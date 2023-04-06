Зеленский торжествует: антиправославный пожар разгорелся по всей Украине

09:11 06.04.2023 Валерий Пайков. 06.04.2023

Есть во Львове красивая улочка. Одна из достопримечательностей бывшего польского города. Доставшегося, благодаря Сталину, современным рогулям, чьи предки были холопами шляхты, а теперь их потомки сами себя возомнили оной. Тихая такая, тенистая, уютная, ведущая на холм. Со зданиями, "як у городу Парыжи".



До недавнего времени она носила имя писателя-малоросса Владимира Короленко. Но теперь, в полном соответствии с рогульской эстетикой, переделана в "Тараса Бобанича". Кто таков был сей Бобанич и какова его заслуга перед западенским "Пьемонтом"? О, заслуга дюже велика. Куда там Владимиру Галактионовичу или францисканцам, в честь коих раньше она называлась. Это "правосек", бывший пахан Львовского областного "Правого сектора", отправленный к своим бандеровским кумирам вскоре после начала СВО.



Есть во Львове красивая улочка. Одна из достопримечательностей бывшего польского города. Доставшегося, благодаря Сталину,...



А еще данная улица была знаменита тем, что здесь находились два русских центра. Центр канонического Православия – Свято-Георгиевский собор – и центр русской культуры им. А.С. Пушкина. Пушкинский дом павианы закрыли в 2017-м, до того всласть поиздевавшись и над ним, и над бюстом Александра Сергеевича, и над всей величайшей культурой. Теперь дошла очередь и до последнего православного храма в главном рассаднике укронацистской чумы.



С раннего утра 5 апреля сия улица перестала быть тихой. Жители "парижских" домов были взбудоражены воплями, доносившимися из двора кафедрального собора. Это визжали понаехавшие "патриоты". Главным слоганом, конечно, было: "Геть московского попа!" Ну и плакатики соответствующие: "Геть ФСБ-шных агентов!" и проч. Воглавил вакханалию самолично глава обладминистрации Козицкий. Колоссальный ворюга и махинатор на энергетике, дружбан и партнер премьера Шмыгаля.



Кстати, неподалеку находится здание, ранее принадлежавшее монахам-францисканцам, а теперь "адвентистам седьмого дня". Но к сектантам, так же как и к "побратимам" – сатанистам, у крышующих их властей, как мы знаем, никаких претензий нет. Ибо сами они бесы. У них претензии только к истинному Православию.



Это произошло прямо во время Божественной литургии. Верующих вытолкали из храма и запустили туда швондеровскую, пардон, козицкую "комиссию". Она там полазила, пооскверняла святыню, а потом вместе прибывшими ПЦУшниками затянула свои мантры в стиле все того же булгаковского "домкома".



Сам областной "кум" так прокомментировал происходящее:



"Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ".



А еще он вперся на солею храма и разродился следующей тирадой:



"У нас с вами есть очень большой исторический шанс в этом храме проголосовать за то, чтобы отделиться от УПЦ МП и присоединиться к ПЦУ, и быть вместе со всем мировым православием, быть на стороне добра".



Под "мировым православием" он подразумевал, естественно, дружественную сборную гопошайку из Варфоломея с ПЦУ, униатов и Ватикана.



Брехать так уж брехать, главное, вдохновенно. Тем более, что пафосную трансляцию с места события вел местный наци-канал. Какие там "православные" принимали решение о переходе в ПЦУ, на видео не заметно. А вот споры с налетчиками в стрим попали. И то, как давний прихожанин собора осадил тупого старого рейдера-униата, который не только ни бельмеса не смыслил в религии, но даже и не мог сказать, в какую церковь прежде ходил, – тоже. Естественно, комментарии журналюги по данному поводу были в том смысле, что "сторонника русского мира" поднатаскало на победу в подобных дискуссиях ФСБ.



А еще некий молодой бандеровец устроил хамский допрос двум батюшкам из храма: как они относятся к войне, признают ли "российскую агрессию", когда перестали поминать патриарха Кирилла и т.п. Священники пытались оправдываться, ссылались на то, что на храмовом заборе вывешен плакат с осуждением России. Но это им не помогло. Вскоре кафедральный собор Святого Георгия был захвачен и насильственно переведен в ПЦУ. Верных УПЦ вытолкала из него сама полиция, грубо нарушая законодательство.



