Войско одноразовых лохов, - Г.Симаков

07:52 06.04.2023

ГЕННАДИЙ СИМАКОВ | 05.04.2023



Недоуменное послесловие к трагической гибели Владлена Татарского



Вполне возможно, что убийство Владлена Татарского открывает новую страницу в истории терроризма – использование заказчиком исполнителя не втемную, а вглупую.



Если отбросить ужас совершившегося, скорбь по убитому, то теракт в Петербурге предстает по-своему "выдающимся". Не по количеству погибших, террористы убивали людей и в больших масштабах. Не по демонстративной наглости, как на Дубровке или в Беслане, не по четкой продуманности, как в жуткой истории с Дашей Дугиной, а по феноменальному пренебрежению заказчиков судьбой исполнителя.



Заказчикам на эту самую Трепову было наплевать настолько, что даже удивительно, что ей удалось выполнить то, что ей предложили.



Она приносит бомбу и говорит, что это бомба. Владлену она заявляет то же самое. Дальше все известно. Террористка отходит, садится у окна и начинает ждать взрыва. Бред? Бред. После взрыва выходит на улицу, едет домой, красит голову в другой цвет, мотается по городу и приезжает к приятелю. Пьет кофе, делится событиями – вот неожиданность, я думала, там жучок, а он как взорвется!!! И собираются они рвать когти, но тут-то их и взяли.



Прошу прощения у читателя за мой тон, не очень подходящий к трагедии, однако серьезно говорить об исполнительнице этого, бесспорно, трагического преступления не получается.



Потому что, если доморощенной террористке не объяснили цель ее поступка, зачем она покупала билет, петляла, пряталась? Если объяснили, то почему не подготовили фальшивые документы, билет, машины? Откуда эта невероятная наглость: а там у меня бомба, пропустите, пожалуйста?



Почему она сидела в кафе и ждала взрыва? Почему сняла квартиры на свое имя?



Да потому что на смену идейным террористам пришли исполнители-дураки, которым можно объяснить цель поступка, который предлагается совершить, а можно не объяснять или объяснить не так, как надо. Можно сказать: подружись вот с этим вот, потом принесешь ему бомбу. Ладно, мы пошутили, принесешь жучок. Но билет в Узбекистан купи на всякий случай и квартиру сними, мало ли что. А денег мы тебе дадим. А вообще, зачем тебе деньги? За идею не хочешь поработать? Рискнуть не хочешь? А если тебя возьмут? Ну и что? Все так им и расскажешь.



В общем, это самая Трепова так себя и повела. За что вас взяли? – Да я вроде бомбу принесла. – А почему не ушли? – А вдруг там жучок? – А зачем билет в Узбекистан? – А вдруг жучок взорвется. – А почему ты так долго искала знакомства с Татарским? – Да понравился потому что. – А билеты зачем? – Как это зачем? Билеты нужны, чтобы по ним уехать.



И вот тут понимаешь: навальнята, либерасты и прочие плоды свобод – идеальное сырье для любых терактов. К таким терактам трудно подготовиться, трудно их предупредить, потому что никто не знает, что у дурака в голове. Даже сам дурак не знает. Им можно вложить в голову любую задачу, направить их куда угодно. Да, своей глупостью они несут угрозу и для заказчика, но на этот случай есть "защита от дурака" – не давать ему слишком много информации, делая вид, что выкладываешь все карты.



Принесла бомбу – молодец. Ушла – ну ладно. Осталась – вот бестолочь. Выжила – ну надо же. Все равно ничего рассказать не сможет…



Такие недоделанные недоросли – это войско одноразовых лохов. Враг ищет их и вербует. Не втемную, а вглупую.