ТуркмКадры. Сердар Аркадаг назначил руководителей телеканала и газеты "Аркадаг" и др перемещения

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11:17 05.04.2023
С.Бердымухамедов назначил руководителей телеканала и газеты "Аркадаг", а также судей и прокуроров
Редакция
04 апреля 2023
3 апреля президент Сердар Бердымухамедов назначил руководителей телеканала "Аркадаг" и одноименной газеты, а также судей и прокуроров. Соответствующие указы опубликовало госинформагентство ТДХ.
Директором телеканала "Arkadag" стал Пальван Какабаев, главным редактором газеты "Arkadag" – Гуванч Мамиев, хякимом этрапа Горджав Аркадага – Атаджан Мылкыев. Кто будет управлять вторым этапом нового города, Кяризек, пока неизвестно.
Глава государства также постановил назначить:
Гызылгуль Егенмаммедову – судьей Верховного суда Туркменистана, ввести ее в состав Президиума этого суда, освободив от должности судьи Ашхабадского городского суда,
Аразгылыча Назарова – председателем Арбитражного суда Туркменистана, освободив его от должности председателя Дашогузского велаятского суда,
Хаджымаммета Нурыева – председателем Ашхабадского городского суда, освободив его от должности судьи Верховного суда Туркменистана,
Джумамырата Ачылова – заместителем председателя Ашхабадского городского суда, освободив его от должности судьи Верховного суда Туркменистана,
Максатмырата Мырадова – председателем Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад, освободив его от должности судьи Акдепинского этрапского суда Дашогузского велаята,
Бахар Бердиеву – судьей Копетдагского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,
Гульшат Салакову – судьей Беркарарлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,
Ыззата Реджепова – судьей Шаватского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
Сайлава Аннаева – судьей Болдумсазского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
Сердара Овезмырадова – судьей Куняургенчского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
Амана Гекджаева – председателем Марыйского велаятского суда, освободив его от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана,
Рустама Атаджанова – председателем Марыйского городского суда Марыйского велаята,
Ашырмырата Амангелдиева – судьей Векилбазарского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
Гелдимурата Байрамова – судьей Байрамалийского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
Мырата Гараева – судьей Кизыларватского этрапского суда Балканского велаята, освободив его от должности судьи по административному и исполнительному производству суда города Туркменбаши Балканского велаята,
Чемен Бердиеву – судьей Дяневского этрапского суда Лебапского велаята, освободив ее от должности судьи Саятского этрапского суда Лебапского велаята,
Амана Аманова – судьей Туркменабатского городского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
Язгуль Атабаеву – судьей по административному и исполнительному производству Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,
Аймырата Бозакова - судьей по административному и исполнительному производству суда города Туркменбаши Балканского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,
В связи с истечением срока полномочий освободить:
Мырата Алтыбаева – от должности судьи по административному и исполнительному производству Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабада.
Агамырата Бабаева – от должности судьи суда города Туркменбаши Балканского велаята,
Багтыяра Ачылова – от должности судьи Дарганатинского этрапского суда Лебапского велаята,
Рахатджан Раззакову – от должности судьи Халачского этрапского суда Лебапского велаята,
Мяхри Нобатову – от должности судьи Керкинского этрапского суда Лебапского велаята,
Бахаргуль Кадырову – от должности судьи Дяневского этрапского суда Лебапского велаята,
Бяшима Атаева – от должности судьи Арбитражного суда Туркменистана.
Кроме того, постановлением президента назначены:
младший советник юстиции Алланазар Ныязлыев – заместителем генерального прокурора Туркменистана,
советник юстиции Бегенч Гурбангулыев – заместителем Генерального прокурора Туркменистана, начальником Главного управления с освобождением от должности прокурора Дарганатинского этрапа Лебапского велаята,
младший советник юстиции Аширгелди Аннасахатов – прокурором Дарганатинского этрапа Лебапского велаята.
В связи с истечением срока полномочий освобождены:
советник юстиции Алымухаммет Акмаммедов – от должности заместителя генерального прокурора Туркменистана,
старший советник юстиции Бегмырат Бегмырадов – от должности заместителя генерального прокурора Туркменистана, начальника Главного управления,
советник юстиции Максат Алимов – от должности заместителя прокурора Балканского велаята.
Президент также уволил советника юстиции Алланазара Ныязлыева с должности прокурора Марыйского велаята.