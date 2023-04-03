 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.04.2023
09:07  Санкционная петля вокруг Кыргызстана сжимается все сильнее? - Канат Кожоев
09:05  Школьное образование Казахстана: это даже не катастрофа, - А.Бектенова
09:03  Россия денонсировала соглашение о выплате пенсий военным из стран СНГ
08:58  О визите Си Цзиньпина в Москву и казахстанской многовекторности, - Н.Кузьмин
08:50  Падение Хорезма. Чиновники, регулярно насиловавшие воспитанниц детдома в Ургенче, остались на свободе
07:33  Русского медведя разбудили чуть раньше, чем следовало бы, - Виталий Аверьянов
07:07  Алекперов ("Лукойл") на поставках нефти врагам России "поднял" $10 млрд

02:08  Георги Вулов: ОПЕК подложила США "нефтяную" свинью
02:06  Politico: ОПЕК+ приняла неожиданное решение. Европе грозят "серьезные проблемы"
00:44  Транснационал и судьбы западных государств. Макронизация Франции, - А.Елисеев
00:13  ОПЕК "пересидела" сланцевую угрозу? - М.Макаров
00:00  Русь, Византия и вопросы преподавания истории, - Лев Игошев
Вторник, 04.04.2023
21:16  Ледники Гималаев тают быстрее, чем считалось ранее, - Чжан Гоцин
21:10  Беларусь стала ядерным государством. Прибыл первый "Искандер"
20:55  Второй после Афганистана. В Сирии наносится фатальный удар по гегемонии США, - Тимур Желоков
20:42  Трамп арестован в Нью-Йорке!
20:29  "Мы должны уже забыть все прошлые незаконные методы..", - президент Жапаров
20:13  Скончался директор Ассоциации книгоиздателей Кыргызстана Олег Бондаренко
20:12  Си Цзиньпин "поспорил" с Мао Цзэдуном по поводу Курил, - В.Скосырев
19:30  Беглецы-подлецы: из сбежавших Казчиновников можно собрать целый кабинет министров, - Н.Айдарбек
19:28  Кадровые перестановки в Таджикистане: помогут ли мартовские ротации "перезагрузить" экономику? - И.Арбышев
19:26  О чем думали финны, когда шли в НАТО, - Максим Климов
18:38  Террористическая война Зеленского не спасет, - Ю.Борисов
18:16  Искусственный интеллект возомнил себя богом. Чем грозит увлечение нейросетями, - М.Фаустова
16:50  В рейтинге Forbes богатейших людей мира сменился лидер
13:17  Пригожин - новый страшный и манящий Русский богатырь, - Figaro
13:15  Запад в непонимании: отчего умирает нефте-доллар? - Forbes
13:14  ОПЕК минус: что будет с ценами на нефть после исторического сокращения
12:22  Министром энергетики Казахстана стал пересаженный из "Самрука" Алмасадам Саткалиев
12:17  Европа загнала себя в газовую ловушку, - "Взгляд"
11:51  США используют Украину как оружие против Китая, - Дм.Бавырин
11:01  Новый глава КазКопилки - фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов - весьма любопытная фигура
10:55  Трамп как главная проблема глобалистов
10:51  СВО и люмпен-элита: про лучшее средство от паразитов, - С.Иванов
10:07  Члены "Народного совета" в Петропавловске не считают себя сепарами. Не так поняли
09:49  В Нидерландах, таская на учениях, уронили ядерную бомбу: немного помялась - залепили скотчем
09:32  Вот и Коля ушел... Армения окончательно отворачивается от России, - В.Бурт
09:29  В Душанбе с визитом прилетел Ильхам Алиев
07:38  США отчитались о ликвидации ракетой очередного "халифа" ДАИШ - Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши
00:51  Российская и исламская цивилизации: как определить границы, - С.Тарасов
00:23  Недохимичили. Испанская Maxam подала в Лондоне иск против правительства Узбекистана
00:18  Азербайджан встраивает Таджикистан в Организацию тюркских государств, - В.Панфилова
00:16  По ком звонит колокол Киево-Печерской лавры, - О.Ясинский
00:15  CША провоцируют Китай с территории Индии, - Владимир Скосырев
Понедельник, 03.04.2023
23:24  Превентивный нефтяной удар. Россия и ОПЕК подстроили сырьевой рынок под себя, - НГ
21:35  "Для вас мои двери теперь закрыты". Эрдоган обиделся на американского посла
20:53  Управленческая революция: коренизация и ликбез в Казахстане в 1920-е, - Инна Анисимова
20:49  Новый подОПЕКный: баррель нефти может подорожать до $90
20:47  Опубликована программа книжной ярмарки non/fictioN-весна (6-9 апреля 2023, Москва)
15:24  Назначения в Казахстане: 5 новых старых замов премьер-министра и свежий глава СВР КНБ генерал Амерханов
11:36  День Единения. Союзное государство – этапы становления, - В.Чушкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия денонсировала соглашение о выплате пенсий военным из стран СНГ
09:03 05.04.2023

