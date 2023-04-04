Китай готов к атаке на доллар и МВФ, - М.Макаров

00:19 06.04.2023

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Малайзийский премьер, ссылаясь на разговор с Си Цзиньпином, говорит про идею создания Азиатского валютного фонда, призванного покончить с зависимостью от США.



Спрос на доллары и евро в России остается высоким, однако все больше интереса вызывает юань.



Спрос на доллары и евро в России остается высоким, однако все больше интереса вызывает юань.

Курс евро на валютных торгах Московской биржи во вторник поднимался выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года, курсы доллара и юаня также прибавляли более процента к стоимости. Российская валюта начала дешеветь в ходе торгов в понедельник. При этом видимых причин для этого нет - наоборот, ослабление рубля происходит на фоне роста цен на нефть, вызванного сокращением предложения на рынке (подробнее об этом читайте в статье "ОПЕК „пересидела" сланцевую угрозу?")



Опрошенные РБК эксперты связывают ослабление российской валюты с окончанием налогового периода, когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также с общим снижением экспорта в денежном выражении при одновременном росте импортных операций. Дополнительными факторами давления на рубль называются продолжающиеся сделки по продаже иностранным бизнесом активов в России и корректировка требований ЦБ РФ к обязательным резервам в недружественных валютах.



Звучат прогнозы, что рост цен на нефть, вызванный сокращением добычи, через какое-то время начнет толкать рубль вверх, но одновременно этот рост будет тормозить эффект от продажи юаней из Фонда национального благосостояния.



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Трамп сможет вернуться в Белый дом даже в наручниках

Как бы то ни было, резкий разворот политики ОПЕК+ стал новой головной болью для руководителей центробанков западных стран, которым приходилось предпринимать экстраординарные меры по удержанию на плаву финансовой системы после краха Silicon Valley Bank (SVB) в США и спасения в последний момент швейцарского гиганта Credit Suisse.



Вряд ли кто-то сейчас с уверенностью даст прогноз относительно того, какое влияние существенный рост предложения на нефтяном рынке окажет на инфляцию и процентные ставки. Пока финансовые власти вкладываются в "вечные ценности". Всемирный совет по золоту (World Gold Council) отчитался накануне, что мировые центробанки одиннадцатый месяц подряд наращивают долю золота в своих резервах. В феврале 2023 года крупнейшими покупателями этого драгметалла стали Китай (24,9 тонны), Турция (22,5 тонны), Узбекистан (8,1 тонны), Сингапур (6,8 тонны) и Индия (2,8 тонны).



Оценивая сложившуюся ситуацию, финансовые обозреватели в западных СМИ все чаще пишут о том, что "Азия устала от сильного доллара". Не секрет, что вызов доминированию США в мировой валютной системе активнее всех бросает Китай, который активно расширяет использование юаня в двусторонней торговле.



При этом следующим этапом снижения экономической зависимости от Вашингтона может стать поддержка Пекином идеи создания Азиатского валютного фонда. Это предложение обсуждалось на Боаоском азиатском форуме (БАФ) на китайском острове Хайнань ("Росбалт" писал об этом мероприятии в статье "Си обложил Байдена с двух сторон").



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Банковский кошмар пошел на новый виток

О том, что председатель КНР Си Цзиньпин "открыт для переговоров" по этому вопросу, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар бин Ибрагим, который накануне завершил визит в Китай. Малайзийский премьер, который одновременно возглавляет Минфин свой страны, последовательно выступает за уменьшение зависимости от доллара и Международного валютного фонда. При этом изначально с инициативой создания Азиатского валютного фонда бин Ибрагим выступил еще в 1990-х годах во время своего первого пребывания на посту министра финансов. По его словам, в то время эта идея не получила поддержки, "поскольку доллар США все еще считался сильным".



Но теперь у Малайзии "нет причин продолжать зависеть от доллара", - цитирует Bloomberg выступление главы правительства в парламенте этой страны по вторник. Он также рассказал, что ведется работа над тем, чтобы позволить вести торговлю с Китаем с использованием малайзийского ринггита и юаня.



Что касается России, то здесь юань уже опередил доллар США в качестве самой продаваемой валюты. Это впервые стало видно по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала более очевидной, свидетельствуют данные, составленные Bloomberg на основе ежедневных отчетов о сделках Московской биржи. При этом агентство отмечает, что ранее "объем торгов юанем на российском рынке был ничтожен".



Михаил Макаров

4 апр. 23