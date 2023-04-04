Мэр в мешке. Что известно о новом и.о. мэра Ташкента Шавкате Умурзакове

01:01 06.04.2023 Мэр в мешке

Что известно о новом и.о. мэра Ташкента Шавкате Умурзакове



23 марта в узнете поползли слухи из серии "секретов Полишинеля" о том, что новым хокимом Ташкента назначат главу узбекского автопрома Шавката Умурзакова. Причем новость муссировали не только традиционно предпочитающие искать инсайды блогеры, но и некоторые СМИ, запестревшие ссылками на "свои источники в правительстве" и предположениями - "может стать", "будет утвержден" и прочее. Ждать пришлось несколько часов, и вот, наконец, государственное информагентство официально объявило о назначении теперь уже бывшего председателя правления акционерной компании "Узавтосаноат" исполняющим обязанности мэра столицы.



Пятна биографии



На одном из Telegram-каналов появилась информация, что Умурзаков назначен хокимом, но позже выяснилось, что пока речь идет о должности с приставкой и.о., так что чиновнику предстоит доказать свою состоятельность в кресле градоначальника. Его предшественник - Джахонгир Артыкходжаев, кстати, в свое время пробыл исполняющим обязанности целых восемь месяцев.







Что известно о новом мэре Ташкента? Забегая вперед, отметим, что биография его довольно скупа.



Шавкат Буранович Умурзаков родился в 1979 году. Большую часть карьеры прослужил в надзорных ведомствах. В 2011-2013 годах возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией прокуратуры Ташкентской области. Затем пошел на повышение - в 2013-2018 годах руководил управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана.



В июне 2018-го Умурзакова назначили на пост председателя правления акционерного общества "Узавтосаноат" вместо Умиджана Салимова, уволенного за недостатки в работе и коррупцию в отрасли.



Еще из официальных источников известно, что в 2013 году тогда еще работник прокуратуры был награжден медалью "Содик хизматлари учун" ("За преданную службу").



По делам его



Пролить свет на способности Шавката Умурзакова по управлению столицей помогут, вероятно, результаты его работы в автопроме.



Основатель и издатель проекта Autostrada.uz Александр Кашубин рассказал "Фергане", что деятельность Умурзакова оценивает скорее положительно, потому что до его прихода, по словам эксперта, все было настолько ужасно, что даже мелкие изменения привели к позитивному восприятию ситуации в отрасли.



По нашей просьбе Кашубин выделил плюсы и минусы, которыми запомнилось пребывание бывшего сотрудника прокуратуры у руля узбекского автопрома.



Позитивные изменения:



➕ система онлайн-продаж автомобилей - отследить свою очередь или узнать, в каком автосалоне автомобили есть в наличии, можно в мобильном приложении;



➕ прозрачная система выдачи договоров - больше нет ситуаций, когда сотрудник автосалона мог самовольно отказать в заключении договора.



Негативные изменения:



➖ очереди на 13 месяцев;



➖ непрозрачные коммуникации. Например, продажи бюджетных моделей остановлены с 8 декабря 2022 года, и никаких комментариев ни завод UzAuto Motors, ни "Узавтопром" не дают. Хотя раньше коммуникации были более открытыми.



Работу нового градоначальника Ташкента в автопроме оценил также блогер, бывший главред издания Spot.uz Тимурмалик Эльмурадов.



"До назначения Шавката Умурзакова чистая прибыль компании была в районе 30-60 млрд сумов ($2,5 млн - $5,3 млн), после назначения - в районе 100-160 млрд сумов ($8,5 млн - $14 млн). В 2019 году и вовсе сделали какие-то сумасшедшие 431 млрд сумов (примерно $37 млн). С одной стороны, можно сказать, что все дело в тепличных условиях автопрома. С другой стороны, эти условия были всегда, а резкий рост начался только после 2018 года", - отметил узбекистанец.



Эльмурадов выделил еще несколько положительных изменений. Так, завод SamAuto начал продавать пикапы D-Max, на рынок зашли новые игроки: Volkswagen - с несколькими моделями; MAN - c грузовиками, BYD - с электрокарами.



Кроме того, аналитик включил в копилку плюсов "фундаментальные перемены": перестали отгружать в Россию и Казахстан машины ниже себестоимости, начали приватизировать дилеров и признавать проблемы с коррупцией, запустили мобильные приложения, у покупателей появилась возможность забронировать и заказывать онлайн, внедрили BPMS (программное обеспечение для управления бизнес-процессами).



"Наверное, единственное, что не поменялось, так это отношение к автопрому. Оно как было негативным, так и осталось, но с этим ничего не поделаешь, пока не откроют растаможку - только так можно снизить цены, избавиться от ''шапок'' и сократить километровые очереди", - подытожил Эльмурадов.



"Ложку дегтя" добавил бывший депутат Олий Мажлиса (парламента) республики Расул Кушербаев, который подчеркнул, что мэром Ташкента назначили человека, не выполнившего поручение президента Шавката Мирзиеева.



Активист напомнил, что в феврале 2022-го глава государства потребовал к 1 мая того же года ликвидировать очереди за отечественными автомобилями. Персональная ответственность по решению данной задачи была возложена на председателя правления "Узавтосаноата" Шавката Умурзакова.



"Эту задачу главы государства чиновники не выполнили до сих пор", - подчеркнул Кушербаев.



Что касается АО "Узавтосаноат", то здесь продолжает крутиться узбекская карусель под названием "круговорот чиновников в стране". Вскоре после перевода Умурзакова в кресло столичного хокима (мэра) на пост председателя правления компании вернулся Улугбек Розукулов, управлявший автомобильной промышленностью в 2010-2017 годах. Затем он поруководил национальной авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари", работал послом в Индонезии и Вьетнаме.



