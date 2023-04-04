"Зеленым" - красный: как юань выбил доллар с российского рынка

01:00 06.04.2023 Китайская валюта имеет все шансы потеснить американскую и европейскую вместе взятые



Софья Смирнова



Доллар перестал быть самой торгуемой в РФ иностранной валютой, и это стало прямым следствием антироссийских санкций, утверждают аналитики Bloomberg. Западное издание изучило отчеты, которые публикует Московская биржа. Выяснилось, что в феврале 2023 года китайский юань впервые обогнал американский доллар по месячному объему торгов. При этом еще год назад этот показатель оценивался как незначительный. "Известия" выясняли, какие валюты могут потеснить "недружественные" и стоит ли хранить в них накопления.



Знание - сила



Российские компании перевели расчеты на валюты дружественных стран для борьбы с последствиями санкций. Еще в 2022 году Минфин стал проводить рыночные операции в юанях вместо долларов. Также порядка 60% средств из Фонда национального благосостояния хранятся в юанях во избежание риска блокировки активов.



Россиянам, которые привыкли диверсифицировать накопления, остается приспосабливаться к изменениям и перевести часть средств в юани и другие "дружественные" валюты, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.



- Жизнь прежней не будет и нет смысла сохранять доллары в надежде на "когда-нибудь потом", если, конечно, нет цели использовать деньги за границей, например, во время отпуска, - объясняет аналитик.



Изменению устоявшихся сберегательных стратегий мешает несколько факторов, говорит эксперт. Россияне консервативны в том, что касается сохранности средств, и не спешат осваивать новые инструменты для инвестирования. Из-за этого у многих сформировалась привычка хранить доллары "под матрасом". Чтобы избавиться от нее, необходима работа по повышению финансовой грамотности граждан на государственном уровне, считает эксперт. По мнению собеседницы издания, нужно расширять знания россиян о Китае и его экономике.



- Это разноплановая, интересная для изучения и инвестирования страна, в том числе для мелких частных инвесторов. Большинство китайских брендов, за редким исключением, для нас ноунеймы, мы не знаем производителей. Незнанием отчасти объясняется консерватизм. Необходимы диалог, мосты - а сделать это без ресурсов государств невозможно, - резюмирует Юлия Макаренко.



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Итоги антисанкционной борьбы



Юань действительно превзошел доллар по объемам торгов. Есть вероятность, что до конца года китайская валюта обгонит совокупные объемы торгов долларом и евро, полагает директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.



- Этого пока еще не случилось, поскольку часть финансовых трансакций в евро ходит достаточно уверенно. Но чем больше банков РФ подпадает под санкции ЕС и США, тем больше операций будут переводиться в юань вместо долларов и евро. То есть повышение роли юаня в российской экономике было неизбежным с момента блокировки корсчетов в долларах и евро ряду крупных российских банков еще в феврале 2022 года, - добавил он.



По словам эксперта, экспорт и импорт должны проводиться в валютах, по которым нет ограничений на использование.



- Ситуация, когда платеж в долларах или евро, отправляемый в Бразилию, на 20–40 дней зависает в банке-корреспонденте и дальше либо проходит, либо возвращается отправителю, не нравится и поставщикам, и потребителям. В итоге контрагенты при проведении операций ВЭД используют альтернативную валюту расчетов - юань, - заметил Тузов.



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В чем выгоды и риски китайской валюты



За последние годы роль Китая в мировой экономике выросла достаточно, чтобы в каждой стране мира научились проводить операции в юанях. Уменьшение роли доллара и евро будет происходить благодаря переходу России на экспорт за рубли, как это было успешно сделано с экспортом газа в недружественные страны. По прогнозу собеседника "Известий", уже до конца 2023 года месячные объемы торгов по юаню должны превысить совокупные показатели торгов долларом и евро. Постепенно граждане привыкнут к тому, что юань для России стал основной иностранной валютой, продолжает он.



- Это неизбежность, вызванная текущей политической ситуацией в мире. Никто не хочет брать на себя трансакционные риски, а проведение сделок с Россией в долларах и евро многократно их повышает, - говорит он. - Наличные доллары и евро будут постепенно выводиться из обменного оборота и заменяться на наличные юани.



