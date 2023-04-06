Россия и Саудиты послали сигнал Западу: это наш потолок цен, - Эмре Эргюль

08:16 06.04.2023 Dünya

Турция

06 апреля 2023

Какие страны стоят за операцией с нефтью?

Dünya: Россия и Саудовская Аравия заставят спекулянтов "плакать"



Объявив о сокращении добычи нефти, Россия и Саудовская Аравия послали Западу сразу несколько сигналов, пишет Dünya. Так они говорят, что намерены не только предотвратить падение цен на черное золото, но и заставить спекулянтов "плакать". Нынешние квоты - это их "потолок цен".



Страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти более чем на один миллион баррелей в сутки начиная с мая текущего года, и цена на нефть взлетела. Эксперты по энергетике оценили этот шокирующий шаг против США в беседе с газетой Dünya: "За операцией стоят Саудовская Аравия и Россия. Одним ходом было дано пять сигналов".



Некоторые арабские страны - члены ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение о добровольном сокращении суточной добычи нефти с мая этого года, и цены на нефть начали неделю с взлета.



Страны – члены группы сделали заявление об этом в воскресенье вечером, а в понедельник, 3 апреля, нефть марки Brent вышла с ростом 5%, и стоимость барреля достигла 85 долларов. Первое заявление сделал Эр-Рияд: "По согласованию со странами ОПЕК+ принято решение о сокращении суточной добычи нефти на 500 тысяч баррелей с мая до конца года. Это добровольное сокращение является дополнением к решению о сокращении, принятому в ноябре 2022 года". Россия также объявила, что сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.



С этими решениями страны ОПЕК+ с мая 2023 года сократят добычу черного золота более чем на один миллион баррелей в сутки. На встрече 5 октября 2022 года страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября 2022 года. Страны – члены ОПЕК+ сделали заявление в воскресенье вечером, непосредственно перед состоявшимся 3 апреля заседанием мониторингового комитета ОПЕК.



По мнению энергетических аналитиков, это "неожиданный поворот". Объявить перед заседанием "мы добровольно сокращаем добычу", сделать заявление, зная, что цены подскочат, - это всех шокировало, отмечают эксперты. Директор по нефти и газу Союза энергетических компаний средиземноморских стран Сохбет Карбуз (Sohbet Karbuz) полагает, что за этой операцией стоят Россия и Саудовская Аравия.



"Они сделали это намеренно, - говорит Карбуз. - Цена на нефть упала с 85 до 80 долларов. Мы говорим о 15-месячном минимуме. Основное заседание ОПЕК состоится в июне. И это может быть операцией по предотвращению падения цен перед этой встречей. Возможны и другие причины. Может быть, они все продумали и решили одним выстрелом убить нескольких зайцев". С точки зрения Карбуза, члены ОПЕК+ дали пять сигналов, четыре из которых были рыночными, а один - политическим. Вот эти сигналы.

1. Страны - члены группы приняли превентивную меру, чтобы во второй половине текущего года их добыча нефти не превышала спрос.

2. Ответили на "шорты" спекулянтов. Послали сигнал: "Будете больше шортить - будете плакать".

3. Главной целью было не повышение цен, а препятствование их падению.

4. Негласно дали понять: "Это наш потолок цен". Это своего рода сигнал рынку: "70 долларов не будет, мы должны брать за основу более высокую цену"... От 80 долларов.



5. А политический посыл таков. Известно, что отношения между США и Саудовской Аравией складываются не лучшим образом. Однако это объявление было официальным шагом, указывающим на то, что Саудовская Аравия и Россия движутся к формированию блока. Конечно, это также обсуждалось с Китаем.



По словам Сохбета Карбуза, борьба России с англосаксонским западным блоком расширилась, и это отразилось на нефтяном рынке с геополитической точки зрения. "Была экономическая война, направленная против России и Китая. Это объявление также представляет собой коллективный возглас южного блока в ответ Западу", - добавил эксперт.



Аналитик сомневается в том, что страны действительно пойдут на сокращения добычи нефти, по двум причинам: "Во-первых, это решение принято на май. Происходящее сегодня - оценка сокращения рынком. Это отразится на краткосрочных ценах. Вторая причина состоит в том, что они и так не могут поддерживать добычу в рамках существующих квот. Поэтому не смогут урезать. Это всего лишь угроза для краткосрочного повышения цен".

Багдад договорился с КРАИ об экспорте нефти



Курдская региональная администрация Ирака (КРАИ) и иракское правительство достигли соглашения о возобновлении экспорта нефти в Турцию. Официальный представитель КРАИ сообщил, что стороны договорились о возобновлении поставок нефти на север. Представитель добавил, что Багдад уведомит Турцию и потребует возобновления потоков по трубопроводу.



Глава департамента внешних связей КРАИ Лаук Гафури (Lawk Ghafuri) в своем заявлении в твиттере отметил: "После ряда переговоров между региональным курдским правительством и федеральным правительством было достигнуто предварительное соглашение о возобновлении экспорта нефти через Джейхан на этой неделе. Этот договор будет действовать до тех пор, пока иракский парламент не одобрит законопроект о нефти и газе".



Очень важный шаг



Представитель BBC на Ближнем Востоке Самир Хашми (Sameer Hashmi): "Неожиданное заявление ОПЕК+ важно во многих отношениях. На фоне колебания цен в последние месяцы были опасения, что мировой спрос на нефть превысит предложение особенно ближе к концу года. Рост цен на нефть после воскресного объявления потенциально может оказать дополнительное давление на инфляцию, усугубив кризис стоимости жизни и повысив риск рецессии. Интересно то, что это заявление было сделано за день до встречи ОПЕК... Участники давали сигналы о том, что они будут придерживаться той же политики добычи или, иными словами, новых сокращений не будет, поэтому это стало большим сюрпризом. Существует вероятность того, что на добровольные сокращения пойдет больше участников группы... Это событие, вероятно, еще сильнее обострит отношения между США и ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией. Белый дом призвал группу увеличить предложение, чтобы снизить цены и контролировать финансовую ситуацию России. Однако воскресное заявление также подчеркивает тесное сотрудничество между нефтедобывающими странами и Россией".



Автор: Эмре Эргюль (Emre Ergül) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680758160





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