 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алекперов ("Лукойл") на поставках нефти врагам России "поднял" $10 млрд
07:07 05.04.2023

ТОП-10 российского списка Forbes-2023
Место Имя Состояние Изменение за год Источник богатства (данные Forbes)

1 Андрей Мельниченко и семья $25,2 млрд + $14,1 млрд Крупные пакеты акций производителя удобрений "Еврохим" и угольной компании СУЭК

2 Владимир Потанин $23,7 млрд + $6,4 млрд Норильский никель (37% акций), Росбанк (45%), финансовый холдинг TCS Group, куда входит банк "Тинькофф" (35%)

3 Владимир Лисин $22,1 млрд + $3,7 млрд Пакеты акций Новолипецкого металлургического комбината#, "Первой грузовой компании", "Первой портовой компании"

4 Леонид Михельсон $21,6 млрд +$7,6 млрд Нефтегазовые компании "Новатэк" (24,6% акций) и "Сибур" (30,6%)

5 Алексей Мордашов и семья $20,9 млрд +$7,7 млрд Пакеты акций "Северстали", золотодобывающей компании Nordgold, туроператора TUI, сети магазинов "Лента", машиностроительной компании "Силовые Машины"

6 Вагит Алекперов $20,5 млрд + $10 млрд Основной акционер нефтяной компании "Лукойл"

7 Геннадий Тимченко $18,5 млрд +$7,2 млрд Нефтегазовые компании "Новатэк" (23,5% акций), "Сибур" (17%), "Трансойл" (80%), строительной компании "Стройтрансгаз" (53%)

8 Алишер Усманов Состояние: $14,4 млрд + $2,9 млрд Основной акционер инвесткомпании USM (владеет долями в Байкальской горной компании, "Металлоинвесте", "Мегафоне")

9 Михаил Фридман $12,6 млрд + $0,8 млрд Бывший основной владелец группы LetterOne Holdings (владеет долями в нефтегазовой Wintershall DEA, телекоммуникационных VEON и Turkcell) и "Альфа-Групп" (Альфа-банк, "АльфаСтрахование", X5 Retail Group) (по состоянию на 24 февраля 2022 года).

10. Павел Дуров $11,5 млрд - $3,6 млрд Основатель и владелец Telegram

Источник - KP.RU
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