США: акционеры против гендиректора, - Константин Малофеев

00:01 06.04.2023

США: АКЦИОНЕРЫ ПРОТИВ ГЕНДИРЕКТОРА



05.04.2023

Константин Малофеев

Показательный арест Трампа – это оглушительный триумф конспирологии. Все, о чем нельзя было говорить, вдруг стало правдой. Оказывается, Америкой и в самом деле не руководят президенты. И есть более влиятельные люди, способные наложить на президента США арест.



А ведь именно об этом говорит любой объективный взгляд на саму суть власти в США, на их "глубинное государство". Эта страна учреждена масонами, так называемыми отцами-основателями, в 1776 году.



Для того чтобы ни один из олигархов-рабовладельцев, работавших президентами, не обнаглел до желания стать монархом, была придумана система разделения властей. Чтобы все три ветви власти – президентская, конгресса и судебная – боролись друг с другом. А акционеры-масоны своевременно могли уволить своих менеджеров с поста конгрессменов, министров или президента. Контракт у президентов срочный – четыре года с правом продления акционерами.



В 1913 году масоны ушли в прошлое. Они стали банкирами-акционерами ФРС. Частной лавки по печатанию долларов и крупнейшего кредитора населения мира в наши дни. Они и являются настоящими хозяевами-акционерами акционерного общества "США". Президентов которого назначают так же, как в других корпорациях генеральных директоров.



А если гендиректор бунтует против акционеров, то его увольняют (не переизбирают). Если же он пытается вернуться на должность с помощью профсоюза (движение MAGA), его сажают под арест, чтобы было неповадно.



Все это ясно и понятно. Только вот раньше это называли "конспирологией". Мол, власть в США принадлежит народу. Суд независим. Президент обладает иммунитетом и т.п. Но реальность опровергла пропагандистов на службе олигархов из ФРС: оказалось, что в Америке есть люди могущественнее президентов.



Вот с этими людьми мы сегодня и воюем. С Рокфеллерами, Ротшильдами, Морганами и прочими. Они с 40-х годов прошлого века спрятались за фондами и трастами. Журнал "Форбс" лукаво обходит их богатство молчанием, выставляя для всеобщего любопытства Арно, Маска и Адани.



Но с арестом Трампа занавес мировой закулисы распахнулся: президенты США – не власть, они лишь марионетки. Взбунтовавшегося Буратино местный коллективный Карабас не потерпит. Но наш Буратино сделан из крепкого дерева. Посмотрим, чем кончится бунт Трампа. В сказке его ждал счастливый конец. А вот что нам готовит конспирологическая реальность?