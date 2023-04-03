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Politico: ОПЕК+ приняла неожиданное решение. Европе грозят "серьезные проблемы"
02:06 05.04.2023

Politico
США

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи наносит удар по ЕЦБ

Politico: решение ОПЕК+ сократить добычу окажет негативное влияние на инфляцию в Европе

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти станет для Европы "серьезной проблемой", пишет Politico. Скачок цен на энергоресурсы только подстегнет инфляцию на континенте, который уже столкнулся с протестами и волнениями из-за роста стоимости жизни.

По прогнозам аналитиков, дефицит поставок будет оказывать негативное влияние на темпы инфляции в Европе.

Неожиданное решение сократить объемы добычи нефти, принятое группой ОПЕК+, подорвало усилия центробанков по сдерживанию инфляции как раз в тот момент, когда темпы роста стоимости жизни в Европе начали замедляться.

О сокращении добычи более чем на один миллион баррелей в день стало известно в воскресенье, второго апреля, уже к утру понедельника цены на нефть подскочили на 8%. Это решение породило страхи перед цепной реакцией, которая может охватить экономику в целом. ОПЕК+ приняла его как раз в тот момент, когда темпы инфляции в еврозоне только начали замедляться после рекордных значений, которые фиксировались летом прошлого года.

Потребуется около двух месяцев, прежде чем последствия решения ОПЕК+ просочатся в реальную экономику, поскольку нынешние цены на нефть постепенно отражаются и на стоимости нефтепродуктов, сказал Хорхе Леон (Jorge León), старший вице-президент компании Rystad Energy, занимающейся анализом рынка.

"Это серьезная проблема для Европы, потому что цены на нефть оказывают значительное влияние на общую инфляцию на континенте, который является нетто-импортером нефти", – сказал он. Фьючерсные контракты на бензин уже торгуются по более высоким ценам.

Решение ОПЕК+ усиливает давление на правительства европейских стран в тот момент, когда рост цен на электроэнергию, продукты питания и транспорт провоцируют серьезное недовольство среди избирателей от Лондона до Берлина. Теперь, когда людям стало намного сложнее оплачивать счета, уровень поддержки лидеров начал падать, и по континенту уже катится волна протестов и волнений в рядах промышленных рабочих. Кроме того, влияние одного из множества факторов, подстегивающих инфляцию, – а именно специальной военной операции России на Украине и ответных мер Запада, – вряд ли ослабеет в обозримом будущем.

Денежная масса

Ускорение темпов инфляции может побудить Европейский центральный банк продолжить сокращение денежной массы за счет повышения процентных ставок, а это, в свою очередь, может негативно сказаться на росте в еврозоне.

"Меня беспокоит то влияние, которое это может оказать, в первую очередь, на инфляцию и, следовательно, на позицию центральных банков и, соответственно, на перспективы экономического роста в этом году и в следующем", – сказал Леон.

Годовая инфляция в еврозоне снизилась до 6,9% в марте с 8,5% в феврале, а своих рекордных значений в 10,6% она достигла в октябре. Пытаясь вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, ЕЦБ продолжил повышать процентные ставки с -0,5% прошлым летом до 3% в марте – это самый стремительный цикл ужесточения за всю историю.

За принятием решения о сокращении добычи стоит Саудовская Аравия – самый влиятельный член ОПЕК+. Этот шаг, а также сотрудничество Саудовской Аравии с Россией усиливают напряженность в отношениях королевства с правительствами Соединенных Штатов и Европы, которые сейчас изо всех сил пытаются выступить единым фронтом против Москвы.

"Резкое сокращение [добычи нефти] только усилит глобальное инфляционное давление, – сказал Найджел Грин (Nigel Green), глава независимой консалтинговой фирмы deVere Group. – Сейчас наблюдается реальная обеспокоенность тем, что неожиданное решение Саудовской Аравии и ОПЕК+, заставит центробанки дольше поддерживать более высокие процентные ставки из-за влияния инфляции, а это будет препятствовать экономическому росту".

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи повлекло за собой скачок цен на нефть – менее чем с 80 долларов за баррель в пятницу на закрытии торгов до более чем 85 долларов в понедельник. Аналитики сразу же повысили свои прогнозы касательно цен на нефть в дальнейшем: Goldman Sachs полагает, что нефть к концу года подорожает до 95 долларов за баррель.

Беспокойство сохраняется

Менее чем за год ОПЕК+ сократила добычу уже дважды. В прошлый раз группа уменьшила объемы на два миллиона баррелей в день – Соединенные Штаты решительно раскритиковали то решение.

Аналитики рассматривают этот шаг как сознательную попытку крупнейших стран группы поднять цены на нефть выше. В прошлом году она колебалась вокруг отметки в сто долларов за баррель.

Страны, не входящие в ОПЕК, в том числе Соединенные Штаты и члены Евросоюза, мало что могут сделать, чтобы противостоять последствиям этого решения, учитывая исторически низкий объем запасов сырой нефти. Стратегический резерв США, который Вашингтон может использовать, чтобы немного смягчить дефицит предложения, находится на самом низком уровне с 1984 года.

"Потребуется некоторое время, чтобы увидеть, насколько заметно это будет влиять на мировые цены, поскольку беспокойство по поводу спроса сохраняются. Однако это еще один потенциальный фактор, оказывающий повышательное давление на инфляцию", – отметили аналитики Deutsche Bank.

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК была расширена в 2016 году до ОПЕК+, куда вошли другие страны-производители, такие как Россия.

Автор статьи: Паола Тамма (Paola Tamma)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680649560


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