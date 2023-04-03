Россия денонсировала соглашение о выплате пенсий военным из стран СНГ

09:03 05.04.2023

Россия денонсировала соглашение о выплате пенсий военным из стран СНГ. Как это касается таджикистанцев?

Алина Валамат-Заде Asia-Plus



Этот документ регламентировал пенсионное обеспечение военнослужащих войск стран Содружества.

Фото: с tulpar.info

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации двух соглашений, регламентирующих пенсионное обеспечение военнослужащих войск стран СНГ. Что это значит и есть ли повод начинать беспокоиться?



В 1992 году между государствами-участниками СНГ были заключены два соглашения, регулирующие пенсионное обеспечение военнослужащих: Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих стран СНГ и Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск стран СНГ.



Участниками Соглашений стали Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.



Теперь Россия денонсировала данные Соглашения. Что это значит?



Касается ли меня эта новость?

Да, если вы – военнослужащий и получаете, либо намерены получать пенсию в какой-либо из стран СНГ, в том числе, в Таджикистане.



Что это были за Соглашения?

Ранее порядок выплаты пенсий военнослужащим основывался на территориальном принципе. При переселении на постоянное жительство в другую страну СНГ пенсионеру назначалась пенсия по законодательству государства проживания.



Проще говоря, где пенсионер жил – по такому порядку он пенсию и получал.



При этом в стране, где он реально служил, выплачивать средства ему прекращали.



Таким образом, если вы – военнослужащий из Таджикистана, то вы могли переехать в Россию и получать пенсию в установленном там размере.



Почему эти Соглашения денонсировали?

Данные Соглашения были направлены, в первую очередь, на защиту пенсионных прав военнослужащих СССР до принятия странами СНГ законов по вопросу пенсионного обеспечения.



Однако за последние 30 лет в странах СНГ такое национальное законодательство уже сформировалось, соответственно, необходимость в Соглашениях - отпала.



Кроме того, формулировка Соглашений давала следующую юридическую лазейку. Под действие Соглашений формально попадали все бывшие военнослужащие стран СНГ. При переезде в РФ они получали право на соответствующие выплаты из российской казны, а они традиционно выше, чем в других государствах содружества.



В связи с этим, в Россию образовался миграционный поток из иностранных военных пенсионеров, и, в итоге, Россия фактически осуществляла пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств.

В то же время у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на постоянное место жительство на территорию одного из государств - участников СНГ, размер пенсии оказывался значительно ниже.



Пора паниковать? У меня больше не будет пенсии?

В случае переезда таджикских военнослужащих в Россию, пенсия все также будет выплачиваться, но теперь уже не Россией, а Таджикистаном - на основе двустороннего международного сотрудничества в области пенсионного обеспечения.



При этом, денонсация Соглашений не скажется на пенсионных правах действующих военных пенсионеров - те, кому пенсии уже были назначены, продолжат получать их в прежнем порядке.



Как пенсионные выплаты военнослужащих будут регулироваться теперь?



Военные пенсионеры, которым уже назначены пенсии, продолжат их получать. Однако для "новых" пенсионеров, - тех, кто вышел на пенсию после денонсации Соглашений, - страны перейдут на двустороннее международное сотрудничество в области пенсионного обеспечения.



Если вы – российский военнослужащий и переехали в другую страну СНГ, то ваша пенсия будет выплачиваться в соответствии с Положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выехавшим на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации.



Если вы – таджикский военнослужащий, то ваша пенсия будет регулироваться Законом РТ "О пенсионном обеспечении граждан РТ", а если вы переехали в Россию, то пенсия продолжится выплачиваться Таджикистаном в установленном государством размере.