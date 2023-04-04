У ярого нацика русофоба Президента Литвы Науседы нашли партбилет члена КПСС

15:36 05.04.2023

Президента Литвы Науседу уличили в попытке скрыть вступление в КПСС

Екатерина Резанова-Яцкевич



Dovydas Pancerovas/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Литовский журналист Довидас Панцеровас уличил президента Литвы Гитанаса Науседу в попытке скрыть от общественности факт своего вступления в КПСС. Заявление Панцероваса цитирует литовское издание Delfi.



В качестве доказательства Панцеровас привел фрагменты документов, недавно обнародованных спецархивом страны. По новым данным, в период, когда в стране проходили антикоммунистические митинги движения "Саюдис", политик вступил в Коммунистическую партию. Заявление о приеме в КПСС было подано 20 мая 1988 года, а партбилет выдан 27 июня 1988 года.



Литовский журналист отметил, что членство в КПСС не является "несмываемым пятном" на биографии чиновника, однако тот факт, что сам он публично ассоциирует себя с "Саюдисом", несколько не гармонирует с фактом его присоединения к противоположному лагерю на пике его активности.



В анкете кандидата на пост президента, представленной избирательной комиссии, Науседа не сообщил о вступлении в Коммунистическую партию, в отличие от его предшественницы Дали Грибаускайте. При этом указывать данные об истекшем членстве в партиях для кандидатов на выборы не обязательно.



Ранее Науседа был назван самым популярным политиком в Литве.