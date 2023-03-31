НАТО экстренно сколачивает "румынский фронт", - Л.Савин

00:09 06.04.2023 НАТО ЭКСТРЕННО СКОЛАЧИВАЕТ "РУМЫНСКИЙ ФРОНТ"



Леонид Савин

31.03.23

На всем протяжении от Балтики до Черного моря альянс размещает ударные боевые группы.

"Морской щит-2023" на фоне провокации

Примечательно, что атака морских дронов на Севастополь была проведена во время учений "Морской щит-2023", которые проходят у румынских берегов. Таких совпадений не бывает. Совершенно очевидно, что западные союзники Румынии делают все возможное, чтобы втянуть страну в активную конфронтацию с Россией. Более того, еще в феврале прошлого года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о планах развертывания боевой группы НАТО в Румынии, возглавлять которую будет Франция, которая сама изъявила желание стать так называемой рамочной национальной структурой на территории этой страны.



Причем международному сообществу это решение было преподнесено как инициатива президента Румынии Клауса Йоханниса, который обратился к парламенту с предложением о создании такой структуры, что, по его мнению, позволит укрепить стратегические отношения с Францией, улучшить диалог с Бельгией и Нидерландами, а также увеличит оборонный потенциал Североатлантического союза.



У наблюдателей такое решение вызвало удивление, однако с геостратегической точки зрения оно выглядит вполне обоснованным. Если взглянуть на карту региона, сразу становится понятно, почему силы Запада стремятся закрепиться в Румынии. Это не только выход в Черное море (245 км береговой линии), но и контроль над дельтой Дуная, который также используется для транспортировки войск и техники.



Не секрет, что порт Констанца регулярно используется НАТО в качестве стратегического узла для проведения операций и учений в Черном море и даже за его пределами. Поэтому размещение дополнительных сил в Румынии перспективно не только с точки зрения логистики. Именно на юго-восток Румынии в прошлом году была переброшена 101-я элитная воздушно-десантная дивизия США "Кричащие орлы", которая сразу же начала проводить тренировки у границы с Украиной.



Тогда же командование дивизии сделало заявление, что "кричащие орлы", если потребуется, готовы войти на Украину за считанные часы. Кстати, у этого соединения есть еще одно название - дивизия "первого выстрела". Именно "кричащие орлы" начинали вторжение в Ирак в 2003 г., а еще ранее принимали участие в оккупации Вьетнама. Штурмовые отряды "кричащих орлов" западные эксперты считают самыми боеспособными подразделениями для проведения наступательных операций. Но пока что вторжение на Украину не произошло...



Кроме "кричащих орлов", Румыния разместила на своей территории подразделение интеграции сил НАТО (NFIU), штабы многонациональной дивизии и бригады "Юго-Восток". Развернут на румынской территории и Центр передового опыта НАТО по агентурной разведке (HUMINT COE). Почему для него выбрали место рядом с украинской границей, наверное, объяснять не надо.



Отметим, что румынские военнослужащие в свою очередь входят в многонациональный батальон, который размещен в районе так называемой Сувалкской бреши (или коридора) на территории Польши - в непосредственной близости к Калининградской области.



Румыния также входит в число семнадцати государств - членов Европейского союза (плюс Норвегия), которые намерены закупить артиллерийские боеприпасы для Украины на сумму два миллиарда евро. Теперь вот учения "Морской щит-2023" на Черном море, в которых участвуют 30 боевых кораблей, 14 самолетов и задействовано почти четыре тысячи военнослужащих из 13 стран. В том числе Грузии и Молдавии, которые только собираются в НАТО.



Обратил внимание на особый интерес альянса к Румынии и военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев: "Не надо забывать, что США и другие страны НАТО наладили сухопутным путем транспортировку вооружения и военной техники из портов Греции и Болгарии для Украины. Это делается потому, что для военных кораблей закрыт проход через пролив Босфор. И пока будут длиться эти маневры, возможны новые провокации в отношении Приднестровья".



