"Тройной удар" ОПЕК+ выбьет Запад с рынка нефти, - СП

00:36 06.04.2023 Решение о сокращении добычи "черного золота" приведет к неожиданным последствиям для США

Анна Седова



Материал комментируют:

Алексей Анпилогов



5 апреля 23



Решение стран-членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу не просто поможет поддержать цены на высоком уровне, но и нанесет тройной удар Западу, пишет британская газета The Telegraph. Как поясняет обозреватель Мелисса Лоуфорд, последствия от этого решения куда более далеко идущие, чем может показаться на первый взгляд. Оно не только в перспективе усилит инфляцию в странах Запада, но и усугубит разлад между США и Саудовской Аравией.



"Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы от нефти вот-вот вырастут", - пишет Лоуфорд.



Западные санкции против российской нефти, по мнению автора материала, запоздали, весь прошлый год Россия получала высокие доходы от продажи энергоносителей. Сейчас эффект от введения эмбарго и потолка цен только начал проявляться, но сокращение добычи ОПЕК+ приведет к росту котировок и, соответственно, увеличению доходов российских компаний, ведь они, хоть и с дисконтом, продают нефть в привязке к мировым ценам.



В то же время, западным странам придется нести большие издержки, и не только в виде непосредственно выросшей оплаты за нефть, но и всех последствий этого - растущей инфляции, которая и так остается серьезной проблемой для Европы и США. Инфляция в еврозоне в январе 2023-го составила 8,6% в сравнении с тем же месяцем 2022 года. Для сравнения: в 2020-м, до начала кризиса цен на энергоносители, инфляция в еврозоне составила всего 0,27%. Аналогичная история и в США: если в 2020 году рост цен там составил 1,36%, то в январе 2023-го - уже 6,4%.



Наконец, данное решение, по мнению The Telegraph, служит сигналом о том, что Саудовская Аравия отворачивается от западных стран и поворачивается к Китаю. Напомним, что страны ОПЕК+ в воскресенье, 2 апреля, анонсировали сокращение производства нефти в мае примерно на 1,16 млн баррелей в сутки, после чего цены тут же пошли вверх, прибавив 5%.



Белый дом ясно дал понять, что его такое поведение ОПЕК+, его не устраивает. В Вашингтоне назвали решение опрометчивым и неразумным, но повлиять на него в итоге не смогли. Еще не так давно Саудовская Аравия была достаточно надежным союзником США. Теперь же она не координирует свои действия с Вашингтоном, что может быть связано с тем, что Эр-Рияд решил сделать ставку на другого сильного игрока - Китай. Тем более, еще в минувшем декабре стало известно, что страны договорились проводить оплату за нефть в юанях, а не в долларах США, что еще недавно сложно было себе представить (хотя пока неизвестно, проходят ли уже эти платежи и в каком объеме).



Эксперт по энергетике, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал "СП", что решение ОПЕК+ действительно нанесет по Западу "тройной удар", но его последствия даже более значимые, так как кардинально меняют ситуацию на рынке нефти и лишают западных спекулянтов возможности манипулировать ценами, что они активно делали последние 15 лет. У США также остается все меньше возможностей влиять на рынок, а с ним и на страны, продающие нефть.



- Все три момента, названные The Telegraph, соответствуют действительности, но есть еще один важный факт, который в западных СМИ почти не проговаривается, хотя он гораздо важнее для рынка нефти и его будущего. Он состоит в том, что это решение ОПЕК+, пожалуй, впервые в истории разрушило спекулятивную игру на рынке нефти.



Масса западных фондов всегда считала себя владельцами этого рынка, потому что они могли позволить себе манипулировать им, опираясь на ликвидность, которую предоставляли центральные банки западных стран. Можно было открывать любые биржевые позиции, играть на бирже с собственными целями. Спекулятивные позиции по нефти иногда превосходили реальные продажи на порядки, то есть в десятки раз.



Совместные действия ОПЕК+, а это, напомню, не только сам ОПЕК, но и страны СНГ, которые сейчас обладают олигополией на рынке нефти и контролируют большую его часть, позволили разрушить эту игру и фактически выкинуть спекулянтов, которые сейчас играли на понижение. Теперь же они действительно получат высокие цены на нефть.



Это связано с массой причин и первая из них - развивающийся на наших глазах банковский кризис, который не позволяет спекулянтам очень просто брать ликвидность в центральных и аффилированных с ними банках. А это было реальностью последние 15 лет, начиная с кризиса 2008 года. Покупатели, включая спекулянтов, не испытывали никаких проблем с кредитами под биржевую игру. Теперь у них эти проблемы есть. Соответственно, рынок возвращается к тому, с чего все начиналось. Это уже не бумажные спекуляции, а реальные покупатели с одной стороны, а с другой - реальные же продавцы, без всяких "навесов".



Именно этот факт вызывает те последствия, о которых пишет The Telegraph. Реальные продавцы нефти, такие как Россия и Саудовская Аравия, в отсутствие спекулянтов, которые могли манипулировать ценой, получают реальную независимость. Рынок может продавать и покупать только ту нефть, которая физически есть в наличии. А поскольку отрасль была жесточайшим образом недофинансирована все последнее десятилетие, цена на нефть будет расти, даже несмотря на банковский кризис, который может привести к рецессии в развитых странах.



"СП": Может ли Запад что-то этому противопоставить?



- Как я уже сказал, такие страны, как Россия и Саудовская Аравия становятся свободными от диктата западного рынка. Все попытки создания противовеса ОПЕК+, некоего картеля покупателей, который красиво называли "НОПЕК", подразумевая "Нет ОПЕК", заканчиваются ничем. Рынок возвращается к нормальной ситуации. У кого есть нефть, тот ее продает, у кого есть деньги - покупает. Никаких больше фьючерсов, опционов и прочих инструментов. Особенно это касается иранской, венесуэльской и российской нефти, которая находится под различного рода санкциями и не может торговаться в биржевых условиях.



Кто-то назовет это деградацией рынка нефти и переходом к более простым формам покупки и продажи "черного золота", но я бы назвал это возвращением к реальности. Для значительного объема физически торгуемой нефти спекулятивная надбавка сегодня отсутствует.



"СП": Если рыночными механизмами Запад не может повлиять на ОПЕК, что насчет нерыночных, в том числе политического давления?



- Рынок нефти дефицитный уже на протяжении десяти лет, но до сих пор это скрадывалось спекулятивными манипуляциями. Давить на рынок, принадлежащий продавцам, которые диктуют свои условия - совершенно бесполезное занятие. У США нет сейчас главного - дополнительных объемов нефти, которые они могут предложить рынку. Напомню, что за прошлый год Байден, чтобы утихомирить своих собственных налогоплательщиков распродавал американский нефтяной резерв по миллиону баррелей в день. Они продали без малого половину этого резерва.



Поэтому для США стоит вопрос не того, что они могут что-то там диктовать, а того, что они сами сейчас должны пополнять свои нефтяные резервы, если хотят вернуться на этот рынок в более-менее достойной роли. Если же нет, то вряд ли Саудовская Аравия, а, тем более, Россия, Венесуэла и Иран, будут слушать какие-то указания из Вашингтона. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680730560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Развитие экономики, модернизация инфраструктуры и решение социальных вопросов: меры по реализации поручений Президента рассмотрели в Правительстве

- Решение непростое, но вынужденное - Алихан Смаилов о повышении цен на ГСМ

- Бюро определило повестку пленарного заседания Мажилиса

- О кадровых перестановках

- Алихан Смаилов провел встречу с руководством "Шеврон"

- Весенние обострения

- Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании ученых степеней

- Рабочий график главы государства