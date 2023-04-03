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Георги Вулов: ОПЕК подложила США "нефтяную" свинью
02:08 05.04.2023

Dnes.dir.bg
Болгария

Удар по доллару, но настоящий обвал в рубле - несмотря на рост цен на нефть
Dir.bg: решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти усложнит борьбу США с инфляцией

Цены на нефть продолжают расти после рекордного скачка за год из-за сокращения добычи черного золота, о продолжении которого объявили страны ОПЕК+, сообщает Dir.bg. Их решение застало Запад врасплох, и оно может усложнить борьбу Америки с высокой инфляцией.

Георги Вулов

В ходе торгов во вторник доллар США испытывает давление со стороны большинства мировых валют. Это происходит на фоне ожиданий, что решение ряда стран ОПЕК+ сократить добычу нефти приведет к длительному периоду высокой инфляции во всем мире и отсрочит окончание мировыми центральными банками цикла ужесточения монетарной политики.

В то же время российский рубль подешевел на международных рынках (где он торгуется относительно слабо) на 2,32% до 79,45 рублей за 1 доллар США. На московском рынке, по данным банков и обменных пунктов столицы, средний курс покупки/продажи составляет 77,15/80,91 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки вырос на 82 копейки, а средний курс продажи увеличился на 17 копеек.

Курс евро достиг 86,88 рубля, что на 95,75 копейки выше уровня закрытия предыдущей сделки. Чуть ранее евро вырос до 87,02 рубля, но быстро вернулся на прежний уровень.

Валютный рынок и нефть

Евро вырос на 0,16% до 1,0917 доллара по сравнению с 1,0899 доллара на закрытии рынка в понедельник. Последние данные по инфляции показали, что в марте она замедлилась до годового минимума в 6,9%, поскольку цены на энергоносители упали впервые за два года, но основной индекс ускорился до нового исторического максимума в 5,7%.

"Решение по нефти может сделать работу Федеральной резервной системы США (ФРС) по борьбе с высокой инфляцией немного сложнее", - заявил Bloomberg президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард. "Это решение стран-производителей было неожиданным, но будут ли долгосрочные последствия - вопрос открытый. Цены на нефть постоянно колеблются, и их трудно точно отследить, что немного усложняет нашу работу". По мнению Булларда, ключевая процентная ставка ФРС, находящаяся в настоящее время в диапазоне 4,75–5%, должна быть повышена до 5,5–5,75%.

Британский фунт также вырос на 0,16 процента до 1,2433 доллара с 1,2413 доллара днем ранее, достигнув самого сильного уровня с 14 декабря. В марте у него был наибольший месячный рост за последние четыре месяца - 2,6%.

Доллар США также снизился по отношению к швейцарскому франку, упав на 0,08%. Последние данные показали, что годовая инфляция в Швейцарии замедлилась до 2,9%, самого низкого уровня за три месяца.

Валюта США выросла по отношению к японской иене на 0,18% до 132,70 иены с 132,46 иены на предыдущей сессии.

Товарные валюты, сильно зависящие от цен на нефть - канадский доллар и норвежская крона - выросли на 0,07% до 1,3425 канадских долларов за доллар США и на 0,07% до 10,2778 норвежских крон за доллар США соответственно.

Рубль и нефть

Вмешательство российского Центробанка не смогло остановить падение рубля. Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию ликвидности в рублях со сроками погашения 4 апреля увеличилось до 1037,8 миллиардов рублей на начало торгов во вторник, сообщается на сайте ЦБ России. На начало торгов в понедельник баланс составлял 985,1 миллиардов руб.

Обвал как на международных рынках, так и в Москве произошел из-за падения валютных поступлений от экспортеров, несмотря на рост цен на нефть после заявления ОПЕК+ о сокращении добычи.

Цены на нефть продолжили рост во вторник после рекордного скачка за год в понедельник, когда стало ясно, что ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, продолжат сокращать добычу сырой нефти. В воскресенье вечером 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи с мая до конца года, в дополнение к обязательствам по корректировке добычи нефти, принятым на встрече в октябре прошлого года (общее сокращение на 2 миллионов баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа 2022 года).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680649680


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