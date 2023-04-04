 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Так и быть... МИД Казахстана решил пока не арестовывать Путина по ордеру МУС (разяснение)
12:11 05.04.2023

МИД Казахстана отреагировал на решение МУС об аресте Путина

Предыстория: Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. В МИД РФ заявили, что Москва не признает решения Гааги
CentralAsia (KZ) - Действие Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не распространяется на Казахстан, потому что республика не подписывала документ. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД страны Ермухамбет Конуспаев.

Таким образом он отреагировал на выдачу МУС ордера на арест российского лидера Владимира Путина. Конуспаев отметил, что Казахстан не видит никаких препятствий для организаций визитов российского руководства на фоне этого решения. "На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям", - сказал он.

По словам замглавы МИД Казахстана, если на высшем уровне будет принято решение об организации визитов, то, "естественно, мы будем продолжать работать".

"У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать", - сказал он.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как они, по мнению суда, "предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)". Кремль назвал решение МУС "ничтожным с точки зрения права". СКР возбудил дело против прокурора и судей МУС.

Источник - centralasia.media
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