|10:56 Человечество в шаге от создания машины времени: ученым удалось разорвать пространство и время
10:54 12 стран заявили о бойкоте чемпионата мира по боксу в Ташкенте из-за флагов России и Белоруссии
10:52 Казахстанцам нужны деньги, а не бесконечные "реформы", - Наталья Оспанова
10:51 Вдруг против друга: отношения США и Турции снова накалились
10:49 Новая оппозиция в Новом Казахстане, - А.Чеботарев
10:48 "Женщина - не вещь". Девушки в Ташкенте запустили социальный проект против насилия
10:45 Лишенный олимпийской медали кыргызский тяжелоатлет заподозрил в "подставе" француза
10:39 Провокация с "сепаратистами" Северного Казахстана, - В.Прохватилов
10:30 Скончался народный артист Кыргызстана оперный певец Сталбек Алмасбеков
09:11 Зеленский торжествует: антиправославный пожар разгорелся по всей Украине
08:30 Жахонгир Хидайходжаев - новый глава Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана
08:28 Запущена веб-платформа успешных узбеков Uzbekistan’s Club
08:21 Пекин перехватывает инициативу в ядерной сделке с Ираном, - СП
08:16 Россия и Саудиты послали сигнал Западу: это наш потолок цен, - Эмре Эргюль
08:11 Центральная Азия пришла в движение. Таджикистан и Туркменистан взялись за улучшение отношений, - Виктория Панфилова
07:53 Во время аномальных морозов жителям Туркменистана запрещали пользоваться газом, но для теплиц газа хватило
07:52 Войско одноразовых лохов, - Г.Симаков
07:10 Мурат Мукушев назначен Национальным координатором ШОС от Казахстана
01:01 Мэр в мешке. Что известно о новом и.о. мэра Ташкента Шавкате Умурзакове
01:00 "Зеленым" - красный: как юань выбил доллар с российского рынка
00:58 Как Россия защищена от удара, погубившего СССР, - К.Семенов
00:57 Почему журналистика в Таджикистане стала опасной профессией?
00:50 "Америка катится в ад", - The Telegraph
00:45 Цензура: метафизика суверенной культуры, - Александр Дугин
00:38 Тунис без президента и видов на урожай, - Равиль Мустафин
00:36 "Тройной удар" ОПЕК+ выбьет Запад с рынка нефти, - СП
00:24 Полиция Индонезии задержала четверых узбекистанцев по подозрению в терроризме
00:19 Китай готов к атаке на доллар и МВФ, - М.Макаров
00:09 НАТО экстренно сколачивает "румынский фронт", - Л.Савин
00:06 Зерновой сделкой по голове, - Дм.Седов
00:05 Визит европейских лидеров в Китай может ослабить ЕС, - В.Скосырев
00:01 США: акционеры против гендиректора, - Константин Малофеев
|Скончался народный артист Кыргызстана оперный певец Сталбек Алмасбеков
10:30 06.04.2023
Скончался народный артист Кыргызской Республики Сталбек Алмасбеков
Ушел из жизни народный артист Кыргызской Республики оперный певец Сталбек Алмасбеков. Об этом сообщает Министерство культуры.
"Имя Сталбека Алмасбекова хорошо известно многочисленным поклонникам оперного искусства в нашей республике. Яркий, самобытный певец был любимцем публики", - говорится в сообщении.
Сталбек Алмасбеков родился в 1953 году в селе Кок-Ой Джумгальского района Нарынской области. После окончания средней школы и службы в армии учился в музыкально-хореографическом училище имени Мураталы Куренкеева, а с 1979 по 1983 год получил музыкальное образование в Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы, по окончании которой до конца жизни был солистом оперы, ведущим мастером сцены в Кыргызском театре оперы и балета.