 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что обсудили Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев на переговорах в Душанбе
19:31 05.04.2023

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате один на один, а затем в расширенном формате прошла в Душанбе.

Президент Таджикистана в ходе переговоров в формате один на один подчеркнул, что таджикско-азербайджанские отношения развиваются по многим направлениям, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

"Взаимоотношения наших народов имеют давние добрые традиции. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные отношения развиваются по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах", - подчеркнул он.
На встрече отмечалось, что у стран есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества в торгово-экономической, промышленной кооперации, и в транспортной сферах.

фото: пресс-служба президента РТ
Подчеркнуто, что в сфере производственной кооперации имеется много возможностей для реализации совместных проектов в сферах легкой промышленности, химии и добычи полезных ископаемых, производства строительных материалов, переработки алюминия, хлопкового волокна, драгоценных и полудрагоценных камней и металлы.

Президент Таджикистана подтвердил заинтересованность в участии азербайджанских компаний в разработке нефтегазовых месторождений Таджикистана.

В сфере транспорта и транзита состоялся обмен мнениями о более активном использовании транзитных возможностей Азербайджана и увеличении объемов грузоперевозок государственных и коммерческих структур Таджикистана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь, как сообщает его пресс-служба, отметил, что отношения между странами имеют хорошую историю и выразил уверенность, что они имеют очень хорошее будущее.

Особое место в переговорах занимало гуманитарное направление отношений двух стран.

фото: пресс-служба президента РТ
В центре внимания также были вопросы безопасности. Лидеры двух государств высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и другими формами транснациональной организованной преступности.

Президенты также обменялись мнениями по комплексу актуальных вопросов регионального и международного характера.

В Душанбе в канун визита Ильхама Алиева прошел Инвестиционный форум Таджикистана и Азербайджана, в котором приняли участие более 200 участников с обеих сторон, в том числе руководители и должностные лица министерств и ведомств, предприниматели и инвесторы, а также представители компаний и предприятий различных сфер экономической деятельности.

Источник - asiaplustj.info
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