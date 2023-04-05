Тунис без президента и видов на урожай, - Равиль Мустафин

00:38 06.04.2023

5.04.2023

Руководитель государства опроверг слухи о своей болезни

Равиль Мустафин



65-летний Каис Саид, по некоторым данным,

перенес сердечный приступ.

После 12 дней, в течение которых никто в Тунисе, за исключением всего нескольких человек, не знал, куда и почему исчез президент этой североафриканской страны, Кайс Саид, наконец, появился на людях. Во вторник на странице главы государства в соцсетях появился видеосюжет, в котором тот обвинил неназванных людей в "попытках создать искусственный кризис с помощью провокационных разговоров о вакууме власти". Выступая вместе с премьер-министром Наджлой Буден, президент обрушился с резкой критикой на оппозицию, заявив, что она "продемонстрировала редкий уровень безумия, которого раньше в Тунисе не наблюдалось".

Ранее оппозиционеры требовали от правительства объяснить причины того, что глава государства не появлялся на публике и не проводил официальных встреч с 23 марта. Накануне он совершал молитву по случаю начала месяца Рамадан в мечети аз-Зейтуна в столице Туниса. Саид, в частности, пропустил заседание кабинета министров, церемонию вручения верительной грамоты от вновь назначенного посла Бразилии Фернадо Хосе ди Абреу, хотя дипломатический протокол требовал присутствия главы государства, наконец, отменил встречу с комиссаром ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони.



В этой связи один из руководителей оппозиционного Фронта национального спасения Ахмед Наджиб Шебби обратился с требованием к правительству честно ответить народу на вопрос, есть ли у президента проблемы со здоровьем, которые стали причиной его отсутствия на публике. Он также заявил, что в случае "временного вакуума власти" управлять страной должна будет премьер Буден, а "постоянная вакансия" может привести Тунис "к большой катастрофе из-за проблем с тунисским законодательством". Шебби имел в виду отсутствие в стране Конституционного суда, который так и не был создан Саидом. Глава такого суда обычно берет на себя функции президента до проведения новых выборов в случае образования подобной "вакансии". Именно эти слова вызовут потом у Саида, вернувшегося из кратковременного, как он считает, небытия, наибольшее раздражение.



Однако ни пресс-секретарь президента Валид Хаджам, ни министр сельского хозяйства Али Мурабит на запросы оппозиционеров не ответили. Отсутствие объяснений со стороны президентского окружения породило массу слухов о проблемах со здоровьем 65-летнего Саида, к тому же заядлого курильщика. По словам экс-министра иностранных дел Рафика Абдессаляма, ссылавшегося на ряд надежных источников, президент находился на лечении в военном госпитале в связи с сердечным приступом.



Причины своего исчезновения объяснил сам президент, резко обрушившийся на оппозицию. "Эти люди не заслуживают ничего, кроме презрения, – сказал Саид, имея в виду своих политических противников. – Президент простужается, отсутствует два-три дня, и это становится проблемой вакуума власти?" По его словам, оппозиционеры, которых он назвал террористами, замышляют против государства заговор. Саид, конечно же, лукавит, когда говорит о двух-трех днях. На самом деле он отсутствовал в течение почти двух недель.



Выигравший демократическим путем президентские выборы в 2019 году Саид через два года совершил своего рода государственный переворот. Он приостановил работу парламента, уволил премьер-министра и начал править на основании собственных указов. В прошлом году Саид сумел добиться принятия новой, авторитарной, "под себя" Конституции, дающей ему неограниченные полномочия и нейтрализующей парламент. С февраля этого года силовики арестовали более 20 общественных деятелей, в том числе видных оппозиционеров.



Обеспокоенность отсутствием главы государства во многом объясняется крайне неблагоприятным прогнозом Министерства сельского хозяйства. Из-за аномальной засухи в Тунисе ожидается катастрофически низкий урожай зерновых. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Союза фермеров Мухаммеда Рабию, он составит от 200 тыс. до 250 тыс. т, что на 500–550 тыс. меньше вполне удачного урожая, собранного в прошлом году, несмотря на продолжавшуюся уже четвертый год подряд засуху. Уровень воды у плотины Сиди-Салем, которая обеспечивает водой несколько регионов страны, снизился на 84%. Из-за дефицита введены ограничения на использование воды. Ограничения будут действовать до конца сентября. Нарушителям грозят крупные денежные штрафы и даже тюремное заключение. Около двух недель назад власти уже отключали воду на ночь для снижения ее потребления.



Экстренные меры создают дополнительную социальную напряженность в стране с ослабленной экономикой, высокой инфляцией и неудовлетворительным качеством государственных услуг. Очевидно, что страна в таких условиях не может оставаться без первого лица.