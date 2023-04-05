Во время аномальных морозов жителям Туркменистана запрещали пользоваться газом, но для теплиц газа хватило

07:53 06.04.2023

Голландский специалист по выращиванию томатов Ян Зегваард (Jan Zegwaard) рассказал изданию Horti daily о поездке в Туркменистан в январе этого года и о местных теплицах. В целом увиденное произвело на Зегваарда положительное впечатление. Он отметил хорошее качество тепличной продукции, расширение производства и заинтересованность персонала в развитии.



Теплицы принадлежат компании E.S. Yigit, которая является частью большого конгломерата предприятий. Кроме выращивания овощей его сотрудники занимаются производством покрышек, фарфоровых изделий и сельским хозяйством на полях площадью в несколько тысяч акров (1000 акров = 404 гекрата, – прим. ХТ).



Управление производствами происходит централизованно и удаленно из Ашхабада, что сильно отличается от практики в Голландии, отмечает эксперт. "В одном блоке установлено как минимум 50 камер, постоянно снимающих происходящее в теплице. Это наглядно показывает стиль управления "сверху-вниз" как в организациях, так и в стране", – пишет издание.



Top-down менеджмент – строгое иерархическое управление организацией, при котором все решения принимаются руководством и должны исполняться другими работниками. Противоположный стиль управления – bottom-up. При нем работники имеют право самостоятельно принимать решения в тех или иных случаях.



По словам Зегваарда, в Туркменистане сложный климат для выращивания овощной продукции из-за жаркого лета и холодных зим. Для решения этих проблем в теплицах установлены мощные кондиционеры и обогреватели. Это не является проблемой, так как газа в стране много и он очень дешевый, говорит эксперт.



Так совпало, пишет издание, что поездка Яна Зегваарда пришлась на то время, когда страну накрыли аномальные морозы и "избыточная мощность" обогревателей пришлась очень кстати.



По его оценкам, в Туркменистане теплицы построены на площади, равной примерно 600 акров (243 гектара), а выращенная здесь продукция экспортируется в Казахстан, Узбекистан, Россию и страны Ближнего Востока под брендом Mahmal Agroproduct.



Также специалист из Голландии рассказал о закрытости страны.



"Невозможно попасть в Туркменистан просто так, тебя должны пригласить, проверить и затем разрешить поездку. Кроме того, существуют ограничения в интернете, например, в стране невозможно пользоваться мессенджером WhatsApp. Закрытость страны сказывается также на "наличии механиков" (вероятно, имеется в виду присутствие на производствах достаточного количества квалифицированных инженеров-механиков, – прим. ХТ)", – заключил Зегваард.



Напомним, что в ноябре 2022 года корреспонденты "Хроники Туркменистана" сообщили, что увеличение количество теплиц приводит к негативным последствиям для жителей близлежащих сел. Проблема заключается в том, что отапливают теплицы газом, а давление в газовых трубах в селах и без того очень низкое. Из-за того, что большое количество газа уходит в теплицы, люди не могут отапливать дома и готовить еду.



Для экономии газа во время аномальных морозов в январе, местные власти запретили жителям сел топить им тандыры и хлева, и советовали использовать дрова и солярку. При этом, судя по рассказам голландского эксперта, теплицы пережили этот период без проблем, так как для их отопления газа хватало.