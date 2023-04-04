Богатейшей семьей Казахстана продолжают оставаться Кулибаев-Назарбаева - $8,6 млрд на двоих

21:15 05.04.2023

В КАЗАХСТАНЕ НАСЧИТАЛИ 6 МИЛЛИАРДЕРОВ: FORBES ОБНОВИЛ РЕЙТИНГ

Общая тенденция: миллиардеров на Земле стало меньше, по сравнению с 2022 годом, к тому же они стали немного беднее.



В США опубликован обновленный рейтинг миллиардеров. Журнал Forbes опубликовал списки, где значится пять казахстанцев среди 2640 самых богатых людей со всего мира, пишет "Голос народа".



По сравнению с 2022 годом список уменьшился на 28 позиций: в прошлом году насчитали 2668 десятизначных состояний. В целом, миллиардеры планеты владеют 12,2 трлн долларов. Это на целых 500 млрд долларов меньше, чем ровно год назад.



При этом, почти половина списка лишились денег за последнее время. Включая самого богатого в прошлом Илона Маска: купив Twitter он уступил первенство Бернару Арно, президенту и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Гражданин Франции впервые стал первым среди богачей.



В тройке стран, где больше всего миллиардеров находятся США (735 участников списка), Китай (562 миллиардера) и Индия (169 толстосумов).



Казахстанцы на этой ярмарке тщеславия отметились на скромных позициях. В списке всего шесть человек: Владимир Ким, Вячеслав Ким, Тимур Кулибаев и Динара Кулибаева, Булат Утемуратов, а также получивший в прошлом году гражданство Казахстана Тимур Нурлов. Он живет в стране уже более 10 лет и в прошлом году принял решение сдать паспорт России в обмен на гражданство республики.



591 место – Владимир Ким, KAZ Minerals – $4,6 млрд



636 место – Тимур Кулибаев, Halyk Bank – $4,3 млрд



636 место – Динара Кулибаева, Halyk Bank – $4,3 млрд



787 место – Вячеслав Ким, Kaspi – $3,6 млрд



949 место – Тимур Турлов, Freedom – $3,1 млрд



1104 место – Булат Утемуратов, ForteBank и другие активы – $2,7 млрд.



Ранее Царьград.Казахстан писал, зачем в Казахстане намерены повысить цену на топливо и привести ее к единому знаменателю для всех регионов.