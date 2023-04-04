Почему журналистика в Таджикистане стала опасной профессией?

00:57 06.04.2023 Власти Таджикистана продолжают усиливать давление на журналистов



Задержания и многолетние тюремные сроки для репортеров и блогеров в Таджикистане превратили журналистику в опасную профессию - почему так происходит разбиралась Cabar.asia.



24 марта стало известно, что против бывшего журналиста "Радио Озоди" (подразделение "Радио Свобода" в РТ) Рустама Джони, который сейчас проживает в Праге, возбуждено уголовное дело. Об этом редакции сообщил следователь отдела милиции столичного района Сино Абдухаким Шафиев.



Он уточнил, что Рустам Джони объявлен в розыск и власти направят официальный запрос в Интерпол с просьбой о содействии в его задержании.



По данным СМИ, Джони обвиняют в "организации деятельности экстремистской организации" (ч. 4 ст. 307 УК РТ).



Рустами Джони и его супруга Анора Саркорова, бывшая журналистка радио "Би-би-си", считают вызовы в правоохранительные структуры и допросы своих родственников в Душанбе "попыткой запугать их", чтобы они перестали публиковать в соцсетях критические посты.



Между тем, пять международных правозащитных организаций призвали власти Таджикистана освободить задержанного журналиста Хуршеда Фозилова.



С соответствующим совместным заявлением, которое было опубликовано 24 марта, выступили Норвежский Хельсинкский комитет (Norwegian Helsinki Committee), Международное партнерство по правам человека (International Partnership for Human Rights), Защитники гражданских прав (Civil Rights Defenders), Хельсинкский фонд по правам человека (Helsinki Foundation for Human Rights) и Международный фонд защиты правозащитников (Front Line Defenders).



Журналиста Хуршеда Фозилова, который готовил репортажи для местных СМИ из Пенджикента Согдийской области, задержали 6 марта сотрудники органов безопасности.



Его родные сообщили, что ему предъявлено обвинение в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Таджикистана с использованием СМИ или сети интернет.



Ему 37 лет, у него трое детей. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Худжанде. При этом родные не приемлют эти обвинения.



Пять организаций в совместном заявлении отмечают, что в прошлом году власти Таджикистана отправили в тюрьму семерых блогеров и журналистов и похоже, что "кампания по подавлению журналистов продолжается". Они назвали уголовные дела против журналистов "частью кампании по подавлению инакомыслия в Таджикистане".



В заявлении говорится, что страна не соблюдает свои обязательства в области свободы слова и рассматривает дела журналистов за закрытыми дверями, скрывая факты от общественности.



Авторы заявления считают, что дело Хуршеда Фозилова шито белыми нитками и заявили, что никаких доказательств его вины не было озвучено, поэтому содержание его под стражей противоречит закону.



Они призвали правительство Таджикистана придерживаться своих международных обязательств и прекратить преследование журналистов.



Хуршед Фозилов сотрудничал с независимыми местными и зарубежными СМИ и писал в основном о проблемах жителей Зерафшанской долины, нередко подвергая критике местные власти. Он был активен и в соцсетях.



Несколько лет назад в эфире государственного телевидения Таджикистана его назвали одним из сотрудников независимого веб-сайта "Akhbor.com", вещающего из Праги.



Freedom House в последнем отчете назвал Таджикистан одной из самых репрессивных стран в Центральной Азии. Организация опубликовала свой отчет 9 марта, в нем Таджикистан получил всего 7 баллов из 100 возможных в индексе свобод.



Причину такой низкой оценки во Freedom House объясняют тем, что в прошлом году в республике было введено множество ограничений в отношении журналистов, правозащитников и общественных организаций. Также указывается на задержания репортеров и блогеров и сложное положение журналистов в Таджикистане.



Таджикская журналистка Махпора Киромова относит 2022 год к "очень тяжким" временам для журналистов и блогеров Таджикистана.



"Конечно, мы ощущали напряженность и раньше, но, похоже, в прошлом году было принято решение искоренить все признаки свободы слова. К сожалению, в качестве инструмента борьбы была выбрана статья 307 УК, которая очень просто и легко превращала свободомыслящих и владеющих пером в экстремистов", - говорит Киромова.



Она ссылается на арест восьми журналистов и блогеров, которых обвинили в связях с запрещенными и экстремистскими организациями и приговорили к длительным срокам лишения свободы. Задержания начались в мае 2022 года после акций протеста в ГБАО.



17 мая прошлого года журналистка и общественный деятель Улфатхонум Мамадшоева была арестована и к концу года приговорена к 21 году лишения свободы. На судебном процессе, прошедшем за закрытыми дверями, Мамадшоева была признана виновной в совершении тяжких преступлений, в том числе в призывах к свержению власти (статья 307 УК РТ).



