Возрождение независимости: как Центральная Азия стремится к деколонизации

11:21 05.04.2023 Центральная Азия переосмысливает свою идентичность?



В странах Центральной Азии все чаще стараются переосмыслить свои связи с советской историей и культурой, а также призывают выйти из-под влияния России. При этом практически в каждой стране остаются нерешенные вопросы, которые могут тормозить деколониальные процессы.



Cabar.asia пишет о том, как Центральная Азия переосмысливает свою идентичность и идет по пути к освобождению от наследия Советского Союза.



Таджикистан



В Таджикистане тема деколонизации не стала мейнстримом. И этому есть объяснение, отмечает редактор CABAR.asia по Таджикистану Марат Мамадшоев. По его словам, республика получила независимость, однако во многом колониальные формы сохраняются до сих пор.



"Это проявляется зачастую в несамостоятельной политике и экономической зависимости от России, – отмечает аналитик. – В частности, огромное число трудоспособного таджикского населения выезжает на заработки в Россию и остается там.



Также очевидна неравноправность в экономике. По словам Мамадшоева, во внешнеторговом обороте Таджикистан по-прежнему поставляет в основном фрукты и сырье.



"И мы явно продаем это, можно сказать, подешевле, и покупаем российские нефтепродукты или какие-то российские товары дороже, – отмечает он. – А если бы мы диверсифицировали свой экспорт, ситуация, возможно, была бы иная".



Мамадшоев также указывает на то, что тема деколонизации периодически поднимается, однако системного или научного обсуждения этой темы в таджикских медиа нет.



По его мнению, причиной является то, что как власть, так и общество не строят каких-то долгосрочных политических планов, подкрепленных материальными или моральными ресурсами. Все заняты в основном текущими проблемами.



При этом рецепты в плане борьбы с внешней зависимостью, по словам аналитика, есть.



"Во-первых, нам надо признать, что ситуация по сравнению с 1991 годом изменилась не сильно, а в каких-то моментах мы даже стали еще более зависимы, – считает он. – Во-вторых, нам нужно провести простой анализ и выяснить: кто мы, где мы, чего мы хотим и что мы можем сделать".



Самое реальное, что может сделать Таджикистан, отмечает Мамадшоев, это проводить экономические реформы, искать пути диверсификации экспорта и налаживать собственное производство там, где есть ресурсы и кадры. Что касается политики и общества, то необходимы реальное народовластие и демократия.



"Нужно перестать бороться с медиа, с гражданским обществом, – говорит эксперт. – Власть и граждане должны кооперироваться, сотрудничать, а не искать в лице друг друга каких-то врагов. Только в этом случае мы можем рассчитывать на какие-то успехи и продвижения".



Казахстан



В Казахстане деколониальные процессы все чаще становятся предметом обсуждения в обществе. Исследовательница PaperLab, выпускница Школы аналитики CABAR.asia Камила Смагулова отмечает, что "деколониальное" в Казахстане также говорит о "национальном". То есть увеличение поля использования казахского языка, переосмысление прошлого и рост популярности в истории героев казахской интеллигенции, которые были репрессированы в ХХ веке.



"Да, эти процессы усилились после начала войны в Украине. Однако нельзя забывать, что буквально за месяц до этого Казахстан пережил январские события, – отмечает Смагулова. – Таким образом, январские события были как внутренний фактор, повлиявший на общество, а Украина – как внешний".



С учетом этого, деколонизация в Казахстане, по ее мнению, находится в горизонтальной плоскости – об этом упоминает гражданское общество, а различные активисты, художники, феминистские движения рассматривают свою деятельность через призму деколониальности. При этом пока какого-то межгруппового диалога между ними не происходит.



Кроме того, по словам Смагуловой, сложность заключается и в отсутствии полной терминологии. То есть не прочерчена линия – что такое "деколониальный" и "постколониальный".



"На мой взгляд, мы упускаем именно постколониальную призму, которая как деколониальная не выстрелила в обществе. Думаю, что по ней тоже стоило бы хорошо пройтись и изучить, чтобы все это в итоге было понятно каждому актору процесса", – говорит Смагулова.



Что касается власти, то на государственном уровне, по словам экспертки, призывы к деколонизации не звучат. При этом в марте 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против установки памятников личностям, известным только в одном регионе, а также советского периода.



"Но нельзя говорить, что это прямая реакция на запрос общества. Возможно, мы видим, какие-то процессы, которые можно трактовать, как признаки деколонизации, однако говорить о наличии корреляции, что "общество запрашивает какую-то деколониальную оптику и власть реагирует", нельзя. То есть такую цепочку мы построить пока не можем", – отметила Смагулова.



Кыргызстан



Проектная координаторка Kloop.kg Айзирек Алмазбекова считает, что в Кыргызстане наблюдаются процессы деколонизации, однако они пока не масштабные.



"То есть в обществе есть какие-то обсуждения или дискуссии, но они не происходят масштабно, – отмечает она. – При этом мы также видим, что развитию кыргызского языка стало уделяться гораздо больше внимания, чем раньше, и сами граждане тоже заинтересованы в этом".



Кроме того, по ее словам, определенная часть общества, в основном из числа активистов и журналистов, старается бороться с российской пропагандой через СМИ или соцсети.



