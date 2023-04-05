Зерновой сделкой по голове, - Дм.Седов

00:06 06.04.2023

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 05.04.2023 |



Вопросы о действительных целях "зерновой сделки", заключенной в июле 2022 г., стали появляться сразу. Вместо декларируемого вывоза украинского зерна в голодающие страны, оно стало поступать в Европу, в первую очередь в Румынию, Польшу, Болгарию, и без того снявших неплохой урожай. В этих странах стал развиваться зерновой демпинг, отрицательно повлиявший на доходы местных фермеров и сказавшийся на ситуации в Европе в целом. Однако ни один из авторов "зерновой сделки" не удосужился разъяснить пострадавшим, отчего потоки зерна приняли столь причудливый маршрут.



По подсчетам Bloomberg, за 2022 год импорт украинского ячменя в ЕС вырос с 55 тыс. тонн до 771 тыс. тонн, соевых бобов - с 336 тыс. тонн до 950 тыс. тонн, семян подсолнечника - с 21 тыс. тонн до 2 млн тонн, рапса - с 2 млн тонн до 3 млн тонн, пшеницы - с 346 тыс. тонн до 4 млн тонн, кукурузы - с 7 млн тонн до 11 млн тонн. Зерновые и масличные ввозили по ценам ниже, чем у европейских производителей, так как на подконтрольной Киеву территории бал на зерновом рынке правят перекупщики, занижающие закупочные цены ради максимизации собственной прибыли.



Между тем следует отметить, что главными игроками на рынке украинского зерна являются американская корпорация Cargill, американо-французская корпорация DuPont и печально известный производитель ГМО и ядов Monsanto, входящий в ТНК Bayer. Украина - рынок уникальный. Та же Monsanto так хорошо зарабатывать может только там. Семена ГМО, которые производит эта компания, запрещены к продаже уже в 16 европейских странах.



То есть де-факто рынок украинского зерна поделен между американскими и трансатлантическими компаниями. "Украина отдала один из своих самых ценных ресурсов. Посмотрите на цены на зерно в магазинах: если ты можешь продавать зерно, то ты будешь делать на этом деньги! Но Украина отдала эту возможность иностранцам", - сообщил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.



Кольцо, в которое ТНК взяли рынок целой страны, еще не сомкнулось. Пока Monsanto, Cargill и DuPont только арендуют украинские земли. Но по новому закону, что принял Зеленский, уже через два года смогут их выкупить и окончательно подмять под себя местное сельское хозяйство.



В Евросоюзе есть свое разделение труда: Дания является мировым центром свиноводства, Испания и Италия - мировыми центрами выращивания оливок, Нидерланды обладают развитым животноводством. Румыния, Болгария, Польша обеспечивали животноводство стран Западной Европы зерновыми культурами. Теперь этот баланс нарушается.



Начало СВО вызвало у Monsanto, Cargill и DuPont соблазн подчинить своему контролю зерновой рынок Европы таким же уголовным способом, каким нефтяные корпорации США навязали Евросоюзу американский СПГ. ЕС "затоварили" не нужным для него зерном и дестабилизировали ситуацию. Сперва в ЕС наплыв зерна терпели и негромко возмущались, затем по мере затоваривания, роста конкуренции и увеличения прочих издержек (выросшие цены на топливо, удобрения) начались брожения фермеров. Затем брожения переросли в акции протеста с высыпанием зерна из мешков у порогов зданий местных администраций.



Протесты вынуждают политиков реагировать. В чем выход из искусственно созданного кризиса? Следует ожидать, что в результате переговоров Monsanto, Cargill и DuPont получат особые полномочия по реализации зерна в рамках "зерновой сделки" и приступят созданию новой схемы доминирования на европейском рынке. Тем более что их уже просят убраться с территории РФ. Нужно же как-то компенсировать потерю части прибыли! А в целом США продолжают гнуть свою линию в отношении европейских партнеров по схеме разбоя на большой дороге. Сначала Европе подсекли ноги взрывом "Северного потока – 2", а теперь бьют зерновым мешком по голове. Ничего личного, только бизнес.