Россия денонсировала соглашение о выплате пенсий военным из стран СНГ. Как это касается таджикистанцев?
Алина Валамат-Заде Asia-Plus

Этот документ регламентировал пенсионное обеспечение военнослужащих войск стран Содружества.
Фото: с tulpar.info
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации двух соглашений, регламентирующих пенсионное обеспечение военнослужащих войск стран СНГ. Что это значит и есть ли повод начинать беспокоиться?

В 1992 году между государствами-участниками СНГ были заключены два соглашения, регулирующие пенсионное обеспечение военнослужащих: Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих стран СНГ и Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск стран СНГ.

Участниками Соглашений стали Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Теперь Россия денонсировала данные Соглашения. Что это значит?

Касается ли меня эта новость?
Да, если вы – военнослужащий и получаете, либо намерены получать пенсию в какой-либо из стран СНГ, в том числе, в Таджикистане.

Что это были за Соглашения?
Ранее порядок выплаты пенсий военнослужащим основывался на территориальном принципе. При переселении на постоянное жительство в другую страну СНГ пенсионеру назначалась пенсия по законодательству государства проживания.

Проще говоря, где пенсионер жил – по такому порядку он пенсию и получал.

При этом в стране, где он реально служил, выплачивать средства ему прекращали.

Таким образом, если вы – военнослужащий из Таджикистана, то вы могли переехать в Россию и получать пенсию в установленном там размере.

Почему эти Соглашения денонсировали?
Данные Соглашения были направлены, в первую очередь, на защиту пенсионных прав военнослужащих СССР до принятия странами СНГ законов по вопросу пенсионного обеспечения.

Однако за последние 30 лет в странах СНГ такое национальное законодательство уже сформировалось, соответственно, необходимость в Соглашениях - отпала.

Кроме того, формулировка Соглашений давала следующую юридическую лазейку. Под действие Соглашений формально попадали все бывшие военнослужащие стран СНГ. При переезде в РФ они получали право на соответствующие выплаты из российской казны, а они традиционно выше, чем в других государствах содружества.

В связи с этим, в Россию образовался миграционный поток из иностранных военных пенсионеров, и, в итоге, Россия фактически осуществляла пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств.
В то же время у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на постоянное место жительство на территорию одного из государств - участников СНГ, размер пенсии оказывался значительно ниже.

Пора паниковать? У меня больше не будет пенсии?
В случае переезда таджикских военнослужащих в Россию, пенсия все также будет выплачиваться, но теперь уже не Россией, а Таджикистаном - на основе двустороннего международного сотрудничества в области пенсионного обеспечения.

При этом, денонсация Соглашений не скажется на пенсионных правах действующих военных пенсионеров - те, кому пенсии уже были назначены, продолжат получать их в прежнем порядке.

Как пенсионные выплаты военнослужащих будут регулироваться теперь?

Военные пенсионеры, которым уже назначены пенсии, продолжат их получать. Однако для "новых" пенсионеров, - тех, кто вышел на пенсию после денонсации Соглашений, - страны перейдут на двустороннее международное сотрудничество в области пенсионного обеспечения.

Если вы – российский военнослужащий и переехали в другую страну СНГ, то ваша пенсия будет выплачиваться в соответствии с Положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выехавшим на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации.

Если вы – таджикский военнослужащий, то ваша пенсия будет регулироваться Законом РТ "О пенсионном обеспечении граждан РТ", а если вы переехали в Россию, то пенсия продолжится выплачиваться Таджикистаном в установленном государством размере.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680674580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Развитие экономики, модернизация инфраструктуры и решение социальных вопросов: меры по реализации поручений Президента рассмотрели в Правительстве
- Решение непростое, но вынужденное - Алихан Смаилов о повышении цен на ГСМ
- Бюро определило повестку пленарного заседания Мажилиса
- О кадровых перестановках
- Алихан Смаилов провел встречу с руководством "Шеврон"
- Весенние обострения
- Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании ученых степеней
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  