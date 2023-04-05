Школьное образование Казахстана: это даже не катастрофа, - А.Бектенова

09:05 05.04.2023 Смогут ли дети Астаны и Алматы нормально учиться?

Классы с литерами "Ю" и "Ы" шокируют по-прежнему. Особенно встревожены родители в мегаполисах – строительство новых школ катастрофически не успевает за ростом населения.



В среднем в каждом классе находится по 35 учеников, а зачастую и 45. Переполнены не только первые классы, однако именно они вызывают тревогу, так как на смену буму прошлого года идет следующая волна первоклассников. Население мегаполисов растет гигантскими темпами, чего не скажешь о темпах возведения новых "храмов знаний".



Дети в Астане и Алматы вынуждены заниматься в переполненных классах, иногда в три смены. Во многих районах не хватает даже забитых под крышу школ, дети ежедневно рискуют, переходя дорогу, а частные заведения откровенно не доступны для большинства.



В 2019 году в стране родилось 402 тысячи детей, в 2020 году был побит рекорд 1987 года – 426 тысяч родившихся, в 2021 году снова побит рекорд – 446 тысяч малышей. В 2022 году в мир вступило 403 тысячи новых казахстанцев. При этом половина рождений приходится на южные регионы, а в северных ту же половину прироста дает столица.



Бездумно радоваться мешает другая статистика. По данным министерства просвещения, на 2022 год дефицит ученических мест в Казахстане составлял 250 тысяч, к 2025 году он увеличится до 800 тысяч мест, а к 2026 году – до 1,1 млн. мест. Основной удар скученности приходится на мегаполисы, так как они испытывают двойное давление: рождаемости и миграции.



Астанинские "достижения"



Как заявил в прошлом году бывший аким Астаны Алтай Кульгинов, ежегодно столица пополняется на 55 тысяч детей – часть из них рождается в городе, а более 20 тысяч переезжают из других регионов Казахстана.



На этом фоне в городе есть школы, где по 18 и более первых классов и образование получают в три смены. Ученики третьей смены приходят домой в девять вечера. В школах, рассчитанных на 1200 мест, занимаются 4,5–5 тысяч детей. Такие трудности испытывает, по некоторым данным, треть учащихся. В прошлом году в школы Астаны пришли 26 тысяч первоклашек, и это далеко не предел.



При этом отказать в зачислении администрация не имеет права: все ребятишки учатся по месту прописки. Таково тяжелейшее наследие безответственного штампования человейников – сотен новых ЖК, не обеспеченных инфраструктурой.



Зимой 2023 года президент Токаев сообщил, что в Астане не выполняется план по строительству школ. В прошлом году должны были сдать в эксплуатацию 11 школ, тогда как построено всего три, заявил глава государства. "В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ. В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения", - сказал президент. Аналогичная проблема в школах для особенных детей и детских садах, где в очереди стоят 45 тысяч детей.



"Строительство школ – это стратегическая задача. И в ее реализации должны активно участвовать не только государство, но и состоятельные граждане. Но в этом направлении не хватает частной инициативы и конкретных предложений. В целом надо продумать вопросы строительства школ за счет частного капитала", - пояснил президент.



Добавим, что еще несколько лет назад депутаты маслихата столицы возмущались, что когда в классах по 50 детей, акимат почему-то находит хорошие участки в центре для строительства ЖК и бизнес-центров, а для школ участков нет. Кроме того, непродуманное увлечение строительством пристроек привело к закономерному итогу – пристройки малогабаритны, теперь приходится "лепить" новые. Напомним, что максимальное количество учащихся в одном классе не должно превышать 25 человек.



В прошлом году журналисты inbusiness.kz. обнаружили, мягко говоря, несоответствия между обещаниями акимата и реальностью. В частности, глава столицы Алтай Кульгинов заявил, что до 2025 года в Астане будет создано еще 120 тысяч ученических мест в две смены. Планировалось построить 44 школы. "Чтобы планомерно снижать и не допускать появления школ с трехсменным обучением, необходимо строить ежегодно не менее 10 школ. К примеру, за три года построили 34 школы на 70 тысяч ученических мест. Только в этом году создается свыше 23 тысяч ученических мест", – заявил аким.



Однако же, пишет портал, по данным комитета по статистике Минэкономики, за прошедшие три года в столице введено в эксплуатацию только девять школ. Кому же верить, вопросили журналисты, и сделали вывод: у акимата элементарно нет точной статистической картины, либо ее нет у Минэкономики, либо у тех и других.



