни, отдавая инвестиционные решения в руки разбуженной толпы, чтобы обойти избирательные урны и внедрить политическую идеологию в инвестиционные решения, корпоративное управление и повседневную экономику", – говорится в заявлении группы. Губернаторы заявили, что будут защищать людей от навязываемых Вашингтоном стандартов ESG. Губернаторы заявили, что могут запретить "финансовому сектору учитывать так называемые "социальные кредитные рейтинги" в банковской и кредитной практике, направленные на то, чтобы помешать гражданам получать финансовые услуги, такие как ссуды, кредитные линии и банковские счета". ("Красная" Америка не желает жить по законам "голубой")



В авангарде указанной ассоциации стоит губернатор Флориды ДеСантис, который выступает основным соперником Трампа внутри Республиканской партии (РП). То есть, все это ведет к усилению противоречий внутри РП. Вроде бы ничего особенного (внутрипартийная борьба – вещь обычная), но на фоне всех других кризисов, катастроф и противоречий ситуация выглядит уже совсем в ином свете.



Возникает вопрос – не играют ли соперничество Трампа и ДеСантиса на руку Демпартии (ДП)? На первый взгляд – да, играют. На второй - все несколько сложнее. Дело в том, что противоречия здесь грозят выйти за привычные "электоральные" рамки. Трамп и ДеСантис – весьма "неформальные" лидеры. Первый – это инфан террибль для республиканцев, он внутри РП – "чужой среди своих". ДеСантис, вроде более формален, но от него все больше и больше попахивает сепаратизмом. А вот после создания Ассоциации-19-ти не просто попахивает, но пахнет. Поэтому, все нынешние противостояния, вкупе с мощным кризисом, запросто могут завершиться крушением всех структур США. А это на руку гиперэлитариям из Транснационала. Понятно, что Транснационалу не нужна ни РП, ни даже либерально-глобалистская ДП, ведь на их сосуществовании-соперничестве основана американская политическая система.*



Получается, "вилка" - как в шахматах. Как не пойдешь, а только себе же навредишь. И это все результат длительной американской политики безудержной экспансии. На протяжении многих десятилетий Америка перла на пролом, думая, что тем самым она усиливает себя. В реальности, она себя ослабляла, увязая в разных международных проблемах. А вот Транснационал только усиливался, ибо Американская империя унифицировала мировое пространство, подготавливая почву для самой, что ни на есть, радикальной глобализации. Теперь ей предстоит платить как за свои грехи, так и за грехи Транснационала, который желал бы свалить все "косяки" капитализма на западные государства.



И, в данном контексте, было бы уместно обратить внимание на нынешние бунты во Франции. Вряд ли они приведут к отмене пенсионной реформы, но даже если и приведут, то ничто не изменит следующего факта - по национальной промышленности Франции нанесен мощнейший удар. Возникает закономерный вопрос - за счет кого будут все это разгребать?



Понятно, что то не за счет Макрона или Ротшильдов, а за счет французских национальных предпринимателей и французских социальных протестующих. Западный банковский капитал в свое время обрушил промышленный капитал - в войнах и потрясениях, и, в частности, в антипромышленных забастовках. Понятно, что банковским воротилам Запада было тогда очень уместно поддерживать забастовщиков, оставаясь в тени. Промышленники разорялись, вынуждены были непланомерно брать кредиты – и логично попадали в зависимость. Вот и получилось практически полное слияние промышленников и финансистов, в пользу последних.



Все удобно, а забастовщики в массе своей вовсе не хотят "смены строя". Вот если бы "протестующие" не просто выступали за свой "кармашек", а что-то там стратегическое видели – это одно, получается же совершенно другое, выгодное одному сегменту крупнейшего, в основном - транснационального, капитала.



Который желает использовать мощнейший социальный протест в своих интересах - интересах передела собственности. Не удивлюсь, если и сейчас ушки Ротшильдов стоят за этим, учитывая их старинные связи в левых кругах.



