 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.04.2023
16:42  У Кыргызского спорта новый руководитель - Айбек Абдымомунов
16:25  Le Figaro: США запустили необратимый процесс свержения собственного долларового господства
15:39  В ботах и с оружием. Израильский спецназ снова забрался в священную мечеть Аль-Акса
15:36  У ярого нацика русофоба Президента Литвы Науседы нашли партбилет члена КПСС
15:22  Как Китай входит в противостояние с Западом, - Тимофей Бордачев
12:14  Филиппины выдали Монголии бежавшего оглоеда - экс-министра продовольствия Бадамжуная Тунжина
12:11  Так и быть... МИД Казахстана решил пока не арестовывать Путина по ордеру МУС (разяснение)

11:21  Возрождение независимости: как Центральная Азия стремится к деколонизации
11:18  Зима - будет! Мировые газовые войны: перспективы на 23-24 гг., - С.Пикин
11:17  ТуркмКадры. Сердар Аркадаг назначил руководителей телеканала и газеты "Аркадаг" и др перемещения
11:15  В Казахстане продолжают искать ушедшего "в партизаны" генерала Кудебаева. Прячется в горах?
10:21  Антикорруп Казахстана возглавил молодой и амбициозный "северянин" Асхат Жумагали
09:07  Санкционная петля вокруг Кыргызстана сжимается все сильнее? - Канат Кожоев
09:05  Школьное образование Казахстана: это даже не катастрофа, - А.Бектенова
09:03  Россия денонсировала соглашение о выплате пенсий военным из стран СНГ
08:58  О визите Си Цзиньпина в Москву и казахстанской многовекторности, - Н.Кузьмин
08:50  Падение Хорезма. Чиновники, регулярно насиловавшие воспитанниц детдома в Ургенче, остались на свободе
07:33  Русского медведя разбудили чуть раньше, чем следовало бы, - Виталий Аверьянов
07:07  Алекперов ("Лукойл") на поставках нефти врагам России "поднял" $10 млрд
02:08  Георги Вулов: ОПЕК подложила США "нефтяную" свинью
02:06  Politico: ОПЕК+ приняла неожиданное решение. Европе грозят "серьезные проблемы"
00:44  Транснационал и судьбы западных государств. Макронизация Франции, - А.Елисеев
00:13  ОПЕК "пересидела" сланцевую угрозу? - М.Макаров
00:00  Русь, Византия и вопросы преподавания истории, - Лев Игошев
Вторник, 04.04.2023
21:16  Ледники Гималаев тают быстрее, чем считалось ранее, - Чжан Гоцин
21:10  Беларусь стала ядерным государством. Прибыл первый "Искандер"
20:55  Второй после Афганистана. В Сирии наносится фатальный удар по гегемонии США, - Тимур Желоков
20:42  Трамп арестован в Нью-Йорке!
20:29  "Мы должны уже забыть все прошлые незаконные методы..", - президент Жапаров
20:13  Скончался директор Ассоциации книгоиздателей Кыргызстана Олег Бондаренко
20:12  Си Цзиньпин "поспорил" с Мао Цзэдуном по поводу Курил, - В.Скосырев
19:30  Беглецы-подлецы: из сбежавших Казчиновников можно собрать целый кабинет министров, - Н.Айдарбек
19:28  Кадровые перестановки в Таджикистане: помогут ли мартовские ротации "перезагрузить" экономику? - И.Арбышев
19:26  О чем думали финны, когда шли в НАТО, - Максим Климов
18:38  Террористическая война Зеленского не спасет, - Ю.Борисов
18:16  Искусственный интеллект возомнил себя богом. Чем грозит увлечение нейросетями, - М.Фаустова
16:50  В рейтинге Forbes богатейших людей мира сменился лидер
13:17  Пригожин - новый страшный и манящий Русский богатырь, - Figaro
13:15  Запад в непонимании: отчего умирает нефте-доллар? - Forbes
13:14  ОПЕК минус: что будет с ценами на нефть после исторического сокращения
12:22  Министром энергетики Казахстана стал пересаженный из "Самрука" Алмасадам Саткалиев
12:17  Европа загнала себя в газовую ловушку, - "Взгляд"
11:51  США используют Украину как оружие против Китая, - Дм.Бавырин
11:01  Новый глава КазКопилки - фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов - весьма любопытная фигура
10:55  Трамп как главная проблема глобалистов
10:51  СВО и люмпен-элита: про лучшее средство от паразитов, - С.Иванов
10:07  Члены "Народного совета" в Петропавловске не считают себя сепарами. Не так поняли
09:49  В Нидерландах, таская на учениях, уронили ядерную бомбу: немного помялась - залепили скотчем
09:32  Вот и Коля ушел... Армения окончательно отворачивается от России, - В.Бурт
09:29  В Душанбе с визитом прилетел Ильхам Алиев
07:38  США отчитались о ликвидации ракетой очередного "халифа" ДАИШ - Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Le Figaro: США запустили необратимый процесс свержения собственного долларового господства
16:25 05.04.2023

Le Figaro
Франция

Рено Жирар: "Освобождение мира от доллара"
Le Figaro: США запустили необратимый процесс свержения собственного долларового господства

Американский "долларовый король" обречен, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар. И виной тому - сами США. Успешно сделав из своей валюты мирового лидера, они совершили непоправимую ошибку, которая уничтожит гегемонию доллара.