В 2022 году главный специалист управления образования столицы Нурлан Досжанов сообщил о введении в эксплуатацию 11 школ: пять – в рамках бюджетно-инвестиционных проектов, две школы – в рамках ГЧП, четыре школы – за счет частных инвестиций. По сведениям акимата, в столице восемь трехсменных школ, 18 переуплотненных. Но из запланированных 11 заведений было сдано только два, причем одна из них частная, вторая Binom – в рамках ГЧП, утверждает портал. То есть ни одной школы, сданной акиматом.



Кроме прочего, теперь жители мегаполисов пожинают плоды многолетней преступной политики застройки. В столице масса человейников, где на 15 и более ЖК нет ни школ, ни детсадов, ни поликлиник. Общественники заявляют, что акимат не владеет настоящими данным о численности учеников, о реальной потребности в количестве мест и педагогов. Сроки же строительства неоправданно затягиваются, местные власти слишком много надежд возлагают на бизнес и ГЧП.



Акимат обещает



Однако же столичная мэрия продолжает раздавать обещания. В 2023 году в Астане начнется строительство еще 13 школ на 20 тысяч детей, таковы официальные данные. Кроме того, под строительство школ в Астане определили 102 земельных участка. "В рамках национального проекта "Комфортная школа" ведем проектирование 23 крупногабаритных школ. Эти 23 школы позволят создать более 84 тысяч ученических мест в две смены", - заверяли в акимате. В Есильском районе Астаны построят 16 школ, в Алматинском районе – пять школ, в Байконурском районе – одну школу, в Сарыаркинском районе – две. Строительство начнется в 2023 году, школы будут сданы в эксплуатацию в 2024–2025 годах.



К началу нынешнего года в городе функционировало 162 школы, сообщил акимат, в которых обучаются около 237 тысяч детей. Основная нагрузка приходится на государственные образовательные учреждения: в 99 школах обучаются почти 200 тысяч школьников. Остается надеяться, что акимат не запутается в статистике и выполнит хотя бы некоторые обещания.



Кстати, в сопредельном со столицей регионе также назрела тяжелейшая ситуация. Именно город Косшы Акмолинской области прогремел на всю страну, когда там открыли первый "Ы" класс. В местной школе обучаются около четырех тысяч детей (одних только первоклассников 700 человек), хотя проектная мощность позволяет обучать всего 1,2 тысячи детей за одну смену.



Первый "Ю" класс и другие казусы в южной столице



Еще совсем недавно первый "Ю" воспринимался как анекдот, но в Алматы его воплотили в жизнь. Уже в 2021 году в мегаполисе были школы, набиравшие по 28 первых классов. Особенно актуальной проблема переполненных "храмов знаний" стала в недавно присоединенных района и тех, где с легкой руки предыдущих градоначальников возвели каменные джунгли, не обеспеченные инфраструктурой.



Нет нужды уточнять, что 28 первых классов – это около 750 детей, влившихся в школу, рассчитанную максимум на 1200–1500 учеников. Теперь средняя заполняемость таких заведений составляет 4500–5000 человек. По словам экспертов, в настолько забитой школе сокращаются перемены, быстро приходит в негодность оборудование, ощущается острая нехватка помещений, оборудованных классов, спортзалов и элементарных гардеробов.



В прошлом году родители и общественники провели несколько кампаний в соцсетях, возмущаясь халатным отношением властей. В классах обучаются по 45 детей, при этом в большинстве районов города новые школы не появлялись с советских времен, тогда как новые ЖК растут с пугающей быстротой. Нынешнее положение – прямое следствие уплотняющей застройки. Многие родители с тревогой говорили даже не о качестве образования, о котором при подобном числе учеников думать не приходится, а о том, что дети ежедневно вынуждены переходить главные автомагистрали, так как в шаговой доступности школ нет.



Одним из самых распространенных стал вопрос: в нашем районе строятся несколько новых ЖК, завтра туда заедут семьи с детьми, где все они будут учиться? Родители массово рассказывают о том, что им приходилось переводить детей в такие же загруженные школы, поскольку из прежней при любой возможности стараются турнуть.



Частные заведения для большинства горожан недоступны, стоимость обучения там начиналась от 100 тысяч тенге. В прошлом году на волне инфляции многие частные школы повысили цену в два раза, жалуются родители. Фактически, Алматы становится городом, в котором в приличных условиях смогут учиться лишь дети из обеспеченных семей. Остальным придется кое-как отбывать каторгу в переполненных классах.



