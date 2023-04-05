Полиция Индонезии задержала четверых узбекистанцев по подозрению в терроризме

00:24 06.04.2023

05.04.23

Специальный отряд по борьбе с терроризмом национальной полиции Индонезии задержал четверых узбекистанцев, подозреваемых в причастности к международной экстремистской организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* и пропаганде ее идей. Об этом сообщает местное информагентство Antara со ссылкой на генерала Ахмада Рамадана.



Офицер уточнил, что задержанным от 26 до 40 лет, они прилетели в Индонезию в феврале этого года разными рейсами из Стамбула транзитом через ОАЭ и Малайзию.



По данным следствия, трое узбекистанцев входят в число боевиков террористической организации, действующей в Сирии. Четвертый подозреваемый оказывал им финансовую поддержку, а также обеспечивал фальшивыми документами.



Генерал Рамадан отметил, что один из задержанных, которого можно считать лидером группировки, в 2021 году уехал из Узбекистана в Турцию, где занимался вербовкой новых членов "Катиба Таухид валь-Джихад" для совершения терактов. Затем его переправили в лагерь террористов в Сирии.



По словам полицейского, в Узбекистане на этого гражданина заведено уголовное дело, связанное с пропагандой радикальной идеологии.

В полиции Индонезии добавили, что узбекистанцы пока не арестованы, и в настоящий момент Джакарта согласовывает дальнейшие действия со всеми заинтересованными сторонами.



Накануне, 4 апреля, российские СМИ сообщили, что в Красноярске прошел суд над узбекистанцем, являвшимся членом "Катиба Таухид валь-Джихад" и распространявшим идеи радикального ислама.



Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Его последователь - гражданин Таджикистана - был привлечен к административной ответственности и выслан на родину.



О вышеупомянутой террористической группировке известно, что ее представителей считали причастными к теракту в петербургском метро в 2017 году. Тогда погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника - 22-летнего уроженца киргизского города Оша Акбаржона Джалилова. Десятки человек получили ранения.



С экстремистами активно борются и внутри Узбекистана. Например, в январе 2022 года сообщалось о задержании в Ташкенте 30 человек, которых подозревают в принадлежности к террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".



*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).