Запущена веб-платформа успешных узбеков Uzbekistan’s Club

08:28 06.04.2023

Запущена онлайн-платформа Uzbekistan’s Club, цель которой - объединить соотечественников, добившихся успеха в разных сферах за рубежом и служащих примером для молодежи.



Начала работать онлайн-платформа Uzbekistan’s Club, созданная для объединения узбекистанцев, добившихся успеха в разных сферах за рубежом.



"В мире немало узбекистанцев, добившихся успехов. Однако до сих пор не создана единая платформа, которая их объединяет. Теперь эту цель выполнит Uzbekistan’s Club. Проект призван объединить узбекистанцев со всего мира и стать мостом, соединяющим соотечественников со страной, где они родились и выросли, с единомышленниками", - сообщается в Telegram-канале проекта.



Команда клуба снимает серию фильмов "O‘zbekistonlik" об успешных узбекистанцах за рубежом. Уже состоялась презентация первой и второй серий, а премьера третьей ожидается в ближайшее время.



Героями третьего эпизода стали ведущий IT-архитектор одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира Shell Мадина Бердиева и дирижер Страсбургского филармонического оркестра Азиз Шохакимов, который ранее дирижировал оркестрами в России, Германии, Италии, Австрии, Великобритании, США, Японии, Канаде, Испании и Израиле.



Один из основателей проекта, замминистра молодежной политики и спорта, директор Агентства по делам молодежи Алишер Саъдуллаев отмечал, что молодежь Узбекистана, которая составляет больше половины населения, "активно ищет свой путь, свое призвание, свое место в этом мире".



Всех успешных людей объединяет "желание к постоянному развитию. Именно это является главной задачей, стоящей перед Агентством по делам молодежи, которое я возглавляю, - научить ребят и девушек верить в себя… После премьеры первого эпизода о соотечественниках в США мы получили комментарии от нашей молодежи. Мы были очень рады, увидев интерес наших девушек к образованию. Тысячи родителей, увидев первый эпизод фильма, решили инвестировать в образование своих дочерей", отмечал он.