Рено Жирар

После подписания Бреттон-Вудского соглашения США стали доминировать в торговле благодаря своей валюте. Однако их контроль за "превращением доллара в оружие" начал ослабевать после начала украинского конфликта.

На пресс-конференции 1965 года дальновидный генерал Шарль де Голль подверг резкой критике "непомерную привилегию доллара". Американская денежная единица стала основной резервной и обменной валютой в мире после того, как в период с 1946 по 1971 годы США согласились обменять ее на золото по фиксированному курсу 35 долларов за унцию.

Для формирования своих резервов центральные банки бросились покупать доллар, так как вклады в этой валюте были стабильны, как золото, но более легко управляемы. Когда американцы запустили печатный станок, они как будто производили золото. Де Голль понимал, что они финансируют свою войну во Вьетнаме и завоевание космоса за счет европейцев. Вот почему с 1965 года Банк Франции начал систематически обменивать запасы долларов на золото. 15 августа 1971 года США решили внезапно, не уведомив об этом никого из своих союзников, приостановить конвертацию доллара в золото.

Начиная с 1973 года, когда цены на черное золото резко подскочили вверх (счета-фактуры всегда выставлялись в долларах), возникла проблема нефтедолларов. Огромные суммы, высвободившиеся на энергетических рынках, были реинвестированы в приоритетном порядке на американских рынках, что обеспечило экономике США сравнительное преимущество, к большому разочарованию их европейских партнеров. "Доллар - наша валюта, но ваша проблема", - предупредил их тогдашний министр финансов Джон Конналли вскоре после односторонней приостановки конвертации в золото.

Свержение долларового короля

Появившийся в 1999 году евро преуспел в качестве мировой валюты, но не смог соперничать с нью-йоркскими рынками из-за отсутствия единого казначейства в ЕС. Евро не свергнул доллар как главную мировую резервную и обменную единицу. Международный финансовый кризис 2008 года, вспыхнувший исключительно по вине США, парадоксальным образом укрепил доллар. На пресс-конференции в марте 2009 года Барак Обама предсказал, что американская валюта сохранит свое господство в мировой торговле и международных резервах. Его аргумент был не экономическим, а политическим: "Потому что США - самая стабильная и прозрачная страна в мире!"

Всем понятно, как работают американский бюджет, Федеральная резервная система и финансовая система, тогда как их китайские аналоги непрозрачны. Доллар остается лучшей валютой-убежищем. В период мирового финансового кризиса инвесторы предпочитают прибегать к помощи доллара, даже если сама экономическая угроза возникла по вине США. Это то, что произошло в 2008-2009 годах, когда доллар укрепился по отношению к евро и иене. Сегодня он по-прежнему составляет 59% мировых валютных резервов (72% в 1999 году). Но, превратив свою валюту в орудие политического давления, американцы, сами того не желая, начали всемирное движение к свержению собственного долларового короля.

Использование доллара в качестве оружия

В 2014 году банку BNP пришлось выплатить США штраф в размере 9 миллиардов долларов за то, что он, в соответствии с европейским и французским законодательством, финансировал (в долларах) экспорт из Кубы, Судана и Ирана, - хотя эти три страны находились под американским эмбарго. Поскольку компенсация производилась в Нью-Йорке за счет BNP (электронное письмо за миллионные доли секунды), правосудие Соединенных Штатов объявило о своей территориальной юрисдикции.

Вот так американцы навязали собственные права другим государства. И европейские компании должны были подчиниться этому, как стало видно, когда они покинули Иран в 2018 году после того, как Трамп в одностороннем порядке разорвал Венскую ядерную сделку 2015 года.

Следующим шагом в "вепонизации доллара" стала заморозка валютных резервов российского Центробанка в 2022 году, после начала путинской спецоперации на Украине. Лидеры незападных стран тогда говорили себе: "Если я буду бороться с соседом, и этот конфликт не понравится Вашингтону, я могу внезапно потерять большую часть своих валютных резервов. Поэтому мне нужно сократить объемы долларовой торговли". Это то, что сейчас делают Москва, а также Эр-Рияд. Его последний счет за нефть Китаю был выставлен в юанях (чей оффшорный рынок уже эквивалентен 200 миллиардам долларов).

Более того, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют создать собственную валюту для финансирования своих торговых обменов. В Китае уже разработана внутренняя межбанковская система электронных расчетов. Она является альтернативой системе SWIFT, контролируемой Западом.

Дедолларизация мира не будет завершена в одночасье. Но этот процесс необратим.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680701100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Развитие экономики, модернизация инфраструктуры и решение социальных вопросов: меры по реализации поручений Президента рассмотрели в Правительстве
- Решение непростое, но вынужденное - Алихан Смаилов о повышении цен на ГСМ
- Бюро определило повестку пленарного заседания Мажилиса
- О кадровых перестановках
- Алихан Смаилов провел встречу с руководством "Шеврон"
- Весенние обострения
- Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании ученых степеней
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  