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Логичный поворот



Использование юаня действительно увеличивается, а роль Китая в качестве торгового партнера России растет, уверен доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.



- С учетом санкций, которые были введены нашими традиционными торговыми партнерами, это вполне естественный и во многом закономерный процесс. Было бы очень странно, если бы чего-то подобного не произошло, - заметил экономист.



По его мнению, юань является наиболее вероятной альтернативой доллару по движению внутри России. При этом эксперт не исключает возможного использования альтернативных валют дружественных стран в отдельных регионах страны. Для жителей европейской части России юань пока остается экзотикой, но в обозримом будущем рынок юаня разовьется так же, как это произошло в свое время с долларом и евро, продолжает он.



- В приграничных районах на Дальнем Востоке, где традиционно развита торговля с Китаем, распространен наличный юань. Бизнес реагирует на изменения в экономике гораздо быстрее и, вероятно, проявит интерес к кредитам в китайской валюте. Накопленные юани можно тратить на покупку китайских товаров, благо ассортимент их достаточно широк, - заключает Сергей Хестанов.



Юань против доллара



В 2022 году Россия была вынуждена перейти на юань во внешнеторговых расчетах, поскольку другие резервные валюты оказались под сильными ограничениями, дополняет аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.



- На этом фоне китайская валюта показала рост популярности в России в прошлом году. Если раньше в РФ были сотни банков, которые без проблем проводили внешнеторговые операции во всех мировых валютах, то сейчас трансакции в британских фунтах, японских иенах и швейцарских франках вообще невозможны. А платежи через SWIFT в долларах и евро могут с трудом проводить лишь три банка на всю страну. В такой ситуации российский бизнес просто вынужден был перейти на расчеты в юанях, поскольку страну полностью переориентировали с Запада на Восток, - напомнил специалист.



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В целом юань пока не пользуется популярностью у населения. Многие понимают, что юань остается довольно рисковой валютой, которая подходит скорее для диверсификации, чем для полноценного сбережения средств, констатирует спикер.



- Поскольку в наличном виде юань весьма слабо распространен в России, спрос на китайскую валюту среди широких масс населения будет оставаться невысоким - если власти не запретят хождение долларов США и евро. Возможно, небольшая часть местных инвесторов переориентирует вложения на гонконгский доллар (HKD) и дирхам ОАЭ (AED), поскольку они жестко привязаны к доллару США, - отмечает он.



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Согласно данным МВФ, доля китайского юаня как мировой резервной валюты в конце IV квартала 2022 года снизилась до 2,7%. Тема вытеснения доллара юанем во всем мире не будет актуальна еще долгое время, считает Александр Потавин.



- Из-за контроля за движением капитала, проблем с конвертируемостью центральные банки мира с подозрением относятся к китайскому юаню. Вторая экономика мира, Китай, так и не подкреплена международным статусом юаня. Текущая доля валюты в резервах - примерно на уровне Канады (2,4%), - дополнил он.



Споры о ликвидности



Рост доли юаня на российском рынке закономерен и связан с двумя факторами, которые в ближайшее время останутся с нами, утверждает доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков Андрей Столяров. Во-первых, рост товарооборота с КНР, во-вторых, токсичность традиционных валют из-за антироссийских санкций.



- К примеру, в этом году доллар существенно растет к рублю. Но рядовому россиянину трудно что-то сделать с ним. Банки отказались от валютных депозитов, перевести безналичные в наличные проблематично, есть только перевод или покупка иностранных ценных бумаг. Но и это непросто - большие комиссии, не все банки оказывают такие услуги, а с иностранными ценными бумагами тоже может возникнуть много проблем, - добавил эксперт.



Поэтому остается юань: банки открывают счета и предлагают депозиты в китайской валюте. Есть даже рынок облигаций в юанях. Хотя доходности по всем этим инструментам невысокие, но позволяют учесть обесценение рубля к иностранным валютам.



- Банки могут предлагать и другие валюты дружественных стран. Но надо понимать, что эти валюты еще менее ликвидны и нужны, только если собираетесь туда приехать, - подытоживает Андрей Столяров. Источник - Известия

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