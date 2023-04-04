В ботах и с оружием. Израильский спецназ снова забрался в священную мечеть Аль-Акса

15:39 05.04.2023

В Турции назвали "ужасающими" действия израильских силовиков в мечети Аль-Акса

Анна Иванова



Турция решительно осудила рейд израильских силовиков в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, передает "Анадолу".



Во внешнеполитическом ведомстве назвали недопустимым нападение на верующих в священный для мусульман месяц Рамазан. В МИД Турции призвали Израиль отказаться от шагов по эскалации ситуации.



Вице-президент Турции Фуат Октай также осудил насилие в отношении мусульман. По его мнению, Израиль "пытается насильно изменить исторический статус Иерусалима".



Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп в свою очередь назвал "ужасающими" действия израильских силовиков. "Наш долг - осудить эти бесчеловечные злодеяния и поддержать правое дело палестинского народа, быть рядом с ним", - заявил Шентоп.



Ранее в Иране решительно осудили рейд израильской полиции в мечеть Аль-Акса. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал действия сотрудников правоохранительных органов Израиля преступлением против прав человека.



Ранее сообщалось, что около 100 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По итогам рейда были задержаны 350 человек.



В ответ на действия Израиля из сектора Газа по югу Израиля были выпущены ракеты. Ответом стал удар ВВС Израиля по объектам в секторе Газа.