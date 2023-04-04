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|В Казахстане продолжают искать ушедшего "в партизаны" генерала Кудебаева. Прячется в горах?
11:15 05.04.2023
Свыше 300 пограничников ищут сбежавшего генерала Серика Кудебаева
Есть вероятность, что он все еще находится на территории Казахстана
Ясмин Азарова
Заместитель председателя Комитета национальной безопасности – директор пограничной службы Казахстана Ерлан Алдажуманов озвучил подробности побега экс-главы департамента полиции Алматы Серика Кудебаева, передает корреспондент "Голос народа".
Он отметил, что государственную границу через официальные пункты пропуска Кудебаев не пересекал.
"В связи с поступлением информации о том, что возможно отбыл в Кыргызстан, оттуда в другие третьи страны, пограничной службой начата служебная проверка для выявления возможного места пересечения госграницы. Для работы подключены соседи. Направлен официальный запрос в Кыргызстан. Сейчас преждевременно говорить что-либо, потому что мы не знаем место пересечения госграницы", - заявил он в кулуарах мажилиса.
Журналисты уточнили, есть ли вероятность того, что Кудебаев прячется в горах Алматинской области. Глава Погранслужбы заявил, что такая вероятность есть.
Сейчас его поисками занимаются порядка 300 сотрудников Погранслужбы КНБ. О том, что Серик Кудебаев покинул Казахстан, Погранслужба узнала 27 марта. 30 марта он был объявлен в международный розыск.
Напомним, с 5 января в Талдыкоргане проходит суд над бывшим начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым, который обвиняется в бездействии и в превышении должностных полномочий. 28 января в областном суде состоялись прения сторон, в ходе которого гособвинитель попросил назначить ему 9 лет лишения свободы.
10 марта бывший начальник департамента полиции Алматинской области генерал-майор Кудебаев должен был явиться в суд, где ожидалось вынесение приговора в отношении него.
Однако судебный процесс над бывшим полицейским начальником отложили на неопределенный срок. Как сообщил тогда официальный представитель Жетысуского областного суда Нурсултан Орынбасаров, "в связи с тем, что подсудимый попал в больницу".