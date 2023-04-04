Le Figaro: США запустили необратимый процесс свержения собственного долларового господства

16:25 05.04.2023

Le Figaro

Франция



Рено Жирар: "Освобождение мира от доллара"

Le Figaro: США запустили необратимый процесс свержения собственного долларового господства



Американский "долларовый король" обречен, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар. И виной тому - сами США. Успешно сделав из своей валюты мирового лидера, они совершили непоправимую ошибку, которая уничтожит гегемонию доллара.



Рено Жирар



После подписания Бреттон-Вудского соглашения США стали доминировать в торговле благодаря своей валюте. Однако их контроль за "превращением доллара в оружие" начал ослабевать после начала украинского конфликта.



На пресс-конференции 1965 года дальновидный генерал Шарль де Голль подверг резкой критике "непомерную привилегию доллара". Американская денежная единица стала основной резервной и обменной валютой в мире после того, как в период с 1946 по 1971 годы США согласились обменять ее на золото по фиксированному курсу 35 долларов за унцию.



Для формирования своих резервов центральные банки бросились покупать доллар, так как вклады в этой валюте были стабильны, как золото, но более легко управляемы. Когда американцы запустили печатный станок, они как будто производили золото. Де Голль понимал, что они финансируют свою войну во Вьетнаме и завоевание космоса за счет европейцев. Вот почему с 1965 года Банк Франции начал систематически обменивать запасы долларов на золото. 15 августа 1971 года США решили внезапно, не уведомив об этом никого из своих союзников, приостановить конвертацию доллара в золото.



Начиная с 1973 года, когда цены на черное золото резко подскочили вверх (счета-фактуры всегда выставлялись в долларах), возникла проблема нефтедолларов. Огромные суммы, высвободившиеся на энергетических рынках, были реинвестированы в приоритетном порядке на американских рынках, что обеспечило экономике США сравнительное преимущество, к большому разочарованию их европейских партнеров. "Доллар - наша валюта, но ваша проблема", - предупредил их тогдашний министр финансов Джон Конналли вскоре после односторонней приостановки конвертации в золото.



Свержение долларового короля



Появившийся в 1999 году евро преуспел в качестве мировой валюты, но не смог соперничать с нью-йоркскими рынками из-за отсутствия единого казначейства в ЕС. Евро не свергнул доллар как главную мировую резервную и обменную единицу. Международный финансовый кризис 2008 года, вспыхнувший исключительно по вине США, парадоксальным образом укрепил доллар. На пресс-конференции в марте 2009 года Барак Обама предсказал, что американская валюта сохранит свое господство в мировой торговле и международных резервах. Его аргумент был не экономическим, а политическим: "Потому что США - самая стабильная и прозрачная страна в мире!"



Всем понятно, как работают американский бюджет, Федеральная резервная система и финансовая система, тогда как их китайские аналоги непрозрачны. Доллар остается лучшей валютой-убежищем. В период мирового финансового кризиса инвесторы предпочитают прибегать к помощи доллара, даже если сама экономическая угроза возникла по вине США. Это то, что произошло в 2008-2009 годах, когда доллар укрепился по отношению к евро и иене. Сегодня он по-прежнему составляет 59% мировых валютных резервов (72% в 1999 году). Но, превратив свою валюту в орудие политического давления, американцы, сами того не желая, начали всемирное движение к свержению собственного долларового короля.



Использование доллара в качестве оружия



В 2014 году банку BNP пришлось выплатить США штраф в размере 9 миллиардов долларов за то, что он, в соответствии с европейским и французским законодательством, финансировал (в долларах) экспорт из Кубы, Судана и Ирана, - хотя эти три страны находились под американским эмбарго. Поскольку компенсация производилась в Нью-Йорке за счет BNP (электронное письмо за миллионные доли секунды), правосудие Соединенных Штатов объявило о своей территориальной юрисдикции.



Вот так американцы навязали собственные права другим государства. И европейские компании должны были подчиниться этому, как стало видно, когда они покинули Иран в 2018 году после того, как Трамп в одностороннем порядке разорвал Венскую ядерную сделку 2015 года.



Следующим шагом в "вепонизации доллара" стала заморозка валютных резервов российского Центробанка в 2022 году, после начала путинской спецоперации на Украине. Лидеры незападных стран тогда говорили себе: "Если я буду бороться с соседом, и этот конфликт не понравится Вашингтону, я могу внезапно потерять большую часть своих валютных резервов. Поэтому мне нужно сократить объемы долларовой торговли". Это то, что сейчас делают Москва, а также Эр-Рияд. Его последний счет за нефть Китаю был выставлен в юанях (чей оффшорный рынок уже эквивалентен 200 миллиардам долларов).



Более того, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют создать собственную валюту для финансирования своих торговых обменов. В Китае уже разработана внутренняя межбанковская система электронных расчетов. Она является альтернативой системе SWIFT, контролируемой Западом.



Дедолларизация мира не будет завершена в одночасье. Но этот процесс необратим.