Кстати, вот, пожалуйста – левый Меланшон ("Непокоренная Франция") выступил за ограничение президентской власти. "Призыв лидера "Непокоренной Франции" Меланшона покончить с "президентской монархией" и учредить Шестую республику был услышан даже банкирами лондонского Сити. Financial Times в статье Is France on the road to a Sixth Republic? пишет, что "Пятая республика себя изжила, утратив свой блеск", а французские элиты "проводят свою трудовую жизнь, не выходя за пределы кольцевой дороги, окружающей Париж, - пишет Владимир Прохватилов. - Они относятся к остальной Франции почти как к колонии, населенной вонючими крестьянами, не сумевшими усвоить парижскую культуру, которой их учили в школе, и голосуют либо за крайне правых, либо за крайне левых. Financial Times считает, что непопулярная пенсионная реформа Макрона "увеличивает риск того, что французы последуют за американцами, британцами и итальянцами и проголосуют за популистов, избрав в 2027 году президентом Марин Ле Пен". "Франция не может так продолжать. Пришло время покончить с Пятой республикой с ее всемогущим президентом и провозгласить менее авторитарную Шестую республику. Макрон может быть тем, кто это сделает", – пишет рупор финансового капитала". ("Макрон ведет Францию к гражданской войне")



Обратим внимание - "рупор финансового капитала". Ну, в общем и целом, понятно. Институт президентства во Франции будет ослаблен – в угоду Транснационалу, который, который как уже было сказано, выступает за отмену государств. Национальная промышленность уже ослаблена – бессмысленными забастовками, которые именно финансовому капиталу не опасны, а иногда даже и выгодны. Вот к чему ведет политика Макрона. А кто он сам-то - известно. Убежденный глобалист (автор доклада "Глобализация несет благо и прогресс", 2015 год) и, в недавнем прошлом, сотрудник Ротшильдов (управляющий партнер банка Rothschild (Ротшильд) & Cie.). Ну, а пока Макрон способствует крушению института президентства во Франции, Байден весьма успешно дискредитирует его в США.



* Конечно, тут имеет место бунт "старого" (относительно) капитала (условно говоря, "трампов") против гиперкапиталистических мегаструктур. В. Катасонов пишет в вышеуказанной статье. "В вышедшей в декабре статье Florida CFO calls on state pension fund to terminate all BlackRock portfolios (Финансовый директор Флориды призывает государственный пенсионный фонд закрыть все портфели BlackRock) говорится, что глава финансового ведомства Флориды Джимми Патронис объявил в конце прошлого года, что министерство финансов штата отказывается от услуг глобального финансового холдинга BlackRock по управлению рядом инвестиционных портфелей штата: долгосрочным портфелем штата. По ходу отмечу, что BlackRock, под управлением которого находятся активы на сумму 8,6 трлн долл. (по состоянию на конец 2022 года), является одним из главных в мире "локомотивов", продвигающих стандарты ESG".



Тут, к слову, не столько уже финансовый капитал, сколько цифровой: "Компания Black Rock создала в начале 2010-х систему с искусственным интеллектом Aladdin, которая анализирует глобальные финансовые рынки и управляет всеми этими активами, направляя их в нужные отрасли, - сообщает Игорь Шнуренко, - Тем самым другие отрасли и предприятия, напротив, обескровливаются, лишаются финансирования и выходят из игры. Aladdin постоянно подсчитывает, что и кто в мире сколько стоит. Эта структура постоянно, в режиме реального времени корректирует данные цены в зависимости от любых новостей. Английский журнал "Нью стейтсмен" писал, что "Аладдин" - это компьютер, который сильнее, чем все традиционные политики, - потому что они так или иначе находятся под его контролем или у него в управлении. "Аладдину" известно заранее, как поступит тот или иной политик, все они уже являются частью схемы, алгоритма его работы. Нет ничего, что бы "Аладдин" ненавидел больше, чем непредсказуемость поведения, именно поэтому управление будущим - самая важная часть его действий". ("Горящий человек") Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680644640





