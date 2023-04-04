В Казахстане продолжают искать ушедшего "в партизаны" генерала Кудебаева. Прячется в горах?

11:15 05.04.2023

Свыше 300 пограничников ищут сбежавшего генерала Серика Кудебаева

Есть вероятность, что он все еще находится на территории Казахстана



Ясмин Азарова



Заместитель председателя Комитета национальной безопасности – директор пограничной службы Казахстана Ерлан Алдажуманов озвучил подробности побега экс-главы департамента полиции Алматы Серика Кудебаева, передает корреспондент "Голос народа".



Он отметил, что государственную границу через официальные пункты пропуска Кудебаев не пересекал.



