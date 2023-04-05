Жахонгир Хидайходжаев - новый глава Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана

08:30 06.04.2023

Назначен новый глава Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана

Новым руководителем Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана стал Жахонгир Хидайходжаев. Ранее сообщалось о задержании бывшего главы агентства Афзала Ирматова.



Жахонгир Исамутдинович Хидайходжаев назначен новым руководителем Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Жахонгир Хидайходжаев родился в 1979 году в Ташкентской области. Ранее работал на разных должностях в системе Министерства иностранных дел, в том числе был советником министра - руководителем исполнительного аппарата МИДа;



В 2019 году Общенациональное движение "Юксалиш" и Институт социальных и экономических инициатив включило Жахонгира Хидайходжаева в список топ-35 молодых прогрессивных управленцев Узбекистана.



Ранее сообщалось, что предыдущий глава Агентства по внешней трудовой миграции Афзал Ирматов был задержан в связи с уголовным делом, расследуемым в отношении него.