"Это просто какой- то запредельный кошмар! – поделилась с нами своими впечатлениями русская львовянка, бывшая посетительница центра русской культуры, Елена, живущая в доме напротив. Она сначала с ужасом наблюдала за всем происходящим из окна, а потом, преодолев страх, спустилась и соединилась с членами прихода. – Я не воцерковленная, светский человек. Но как же так можно, попирая Конституцию, все законы и права человека, отбирать чужое добро? Запрещать святую веру?!".



В тот же день злоумышленники надругались над маленьким львовским храмом в честь святого равноапостольного князя Владимира. Того самого, настоятель которого сказал то, от чего отрекся митрополит Онуфрий: что он – русский. То есть принадлежит к Русской Церкви. Неизвестные забросали яйцами распятие на храме. Прежде деревянная церковь тоже несколько раз подвергалась нападениям, а в июне 2022 года была подожжена.



"Если еще какой-то выродок будет рассказывать вам о том, что это не война с Церковью, покажите ему это. На нашей земле открыли врата ада. Дьявол уже здесь. И он не прячется", – написали в православном паблике прихожане.



Параллельно, по явной указке Банковой и призывам ее содержанцев вроде Карася из "С14", аналогичные события произошли и в других городах и весях Незалежной.



4 апреля 2023 года около 17 часов дня "активисты" ПЦУ ворвались на территорию Параскевской церкви Нового Корца Ровенской области и срезали болгаркой замки на дверях храма святой Параскевы. Верующих УПЦ выгнали с территории храма и запретили им снимать и фотографировать.



В многострадальный храм Собора Архистратига Михаила в селе Задубровка (Черновицко-Буковинская епархия УПЦ) последователи Думенко вломились прямо во время похорон погибшего солдата ВСУ. Срезали дверь в алтарь, заскочили с красно-черным флагом и избили верующих. Полиция на вызов не приехала. Настоятеля прихода госпитализировали… Церковь в Задубровке раскольники пытались захватить еще со времен Порошенко, делали несколько налетов, но безуспешных. Даже укросуд был на стороне паствы, имевшей все законные основания для владения храмом. Теперь врагам это удалось.



"Плевала ПЦУ на украинских воинов, воины для них – не люди, а только болгарка или таран, которым можно выбить дверь храма. Тело героя, воина ВСУ, лежит перед храмом, как хлам, ПЦУ занята присвоением имущества христиан и матюками!" – подчеркнули в пресс-службе епархии.



"Чему тут удивляться? – прокомментировал данный факт наш старый знакомый, киевлянин Олег. – Конечно, плевала. И Зеля плевал. А если бы архиерейство УПЦ не стелилось перед карателями и зеленской сворой, не расшаркивалось в "патриотизме", не предавало Мать-Церковь, то может, все сложилось бы по-другому".



К вечеру 5 апреля пришли новые тревожные сообщения. На сей раз из Тернополя и снова из Хмельницкого, лишь недавно лишившегося своего Свято-Покровского кафедрального собора. В Тернополе радикалы, полиция и телепомойщики собрались возле храма в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.



А в Хмельницком готовится захват самого старого собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Скорее всего, акция погромщиков, как сообщают СМИ, связана с тем, что в город сегодня прибыл новый правящий архиерей – архиепископ Виктор (Коцаба). Его отправили туда взамен признавшего раскол двойного перебежчика митрополита Антония. Напомним, что накануне местный облсовет запретил деятельность УПЦ в регионе.



На этом фоне откровенным злорадством и садизмом выглядят слова кровавого шута о том, что он, дескать, "держит под контролем" внутреннюю ситуацию всей страны, и в частности, относительно ее "духовной независимости".



"Ее тоже гарантируем. Сломать Украину – ни извне, ни изнутри – ни у кого не получится", – глумится фигляр-сатанист. Источник - politnavigator.net

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