Судя по атаке морских беспилотников на Севастополь, не только в отношении Приднестровья...



Молдавию перевели на язык НАТО

Весьма символично, что в разгар учений "Морской щит-2023" румынская гражданка Майя Санду, ставшая президентом Молдавии, подписала указ, согласно которому официальным языком страны становится румынский: "Я хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю. Мы наряду с более чем 27 миллионами человек по всему миру говорим на румынском языке, одном из официальных языков Европейского союза".



По всей видимости, теперь внешняя политика Молдовы будет связана с Румынией и на лингвистической основе. Впрочем, с НАТО тоже, как считают в Кишиневе.



На самом деле молдавский язык зафиксирован раньше, чем румынский. Но это уже лингвистические и филологические тонкости. Понятно же, что ученица Джорджа Сороса переворачивает все "вверх ногами" с явной политической целью - исключительно ради румынизации молдавского общества. И тут же автоматически возникает проблема принадлежности Приднестровской Молдавской Республики, а также части территории Украины, поскольку в Закарпатской, Черновецкой, Ивано-Франковской и Одесской областях проживает значительное количество этнических румын и молдаван.



Что касается военного аспекта, то, как стало известно, ЕС потратит еще 40 миллионов евро на вооруженные силы Молдовы. Согласно документам Евросоюза, основная часть средств будет потрачена на мобильный радар дальнего радиуса действия, который поможет Молдове (подразумеваем НАТО) контролировать значительное воздушное пространство. Оставшиеся средства планируется потратить на легкие тактические транспортные средства и пикапы, автобусы и грузовики.



Интересно, что закупками в Молдове будет заниматься Эстонский центр оборонных инвестиций. Планируют увеличить военную помощь Кишиневу и США. Речь идет о сумме в размере 40 миллионов евро.



Что касается Украины, то тут необходимо отметить, что у Бухареста и Киева существуют разногласия по ряду вопросов. Как и в Венгрии, в Румынии высказывали озабоченность статусом этнической румынской общины на Украине, которая была лишена ряда гражданских прав. На этой волне румынский сенатор Диана Шошоакэ внесла законопроект, требующий "осуждения договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной", и требует аннексировать территории, когда-то входившие в состав межвоенной Румынии.



Это свидетельствует о том, что определенная часть румынского общества и действующих политиков критически настроена к Украине. А рост расходов на нужды Киева из государственного бюджета Румынии будет только поднимать градус таких настроений.



Осторожно, двери закрываются...

По информации издания Politiko, НАТО планирует довести свой военный контингент на восточной границе до трехсот тысяч человек. Если задуманное Брюсселем осуществится, это будет означать дальнейшую милитаризацию Румынии, Болгарии, Польши, стран Прибалтики, а также Словакии и Венгрии, которая пока что не проявляет активной русофобии, но не сопротивляется попыткам Североатлантического альянса накачать ее оружием.



Так, в прошлом году Болгария одобрила размещение на своей территории боевой группы НАТО, состоящей из 800 итальянских военнослужащих, куда также вошла рота из состава Ирландского королевского полка армии Великобритании (120 человек) и американская рота боевых бронированных машин Stryker.



А несколько дней назад в Познани был открыт первый постоянный гарнизон американских войск в Польше, который стал восьмым по счету в Европе. До этого в Польше была региональная группа поддержки - Area Support Group Poland, и американские войска находились в стране на ротационной основе. Всего на данный момент на территории Польши дислоцировано около 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, большая часть из них - американцы.



Ну а Румынии сейчас отведена роль важного логистического хаба и одного из операционных центров, обслуживающих так называемый санитарный кордон, предназначенный для дальнейшей экспансии Североатлантического альянса на восток, известной под названием политика "открытых дверей". Впрочем, двери не только открываются, но и закрываются, когда в них ломятся незваные гости. Источник - zvezdaweekly.ru

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