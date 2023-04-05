Визит европейских лидеров в Китай может ослабить ЕС, - В.Скосырев

00:05 06.04.2023

5.04.2023



Си Цзиньпин расположен к президенту Франции, но холоден к посланнице Евросоюза

Владимир Скосырев



В Пекине Макрон поговорил с представителями китайской общественности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай. Гости хотят облегчить связи с ключевым экономическим партнером и попытаться повлиять на позицию Пекина по Украине. Эту тему Макрон перед вылетом обсудил с президентом США Джозефом Байденом. Но Париж не хочет жертвовать своими интересами ради солидарности с Вашингтоном и потому готовит сделку о продаже новой партии самолетов Airbus Китаю, несмотря на обострение отношений США с КНР. Наблюдатели отмечают, что предпринять вояж одновременно с фон дер Ляйен Макрона вынудила критика в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее посетил Китай в одиночку.

Как передает агентство Reuters, со времени первого визита Макрона в Поднебесную в 2019 году отношения Евросоюза с Китаем ослабли. Причиной были разногласия о соглашении по инвестициям, которое готовилось, но так и не было подписано, и отказ Китая осудить Россию за кризис в Украине. Тем не менее для Макрона, который столкнулся с протестами из-за пенсионной реформы дома, важно вернуться не с пустыми руками, а со списком внушительных договоренностей между китайскими и французскими бизнесменами. Недаром он взял в поездку делегацию из 50 капитанов бизнеса.



Но Макрон и фон дер Ляйен подчеркивали, что помимо торговли они ставили задачей убедить Китай повлиять на позицию России по Украине или по крайней мере помешать Пекину оказывать прямую помощь Москве. Тут неизбежно возникнет вопрос о китайском мирном плане из 12 пунктов. Он предусматривает постепенное снижение интенсивности боевых действий и заключение перемирия. Но Запад отмел этот план под предлогом, что он зафиксирует присоединение к России украинских земель.



Все же Макрон считает, по словам его советника, что Китай – это одна из тех стран, если не единственная, которая способна коренным образом повлиять на конфликт. Поэтому эта тема будет в центре дискуссий, когда в четверг президент Франции и председатель Еврокомиссии встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином. Каковы же шансы на то, что стороны найдут общий язык? Готов ли Пекин внести изменения в свой курс по событиям в Украине? Вопросы уместные в свете того, что, как передала New York Times, постпред Китая при Европейском союзе Фу Цун перед разговором с Макроном и фон дер Ляйен заявил о "неверной интерпретации" критиками заявления лидеров России и Китая о сотрудничестве. По его словам, заявления о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином – не более чем риторический прием.



Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контекст взаимопонимания между двумя странами был изложен в документах, подписанных по итогам переговоров глав государств. "Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Москве. Собственно, весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров. Они очень содержательны, и именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня", – цитирует Пескова ТАСС.



"Предсказывать итог визита в Китай двух лидеров Европы пока рано. Но ясно, что Европа хочет наладить экономические отношения с Китаем в отличие от США, которые по политическим соображениям готовы в определенной мере пойти на ухудшение торгово-экономических отношений с Китаем, – отметил в беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН. – А по Украине эти гости Китая хотят содействовать установлению мира, но на тех условиях, которые выдвигает Запад. По первому вопросу европейцы могут добиться некоторого результата, если осмелятся пойти несколько вразрез с американской линией. По Украине вряд ли к чему придут".



В Пекине расценивают визиты как свидетельство того, что вес Китая на мировой арене растет, к нему едут на поклон. Между тем вояж двух европейских лидеров не только прольет свет на отношения ЕС с Китаем. Как пишет South China Morning Post, он был задуман как демонстрация единства в ЕС. Но на деле могут вскрыться внутренние разногласия в сообществе. Симптомом этого стали резко критические оценки китайской политики, с которыми недавно выступила фон дер Ляйен. Возможно, оглядываясь на Польшу и балтийские государства, она призвала жестко ограничивать продажу Китаю чувствительных технологий и даже заявила, что в КНР покончено с эпохой открытости и реформ.



Напротив, Макрон с большой осторожностью высказывался о внутренних делах Китая. Это в Пекине ценят. Поэтому Си примет президента Франции не только в столице, но и в провинции Гуандун, самом развитом регионе страны. Это особая честь для гостя. Ведь когда-то первым секретарем КПК в этой провинции был отец Си.