Как пишет Autostrada.uz, именно при Розукулове продукция тогда еще завода GM Uzbekistan продавалась за доллары и в стране был дефицит не только машин, но даже договоров. Что ждет отрасль, находящуюся в кризисе, пока неясно.



Шесть плюс один



Наверное, даже коренные ташкентцы не смогут сходу ответить на вопрос, сколько хокимов было у столицы хотя бы в эпоху независимости. За 32 года градоначальников без приставки и.о. набралось шесть человек:



✔️ Ахтамбек Фазылбеков - 1991-1993;

✔️ Козим Туляганов - 1994-2001;

✔️ Рустам Шоабдурахманов - 2001-2005;

✔️ Абдукаххар Тухтаев - 2005-2011;

✔️ Рахмонбек Усманов - 2012-2018;

✔️ Джахонгир Артыкходжаев - 2018-2023.



Каждый из них оставил свой след в жизни Ташкента, но у кого-то получилось войти в историю ярче. Напомним вкратце эпизоды, связанные с некоторыми хокимами.



Карьера Козима Туляганова напоминала американские горки - из кресла мэра столицы он пересел в кресло заместителя премьер-министра республики, затем его разжаловали в хокимы Ташкентской области. Но и там, как сказал тогдашний президент страны Ислам Каримов, чиновник не проникся проблемами фермеров и крестьян, за что был уволен. В 2006 году Туляганов стал фигурантом уголовного дела об экономических преступлениях. В том же году ему назначили 20 лет лишения свободы условно (!) и обязали вернуть государству $1,3 млн. Спустя десять лет, в декабре 2016-го, уже новый руководитель Узбекистана Шавкат Мирзиеев вернул бывшего мэра в правительство, дав должность в системе Минстроя. Любопытно, что некоторое время Туляганов работал под началом главы ведомства и еще одного экс-хокима Ташкента Абдукаххора Тухтаева. Сейчас и тот, и другой уже не в министерстве.



Рустам Шоабдурахманов из мэрии перебрался в Министерство макроэкономики и статистики. Что до его работы хокимом, то у ташкентцев он оставил, скорее, негативное впечатление. При нем в столице закрыли несколько вещевых рынков, из-за чего предприниматели, лишившиеся дохода, неоднократно выходили на пикеты. Также во времена Шоабдурахманова регулярно повышались цены на коммунальные услуги, началась необоснованная перестройка города, сопровождавшаяся сносом частных домов. К слову, и этот деятель стал участником круговорота чиновников, засветившись, например, в должности председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана, откуда ушел в разгар зимней Олимпиады-2022.



Но Абдукаххар Тухтаев, безусловно, перещеголял своего предшественника. Этот градоначальник запомнился, прежде всего, уничтожением вековых деревьев на сквере Амира Темура. Он же перенес памятник семье кузнеца Шамахмудова, принявшей в годы второй мировой войны 15 детей-сирот, из центра Ташкента на окраину. Кроме того, при Тухтаеве продолжилась массовая вырубка и незаконные сносы. Забавно, что уволенный Каримовым чиновник вернулся в политику уже с подачи Мирзиеева, став хокимом родного для президента Джизака. Затем бывший столичный мэр поднялся до министра строительства, но через несколько лет опустился до руководителя одного из районов Ташкента. Сейчас Тухтаев работает советником по вопросам строительства в столичной администрации.



В числе "достижений" Рахмонбека Усманова пунктом номер один стоит развязанная им в 2013 году "гаражная война". Согласно его указанию, в столице начали уничтожать частные гаражи, на месте которых планировалось возвести парковки. Но после того, как решение хокима оспорила столичная прокуратура, снос прекратился. В итоге пострадавшим автолюбителям и гаражи не восстановили, и стоянок власти не построили. Еще Усманов убрал из Ташкента трамваи, назвав этот вид транспорта неэффективным. При нем продолжили вырубку чинар и тополей, затронув даже Ботанический сад. Зато появились новые станции метро и полным ходом развернулось строительство бизнес-центра "Ташкент-сити".



Джахонгир Артыкходжаев имеет в своем послужном списке громкие ссоры с журналистами и многочисленные ситуации, связанные с конфликтом интересов. Аффилированные с ним компании постоянно без тендеров забирали крупнейшие в городе проекты по строительству жилищных комплексов и офисных небоскребов, реконструкции улиц и площадей. Но, как говорил Штирлиц, запоминается последнее: в данном случае - это критика Мирзиеева в адрес мэра, которого президент уволил за неподготовленность столицы к зиме, а также "за пустые разговоры, за лживые ''сводки'', за бессовестность, за то, что оторвался от земли". Вслед за этим Артыкходжаев лишился депутатской неприкосновенности, но до уголовного дела пока не дошло. Более того, слухи отправляли бывшего хокима в советники председателя правительства. Однако в Кабмине официально заявили, что данная информация не соответствует действительности.



Шавкат Умурзаков, если его утвердят в качестве мэра Ташкента без приставки и.о., станет седьмым в списке руководителей столицы. Кстати, уже известно о его первом публичном решении: временно управлявшего городом после отставки Артыкходжаева Бахтиера Рахмонова назначили первым заместителем хокима по вопросам строительства, коммуникаций, экологии и озеленения. "Это финиш. Человек, который, по моим сведениям, лично приказал на Катартале (жилой массив в Ташкенте. - Прим. "Ферганы") рубить корни деревьев - теперь будет отвечать за экологию и озеленение. Ошибка. Мы ожидали, что новый хоким начнет с разгона всех этих бездарей. Но нет", - прокомментировал новость местный блогер Никита Макаренко. Источник - fergana

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