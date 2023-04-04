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|У Кыргызского спорта новый руководитель - Айбек Абдымомунов
16:42 05.04.2023
"Sport АКИpress" - Айбек Абдымомунов назначен директором Департамента спорта и физической культуры при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Нового руководителя сегодня, 5 апреля, представили сотрудникам ведомства.
Ранее Абдымомунов занимал должность директора Управления спортивными сооружениями и спортивного обеспечения.
Предыдущим главой Департамента спорта и физической культуры был Канат Шабданбаев.