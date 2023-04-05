Центральная Азия пришла в движение. Таджикистан и Туркменистан взялись за улучшение отношений, - Виктория Панфилова

08:11 06.04.2023

Центральная Азия пришла в движение. Таджикистан и Туркменистан взялись за улучшение отношений

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

5.04.2023



Сердар Бердымухамедов собирается ехать к соседям с миром.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит с двухдневным официальным визитом Таджикистан 10 апреля. С таджикским лидером Эмомали Рахмоном он обсудит расширение сотрудничества в сферах транспорта и грузоперевозок, создание промышленных предприятий и использование транспортных коридоров Туркменистана. Главы двух государств также обсудят вопросы, связанные с Афганистаном, и подготовку к V, юбилейной, Консультационной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет 14–15 сентября в Душанбе.



Накануне визита Сердара Бердымухамедова в Душанбе пройдет первое заседание Делового совета, а также бизнес-форум предпринимателей двух стран. Для участия в мероприятии из Туркменистана приедет представительная делегация с конкретными экономическими проектами. Ожидается, что визит туркменского президента станет прорывным.



"Предстоящий визит Сердара Бердымухамедова в Таджикистан в первую очередь призван нормализовать отношения между странами, даже больше – отношения между правящими кланами, что для Востока является принципиальным, и перевернуть окончательно страницу испорченных отношений", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков.



Напомним, что "история испорченных отношений" начиналась в 2013 году с подписания договора о строительстве железной дороги Туркменистан–Афганистан–Таджикистан (ТАТ). С этой инициативой выступил Эмомали Рахмон, чтобы обойти Узбекистан, первый президент которого, Ислам Каримов, загнал Таджикистан в транспортную блокаду ради предотвращения строительства Рогунской ГЭС. По мнению Каримова, гидросооружение могло стать угрозой для водохозяйственного комплекса региона. Железная дорога должна пройти через Афганистан, в обход Узбекистана с юга. Туркменистан сразу приступил к строительству, доведя магистраль до Афганистана, где начал строительство логистической инфраструктуры.



После смерти Ислама Каримова таджикские власти отказались от реализации этого проекта. При этом, как отметил Айтаков, отказ от участия в проекте прозвучал в оскорбительной форме, особенно с учетом традиций Востока. Посол Таджикистана в Узбекистане в сентябре 2018 года публично сообщил об отказе от работ по проекту ТАТ, обосновав этот шаг "потеплением отношений между странами" (Узбекистаном и Таджикистаном. – "НГ"), подразумевая смену вектора политики нового президента Шавката Мирзиеева и отмену фактической транспортной блокады со стороны Узбекистана. Туркменский МИД выразил таджикской стороне "недоумение", а все межгосударственные отношения вошли в глубокое пике. Дело дошло до фактического запрета таджикским дальнобойщикам следовать через территорию Туркменистана, что намного увеличило транспортное плечо доставки грузов через Россию и Казахстан.



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В Душанбе готовы к встрече высокого

туркменского гостя.

Фото с сайта www.dushanbe.tj"Из клинча двусторонние отношения начали выходить в 2021 году, после визита Эмомали Рахмона в Туркменистан, но вопрос о строительстве ТАТ так и не был решен, из-за чего отношения между странами оставались прохладными. И сам визит даже под статусом государственного не устранил проблемы", – отметил Айтаков.

Пока Таджикистан и Туркменистан не урегулируют отношения, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который заключили Казахстан, Узбекистан и Киргизия по итогам IV Консультационной встречи в Чолпон-Ате в 2022 году, подписан не будет. Эта неурегулированность тормозит кооперацию, которую в 2017 году инициировал Ташкент при поддержке Астаны. Сегодня регион пришел в движение, не только политическое, но и экономическое. Как считает директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев, страны Центральной Азии проявляют готовность к диалогу и компромиссу, продвигают общие инициативы, находят решения по сложным вопросам. За пять лет объем взаимной торговли между ними увеличился на 50%. Это свидетельствует о продуктивности регионального сотрудничества. "Практика минувших лет показала, что при активном участии всех заинтересованных сторон региональная интеграция – это не какая-то политическая конъюнктура на злобу дня, а серьезная стратегия, рассчитанная на долгую перспективу", – отметил Эргашев. Не исключено, что на душанбинском саммите будет принята программа промышленной кооперации. Документ находится на стадии согласования. Кроме того, прорабатывается вопрос создания регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. По мнению эксперта, на предстоящем саммите в Душанбе "пятерка" обсудит и этот вопрос.



Второй, не менее, а может, и более важной темой визита туркменского президента, как считает эксперт Сердар Айтаков, является согласование позиций перед предстоящим в мае знаковым саммитом "Китай – Центральная Азия", на который китайская сторона возлагает большие надежды, анонсировав принципиально новый формат отношений, который официально будет предложен странам региона и который в настоящий момент усиленно прорабатывается в деталях. "Возможно, нормализация отношений между странами стала результатом дипломатических усилий именно китайской стороны, которая придает большое значение региональному сотрудничеству, а значит, любая конфронтация в регионе противоречит ее интересам", – полагает Айтаков.



По его словам, интересы у Китая вполне определенные. До сих пор окончательно не решен вопрос строительства линии D газопровода Туркменистан–Китай, которая должна пройти в том числе и через Таджикистан (подробнее см. "НГ" от 15.01.23). Наблюдатели связывают это не только с несогласованностью условий поставок газа в Китай между собственно Туркменистаном и Китаем, но и с неустраненными разногласиями между Душанбе и Ашхабадом. Более того, Китай приступил к практической реализации ряда проектов в соседнем Афганистане. Так, в непосредственной близости от границы Афганистана с Туркменистаном китайские компании начали добывать нефть и строить нефтеперерабатывающий завод для насыщения ГСМ внутреннего рынка северных провинций Афганистана, где в настоящий момент идет строительство крупного ирригационного канала Куш-Тепа, подводящего воду Амударьи в северные провинции Афганистана Балх, Фарьяб и Джаузджан с целью масштабного освоения территорий под нужды сельского хозяйства (см. "НГ" от 26.03.23). "Учитывая интерес Китая к полезным ископаемым Афганистана, все его миротворческие и посреднические усилия в регионе будут последовательны, настойчивы и убедительны", – подчеркнул Сердар Айтаков.