За день до задержания, 65-летняя журналистка в беседе с репортерами отвергла обвинения властей.



Вслед за Мамадшоевой был арестован и приговорен к 8 годам лишения свободы по статье 307 УК РТ блогер Хушруз Джумаев.



В июне и июле 2022 года власти Таджикистана арестовали пятерых таджикских журналистов и блогеров – Далера Имомали, Абдулло Гурбати, Мухаммада Султона, Абдусаттора Пирмухаммадзода и Завкибека Саидамини.



Все они были признаны виновными в связях с запрещенными организациями и экстремизме.



Далер Имомали был приговорен к 10 годам, еще четверо журналистов были приговорены к 7 годам лишения свободы. Все репортеры отвергли выдвинутые против них обвинения и заявили, что они невиновны.



В частности, Абдусаттор Пирмухаммадзода написал в письме из следственного изолятора, что его жестоко пытали в отделении милиции города Вахдат, чтобы он принял ответственность за несовершенные преступления.



Позднее Генеральная прокуратура отклонила эту жалобу. Кассационное обжалование приговора арестованными журналистами не дало результатов. Несмотря на обилие критики и призывов со стороны правозащитных организаций, в отношении этих журналистов власти не приняли никаких мер. Наоборот, создается впечатление, что задержания журналистов продолжаются.



Арест восьми журналистов и блогеров стал причиной того, что Комитет защиты журналистов включил Таджикистан в число 12 стран – "тюрем для журналистов".



Нуриддин Каршибоев, глава Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ), говорит, что задержание журналистов, в том числе и Хуршеда Фозилова, напрямую связано с их профессиональной деятельностью.



"Эти действия отрицательно сказываются на работе других журналистов, усиливают самоцензуру в обществе, наносят ущерб выполнению миссии журналистики, как опоры демократического общества", – говорит он.



Прошлым летом журналистское сообщество и СМИ Таджикистана бурно реагировали на избиение Далера Имомали в отделении прокуратуры, нападение на четверых корреспондентов "Радио Озоди" и телевидения "Настоящее время".



Но об аресте Хуршеда Фозилова пресса и журналистские организации предпочли промолчать.



Нуриддин Каршибоев отмечает, что "молчание журналистских организаций не означает, что они согласны с решением властей арестовать и задержать Хуршеда Фазилова".



Корреспондент CABAR.asia позвонил в Совет по СМИ, одну из видных медиаорганизаций в Таджикистане, чтобы узнать их мнение по данному делу. Однако представители этой организации заявили, что "поскольку неизвестны подробности дела Хуршеда Фозилова, они не будут выступать с заявлением".



Центр журналистских расследований и еженедельник "СССР", в котором работал Хуршед Фозилов, даже не опубликовали новость об аресте корреспондента, их руководители также не комментируют ситуацию.



Заметим, что ранее таджикское журналистское сообщество уже сталкивалось с проблемами из-за реакции на задержания коллег. Например, в июне 2022 года таджикские журналистские организации и ряд СМИ, в том числе государственные, опубликовали совместное заявление по поводу пыток Далера Имомали в прокуратуре Шохмансурского района.



В этом заявлении высказывалась обеспокоенность по поводу избиения Далера Имомали и четверых журналистов "Радио Озоди" и "Настоящего времени". Однако через несколько дней еженедельники "СССР", "Точикистон", "Минбари Халк" и "Садои Мардум" официально отозвали свои заявления.



Позже со своего поста был уволен главный редактор издания "Минбари халк", принадлежащего правящей Народно-демократической партии. Та же участь постигла и главного редактора парламентского издания "Садои мардум".



Нуриддин Каршибоев, утверждает, что одной из причин безмолвия по делу Хуршеда Фазилова является самоцензура гражданского общества, которая является "следствием преследований и давления на плюрализм взглядов в обществе".



Власти отрицают ограничения свобод, в том числе давление на журналистов. Однако после того, как за год за решетку попали восемь репортеров и блогеров, журналистскому сообществу стало ясно, что "рамки дозволенного стали уже".



Абдумалик Кадыров, глава организации "Медиа-Альянс" Таджикистана, считает, что ограничения свобод в Таджикистане связаны с ситуацией в России.



По его словам, таджикские власти привержены России и повторяют многие ее действия – как только начались подавления свобод в той стране, Таджикистан решил последовать ее примеру.



"Таким образом они хотят заглушить голоса вольнодумцев, чтобы укрепить власть", – говорит Кадыров.



Игнорирование призывов к свободе и прекращению давления на журналистов не оставляет больших надежд на таджикское журналистское сообщество.



Эксперты считают, что таджикские журналисты смогут преодолеть этот сложный период, соблюдая профессионализм и соблюдение правовых и этических норм.



"Так не может быть всегда. Журналистика не должна так легко умирать", – говорит Махпора Киромова. Источник - Азия-Плюс

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