|"Америка катится в ад", - The Telegraph
00:50 06.04.2023
The Telegraph UK
Великобритания
Дональд Трамп - миру после ареста: "Америка катится в ад"
Читатели The Telegraph о словах Трампа: США действительно катятся в ад
Бывший президент США Дональд Трамп назвал 34 пункта обвинения против него "оскорблением для Америки как страны", пишет The Telegraph. Одни читатели согласны с ним, другие называют его "ужасным", третьи считают, что американцам давно пора изменить политическую систему.
Розина Сабур (Rozina Sabur)
В провокационной речи из своей резиденции в Мар-а-Лаго вскоре после ареста на Манхэттене Дональд Трамп заявил миру, что Америка "катится в ад". Бывший президент собирается вернутся в Белый дом, но вокруг него разгорелись недюжинные страсти.
В своем выступлении, срежиссированном в стилистике митинга, Трамп назвал дело против него "оскорблением для нашей страны" и заверил в своей невиновности. Всего несколькими часами ранее ему было предъявлено обвинение в выплате денег за молчание порнозвезде и гламурной модели, а также бывшему швейцару.
Вопреки всем предостережениям Трамп обрушился с критикой на судью в Нью-Йорке и назвал его "настоящим преступником".
76-летний кандидат в президенты прибыл на частном самолете. В суде он не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов обвинения в фальсификации деловых документов. Этот невиданный в истории США момент грозит затмить президентскую гонку 2024 года.
В своем прибрежном особняке на юге Флориды на фоне двух американских флагов Трамп сообщил собравшимся сторонникам: "Я даже не думал, что в Америке может случиться нечто подобное".
"Единственное мое преступление - это бесстрашная защита нашего народа от тех, кто стремится его уничтожить. Это оскорбление нашей страны", - заявил он.
В речи он повторил свои излюбленные пунктики - в частности, что выборы 2020 года закончились его "несправедливым" поражением, потому что Америка "катится в ад".
Судью Хуана Мерчана он назвал "трампоненавистником", хотя его специально предостерегли от подстрекательских заявлений в ходе процесса.
По словам прокуратуры, Трамп организовал схему по поиску и ликвидации нелестной для себя информации и "приложил все усилия", чтобы не дать ей хода.
По заявлению прокуратуры, бывший президент уплатил 30 000 долларов бывшему швейцару Башни Трампа, который утверждал, что у него есть сведения о его внебрачных детях.
В числе других пунктов обвинения фигурирует "заговор с целью подорвать честность выборов 2016 года", а также плата за молчание в 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниелс.
Судья Хуан Мерчан заявил, что "обеспокоен" риторикой Трампа в преддверии слушаний. Так, бывший президент обрушился в соцсетях с нападками как на самого судью, так и на прокурора Элвина Брэгга.
Судья попросил все стороны "воздержаться от заявлений, которые могут спровоцировать насилие или гражданские беспорядки".
Однако в своем пламенном выступлении во Флориде Трамп пустился с новыми оскорблениями в адрес Мерчана и его семьи.
В адрес окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга у него нашлись еще более резкие слова.
"У нас есть судья-трампоненавистник, и семейка у него такая же, а его дочь даже работала на Камалу Харрис", - заявил Трамп под улюлюканье толпы.
Речь в роскошном зале, убранном золотом, была посвящена "радикальным левым" прокурорам.
Брэгга, избранного демократа, Трамп назвал "настоящим преступником", и обвинил его в "масштабном вмешательстве в выборы", имея в виду, что судебное разбирательство может растянуться на всю кампанию 2024 года.
"Это липовое дело возбудили лишь для того, чтобы помешать предстоящим выборам 2024 года, и его следует закрыть незамедлительно", - заявил он.
Трамп неоднократно отрицал какие-либо отношения с Дэниелс и утверждает, что платежи делались в защиту семьи. Предположительно, их роман завязался вскоре после того, как третья жена Трампа Меланья родила ему сына Бэррона.
Трамп эмоционально похвастался "замечательной семьей", упомянув старших сыновей Дона-младшего и Эрика, дочь Иванку и младшего сына Бэррона.
"У меня отличная семья, все они славно потрудились, и я это очень ценю", - заявил он.
Однако некоторые из его родственников - в том числе Меланья, Бэррон, Иванка и ее муж Джаред Кушнер - отсутствовали.
Толпа то и дело возмущалась, когда Трамп упоминал имена тех, кто, по его мнению, пытается с ним разделаться "любой ценой".
Мероприятие в Мар-а-Лаго стало первым с участием журналистов с тех пор, как Трамп объявил о своем участии в президентской гонке в ноябре.
Однако 25-минутная речь оказалась по меркам Трампа невероятно короткой и местами сводилась к бессвязным жалобам.
Свое выступление Трамп завершил словами: "И все же я не сомневаюсь, что мы вернем Америке былое величие" - под ликование толпы.
(статья публикуется с сокращениями)
Комментарии читателей:
vincent ayre
Он снова прав. Так уже не раз было. Скажет - и не в бровь, а в глаз. А все бесятся, даже не допуская, что он может быть прав. Всех просто отталкивает его подача.
Lee Brammer
Страну угробили и республиканцы, и демократы - одновременно. Партий две, но обе ультраправые. Политиков "выбирают" за деньги. Поэтому они навсегда в долгу перед хозяевами.
rugby lad
Что ж, демократы только что подарили Трампу выборы.
Jonathan McNamara
Америке давно пора разобраться с политической системой. Трамп - самовлюбленный дурак, а Байден - дряхлый старикан. Американцы, вам же по силам это изменить! Голосуйте за талантливую молодежь - из любой партии. У вас же демократия - вот и пользуйтесь!
Hugh Currie
Дональд и сам приложит руку, чтобы Америка попала в ад поскорее!
dudley holley
Неважно, в чем он там провинился и какие у него недостатки - если он сядет, будет вторая гражданская.
Michelle Page
Меня больше тревожат другие преступления, которые даже не расследуются. Полюбовное решение с проституткой - всяко не угроза национальным интересам. А вот подрыв газопровода, растрата, подозрительные научных изыскания и так далее…
Don Maico
Этот ужасный человек войдет в историю как худший президент, который оставил после себя лишь раскол. Даже Байден и тот намного лучше!
Aye Adams
Если отложить в сторону споры о его личности, увы, он прав: Америка действительно катится в ад.
Abolish Leasehold
Согласен: он хам и грубиян. Но это еще не делает его преступником!
B Evans
Если Америка и катится в ад, то как раз из-за Трампа. Если его переизберут, то прощай, демократия! Что тут еще скажешь…
Phil Smith
Значит победа на всеобщих выборах - это "прощай, демократия"? Какой бред!
BB Sheib
Всеобщие выборы? Да "красные" (республиканские, – Прим. ИноСМИ) штаты за него голосуют лишь потому, что он их надул. Так что да: привет, фашизм!
Matthew Stringer
Он крутой, настоящий тролль. Чего-чего, а былой интерес к Америке он уже точно вернул.
Veet Van de Driver
Вот чем все кончается, когда выбирают аморалов вроде Трампа или Бориса [Джонсона].
Peter Brookes
Ну конечно, а грязные делишки Байдена на Украине - это комар носа не подточит, ага.