"Я думаю, можно сказать, что эти процессы усилились после начала полномасштабной войны в Украине, – говорит Алмазбекова. – Конечно, война не зародила их, так как какие-то процессы существовали и ранее. Однако вторжение России все же "триггернуло" их развитие".



При этом, она отмечает, что в Кыргызстане до сих пор остаются сложности, которые нельзя решить в краткие сроки.



"Во-первых, российские медиа в Кыргызстане все еще имеют большое влияние на граждан. Они доминируют на рынке и население потребляет этот контент, – говорит Алмазбекова. – Во-вторых миллионы наших граждан являются трудовыми мигрантами в России. Из-за этого происходит большое экономическое влияние, что сильно связывает нам руки".



Кроме того, в центре Бишкека, в частности, рядом с российским посольством запретили проводить митинги, а власти Кыргызстана несколько раз практически полностью списывали российские законы и пытались внедрить их на территории республики.



"То есть опять же, какие-то обсуждения деколонизации есть, граждане стараются высказывать свою точку зрения, стараются требовать ответы на свои вопросы. Но все это переплетается с вышеуказанными проблемами. Однако то, что мы не молчим, я думаю, уже много значит. Важно то, что общество начало переосмыслять, размышлять и рефлексировать", – заключила Алмазбекова.



Туркменистан



Что касается Туркменистана, то здесь, по словам независимого исследователя из Ашхабада Рустама Мухамедова, наблюдается продолжение той же политики, которая была заложена еще в 90-е годы во время президента Сапармурата Ниязова. То есть сохраняется жесткое авторитарное правление и табуирование некоторых тем, в том числе деколонизации.



"В то же время имеются попытки со стороны властей сглаживать определенные острые углы, которые могли бы навредить дипломатическим отношениям с Россией. А отношения в последние годы стали выстраиваться намного более глубоко, чем раньше", – говорит Мухамедов.



По его словам, между Туркменистаном и Россией активизировалось сотрудничество по многим направлениям, стороны объявили друг друга важными стратегическими партнерами, что выражается большим количеством встреч и подписанием документов о партнерстве во многих областях.



Более того, на политически символическом уровне есть заметные "реверансы" в сторону России. Так, к примеру, в Туркменистане никогда на День победы не проводили никакие марши, а в 2020 году возле памятника "Народной памяти" в Ашхабаде состоялся военный парад в честь 75-летия победы с показом техники времен Великой Отечественной войны.



Здесь, по словам Мухамедова, также стоит отметить, что это использовалось и для внутренней аудитории, так как Гурбангулы Бердымухамедову передали боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, под которым воевал его дед – Бердымухамед Аннаев. Кроме того, в конце 2022 года была новость о том, что в Туркменистане хотят открыть российско-туркменский университет.



"То есть мы видим смесь различных практик, поэтому однозначного ответа на вопрос "какие конкретно происходят процессы деколонизации в стране", нет, – отмечает аналитик. – Если и есть со стороны государства попытки представить идею деколонизации, то только такие, которые выгодны для сохранения консолидации власти. А все, что выходит за рамки этих официальных трактовок, просто стараются маргинализировать и подавить".



Кроме того, по словам Мухамедова, учитывая жесткую авторитарную атмосферу, общество в Туркменистане старается оставаться аполитичным. Соответственно, сложно судить, какие настроения преобладают в народных массах. Он отмечает, что в стране не распространена практика публичных общественных обсуждений на основе плюрализма мнений, не проводятся независимые исследования или социологические опросы.



"Было бы хорошо иметь на руках открытые данные, которые покажут нам реальную картину, – говорит аналитик. – Однако этого нет. А та информация, которую мы получаем, скудная и не показывает реального положения дел".



Узбекистан



Между тем, Узбекистан одним из первых в регионе стал целенаправленно выходить из-под влияния советской метрополии, считает докторант-исследователь Городского Университета Дублина и выпускница Школы аналитики CABAR.asia Биназир Юсупова. По ее словам, во времена президентства Ислама Каримова деколонизация приобрела форму десоветизации и декоммунизации.



"Пошла тенденция на национальную идеологию, возвращение к корням, истокам, – говорит Юсупова. – Были восстановлены личности некоторых национальных героев, историю которых советская власть не разрешала изучать".



Кроме того, менялись советские названия улиц в городах, убирались некоторые памятники. Также были восстановлены имена большинства людей, которые стали жертвами сталинских репрессий. Но все это, по мнению Юсуповой, на самом деле делалось для укрепления власти самого Каримова.



"То есть деколонизация – это когда люди, граждане сами все понимают, стараются переосмыслить прошлое, признать какие-то прежние ошибки. У нас это произошло не так масштабно, как хотелось бы", – говорит исследовательница.



Многие узбекистанцы, по ее словам, до сих воспринимают Россию, как "старшего брата", и эта позиция несмотря ни на что остается прочной. Более того, Россия по-прежнему является центром, куда едет на заработки большая часть мигрантов.



"Возможно, продолжающаяся война в Украине ускорит процессы деколонизации в Узбекистане, – считает Юсупова. – Но здесь важно, чтобы не ограничивали гражданское общество и активистов, и тогда они смогут активно продвигать эту идею".



Кроме того, по ее мнению, важно объективно подавать исторические события, и отходить от практики, когда в эпоху определенного человека можно изучать только определенные вещи. А для этого надо дать реальную свободу ученым, исследователям, а также создавать площадки для обсуждения и обмена мнениями. Источник - Азия-Плюс

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