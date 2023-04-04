ТуркмКадры. Сердар Аркадаг назначил руководителей телеканала и газеты "Аркадаг" и др перемещения

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11:17 05.04.2023

С.Бердымухамедов назначил руководителей телеканала и газеты "Аркадаг", а также судей и прокуроров

Редакция

04 апреля 2023



3 апреля президент Сердар Бердымухамедов назначил руководителей телеканала "Аркадаг" и одноименной газеты, а также судей и прокуроров. Соответствующие указы опубликовало госинформагентство ТДХ.



Директором телеканала "Arkadag" стал Пальван Какабаев, главным редактором газеты "Arkadag" – Гуванч Мамиев, хякимом этрапа Горджав Аркадага – Атаджан Мылкыев. Кто будет управлять вторым этапом нового города, Кяризек, пока неизвестно.



Глава государства также постановил назначить:



Гызылгуль Егенмаммедову – судьей Верховного суда Туркменистана, ввести ее в состав Президиума этого суда, освободив от должности судьи Ашхабадского городского суда,

Аразгылыча Назарова – председателем Арбитражного суда Туркменистана, освободив его от должности председателя Дашогузского велаятского суда,

Хаджымаммета Нурыева – председателем Ашхабадского городского суда, освободив его от должности судьи Верховного суда Туркменистана,

Джумамырата Ачылова – заместителем председателя Ашхабадского городского суда, освободив его от должности судьи Верховного суда Туркменистана,

Максатмырата Мырадова – председателем Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад, освободив его от должности судьи Акдепинского этрапского суда Дашогузского велаята,

Бахар Бердиеву – судьей Копетдагского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,

Гульшат Салакову – судьей Беркарарлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,

Ыззата Реджепова – судьей Шаватского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

Сайлава Аннаева – судьей Болдумсазского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

Сердара Овезмырадова – судьей Куняургенчского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

Амана Гекджаева – председателем Марыйского велаятского суда, освободив его от должности заместителя председателя Верховного суда Туркменистана,

Рустама Атаджанова – председателем Марыйского городского суда Марыйского велаята,

Ашырмырата Амангелдиева – судьей Векилбазарского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

Гелдимурата Байрамова – судьей Байрамалийского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

Мырата Гараева – судьей Кизыларватского этрапского суда Балканского велаята, освободив его от должности судьи по административному и исполнительному производству суда города Туркменбаши Балканского велаята,

Чемен Бердиеву – судьей Дяневского этрапского суда Лебапского велаята, освободив ее от должности судьи Саятского этрапского суда Лебапского велаята,

Амана Аманова – судьей Туркменабатского городского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

Язгуль Атабаеву – судьей по административному и исполнительному производству Багтыярлыкского этрапского суда города Ашхабад и присвоить ей 5-й квалификационный класс,

Аймырата Бозакова -­ судьей по административному и исполнительному производству суда города Туркменбаши Балканского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс,

В связи с истечением срока полномочий освободить:



Мырата Алтыбаева – от должности судьи по административному и исполнительному производству Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабада.

Агамырата Бабаева – от должности судьи суда города Туркменбаши Балканского велаята,

Багтыяра Ачылова – от должности судьи Дарганатинского этрапского суда Лебапского велаята,

Рахатджан Раззакову – от должности судьи Халачского этрапского суда Лебапского велаята,

Мяхри Нобатову – от должности судьи Керкинского этрапского суда Лебапского велаята,

Бахаргуль Кадырову – от должности судьи Дяневского этрапского суда Лебапского велаята,

Бяшима Атаева – от должности судьи Арбитражного суда Туркменистана.

Кроме того, постановлением президента назначены:



младший советник юстиции Алланазар Ныязлыев – заместителем генерального прокурора Туркменистана,

советник юстиции Бегенч Гурбангулыев – заместителем Генерального прокурора Туркменистана, начальником Главного управления с освобождением от должности прокурора Дарганатинского этрапа Лебапского велаята,

младший советник юстиции Аширгелди Аннасахатов – прокурором Дарганатинского этрапа Лебапского велаята.

В связи с истечением срока полномочий освобождены:



советник юстиции Алымухаммет Акмаммедов – от должности заместителя генерального прокурора Туркменистана,

старший советник юстиции Бегмырат Бегмырадов – от должности заместителя генерального прокурора Туркменистана, начальника Главного управления,

советник юстиции Максат Алимов – от должности заместителя прокурора Балканского велаята.

Президент также уволил советника юстиции Алланазара Ныязлыева с должности прокурора Марыйского велаята.