Филиппины выдали Монголии бежавшего оглоеда - экс-министра продовольствия Бадамжуная Тунжина

12:14 05.04.2023

В Монголию с Филиппин был привезен Бадамжунай Тунжин, ранее занимавший должность министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности. Его имя было внесено в список лиц, разыскиваемых Интерполом и подлежащих департации на родину.



В состав группы, отправившейся на Филиппины для его ареста, вошли министр юстиции Нямбаатар Хишгээ, заместитель начальника Управления по борьбе с коррупцией Азжаргал Гаваасурэн и начальник службы криминальной полиции, подполковник Сухболд.



Бадамжунай был фигурантом дела о коррупции и в 2018 году, когда он еще не находился под следствием, выехал из страны через порт Замын-Ууд.



Бывший чиновник находится под следствием по делу о коррупции, ему предъявлено обвинение по главе 22 Особой части Уголовного кодекса и начато расследование. Бадамджунай на сегодняшний день арестован как подозреваемый, и в соответствии с законом в отношении него будут приняты дальнейшие меры.