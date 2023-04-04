Молдавия обменяла российский газ на российское электричество, - С.Гамова

19:45 05.04.2023

4.04.2023



Кишинев и Тирасполь объявили о взаимовыгодном соглашении

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Лидер Приднестровья Вадим Красносельский (в центре) уверен, что договор выгоден непризнанной республике.

Молдавская компания Energocom подписала договор о купле-продаже электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, которая обеспечит потребности Республики Молдова (РМ) более чем на 90%. Еще 5,5% поставок приходится на Румынию. По словам министра энергетики РМ Виктора Парликова, заключенная сделка выгодна как Молдавии, так и Приднестровью. РМ получает дешевую электроэнергию, а Приднестровье – деньги на социальные выплаты. Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский отметил, что в условиях нестабильной внешней ситуации заключение контракта способствует мирному сосуществованию Приднестровья и Молдавии.



Новый контракт на поставки электроэнергии в РМ из Приднестровья действует с апреля до 1 октября 2023 года. Закупочная стоимость, согласно информации, обнародованной в СМИ, составит 66 долл. за 1 МВт*ч. Это дешево, особенно на фоне цен на электричество в странах ЕС, в том числе в Румынии, откуда РМ получает недостающие ей 5,5% от общего объема поставок. Более 90% Молдавия получает из Приднестровья, куда отправляет весь получаемый из "Газпрома" газ. На нем работает МолдГРЭС, покрывая как свои потребности, так и Молдавии. Но достаточный объем энергии – не единственный плюс заключенного соглашения.



Приднестровские киловатты обходятся Молдавии недорого за счет того, что Тирасполь не платит Москве за потребленный российский газ, на котором работает ГРЭС. По крайней мере в Кишиневе именно так объясняют ситуацию, которая пока на руку РМ. Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский объяснял "НГ", что Приднестровье все же платит по газовым счетам, но текущим. Речи об историческом долге более чем в 7 млн долл. не идет.



Кстати, эта немалая как для Тирасполя, так и для Кишинева сумма значится за Молдавией: поскольку молдавские власти считают Приднестровье своим регионом, то им и отвечать за его долги. Так рассуждают в Москве, но в Кишиневе отказываются платить за свой регион, используя при этом его привилегированное положение в отношениях с РФ, чтобы получить для своих нужд дешевый российский газ. Дело в том, что у Молдавской ГРЭС российский собственник – ИНТЕР РАО.



В Кишиневе передают весь российский газ, поступающий в РМ, Приднестровью, надеясь, что Москва не станет требовать платы от лояльного РФ региона.



Министр энергетики РМ Виктор Парликов утверждает, что отсутствие контракта на покупку электроэнергии с Левобережьем Днестра спровоцирует кризис в регионе, "последствия которого будут нести конституционные власти РМ". При этом он отмечает: "Все понимают и признают, что электроэнергия, производимая в Приднестровском регионе, не имеет рыночной цены. Молдавская ГРЭС не была бы конкурентоспособной, если бы платила за газ по реальной цене. Пока у Приднестровья есть возможность получать де-факто бесплатный газ, с одной стороны, это выгодно потребителям на правом берегу Днестра (контролируемом Кишиневом. – "НГ"). С другой стороны, мы должны понимать, что это позволяет поддерживать стабильность в Приднестровском регионе. Электроэнергия, поставляемая на правый берег, является основным из источников покрытия дефицита бюджета, который поддерживает функциональность региона".

В то же время министр энергетики РМ сообщил, что со стороны представителей гражданского общества и оппозиции РМ продолжают звучать обвинения в адрес власти в финансировании сепаратизма. Но невозможность Тирасполя продавать электроэнергию, повторил министр, "спровоцирует настоящий гуманитарный кризис в регионе".



По словам премьер-министра РМ Дорина Речана, договор с Молдавской ГРЭС "всегда будет неопределенным". Но правительство, заметил он, сделает все возможное, чтобы обеспечить стабильность. На вопрос журналистов, готово ли правительство РМ к тому, что Россия может оставить Приднестровье без газа, Дорин Речан ответил, что "готово к любому развитию событий".



Но "Газпром" может прекратить поставку газа в РМ только в случае, если Кишинев не начнет оплачивать поставщику исторический газовый долг. По контракту Молдавия уже должна была начать оплачивать счета, но Кишинев пообещал, что сделает это после независимого аудита долга. Министр энергетики РМ Виктор Парликов сообщил, что аудит ведется, но у Кишинева нет денег его оплатить. В правительстве РМ надеются найти средства в ближайшее время и получить результаты проверки в мае.



В Тирасполе между тем довольны электрической сделкой. Президент Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что, несмотря на то что цена поставляемой электроэнергии была несколько снижена, увеличены объем поставок и длительность контракта. "В социальных сетях появились высказывания насчет уменьшения цены контракта. Цена действительно снижена, но это решение имеет серьезное экономическое обоснование. Контракт гарантирует поступление средств в приднестровский бюджет на протяжении полугода (срок действия текущих контрактных обязательств) и увеличение охвата молдавского рынка почти до стопроцентного – позитивные факторы для экономики Приднестровья и исполнения социальных обязательств государством", – написал Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.



Он добавил, что в условиях нестабильной внешней ситуации заключение контракта "способствует мирному сосуществованию Приднестровья и Молдовы".