Алматинцы сомневаются, что администрация Ерболата Досаева способна представить хотя бы адекватную статистику дефицита учебных мест. Темпы возведения тоже оптимизма не внушают. В прошлом году управление образования заявило о работах по строительству пяти школ в микрорайонах Калкаман-2, Кайрат, Дархан, Мадениет, Нуркент и трех пристроек к школам 48, 191, 9.



"Также запланировано начать строительство следующих объектов: за счет бюджета две школы в микрорайонах Саялы-2 и Зердели и семь пристроек к школам 148, 112, 103, 59, 174, 97, 195. В рамках меморандумов 11 школ и шесть пристроек к школам 51, 73, 104, 125, 136, 146. За счет частных инвестиций 10 школ. Также планируется выкуп двух зданий в Ауэзовском и Бостандыкском районах", - сообщили в акимате.



Всего, по данным администрации, запланировано открытие 46 объектов на 30 185 ученических мест. Из них в 2022 году планировалось открыть 22 объекта на 14 245 мест. Однако такие темпы едва ли исполнимы. В прошлом году, рассказали в акимате, дефицит составлял 19 611 мест в школах и 41 080 – в детских садах, в цифры верится с трудом. В Алматы, кроме того, "наблюдается острая нехватка свободных земель на возведение школ и детских садов, а темпы строительства позволяют закрывать только ежегодный прирост". Последнее утверждение администрации куда ближе к истине.



По факту к 1 сентября прошлого года в южной столице открылось восемь новых школ. Всего же в первый класс пошли более 31 тыс. детей из 317 тыс. школьников. Однако лишь четыре из новых школ – государственные (микрорайоны Мадениет, Калкаман, Саялы, Томирис) и рассчитаны на 6600 мест. Остальные четыре школы (1470 мест) построены за счет частных инвестиций. Завершено строительство пристроек к школам №191, 146, 125, что позволило увеличить численность учащихся на 875 мест. Также акимат отчитался о ликвидации последней трехсменки в школе №196. В целом в городе функционируют 210 государственных и 91 частная школа.



Кроме того, в 2023 году в Алматы, согласно обещаниям, начнут строительство 22 учебных заведений по проекту "Комфортная школа". Возведение еще 30 школ и девяти пристроек к организациям среднего образования позволит снизить дефицит ученических мест почти на 23 тысячи до 2025 года, заявил аким Досаев. Также планируется реновация 50 объектов образования, а около двухсот школ получат предметные кабинеты нового поколения.



К слову, в Алматинской области зимой прошлого года обнаружили школу, в которой около 6000 детей учились в четыре смены. Уроки там длились по 35 минут, изначально здание было рассчитано на 2400 учащихся.



Будет только хуже



Родители в Астане и Алматы, вспоминая прошлогодний бум, с ужасом ждут 1 сентября и наплыва новых учеников. Тяжелое положение, повторимся, складывается в большинстве регионов страны, но в мегаполисах катастрофу приближает неконтролируемая миграция.



Рост населения отмечается в 13 из 20 регионов Казахстана, Астана остается лидером.



В прошлом году население в столице увеличилось на 4,21%, в Алматы – на 2,63%, в Мангистауской области – на 2,58%, в Шымкенте – на 2,31% и Алматинской области – на 1,70%. К 1 января в столице официально проживало 1 350,2 тыс. человек, в Алматы – 2 156,8 тыс., в Шымкенте – 1 189,2 тыс.



За 10 лет население Астаны увеличилось на 59%, Алматы – на 37%, Шымкента – на 67%. Территория Астаны с момента становления столицы выросла в три раза, территория Алматы за последние 10 лет – в 2,5 раза, Шымкента – в 3,5 раза.



При взрывном росте населения критически усилилась нагрузка на все виды инфраструктуры, многие районы застраиваются хаотично, не ведется точный учет действительного пребывания людей в мегаполисах. Несмотря на наличие многочисленных генеральных планов, детальная планировка отсутствует, что порождает острый дефицит во всех сферах – от транспорта до школьных мест. Сегодня уже совершенно ясно, что ближайшие десять лет родителей и учеников ожидает жесткий стресс. Что нас ждет в следующее десятилетие, напрямую зависит от способности акиматов все же сдержать обещания.



Бектенова Алма

05.04.2023 Источник - turanpress.kz

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