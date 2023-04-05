 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался народный артист Кыргызстана оперный певец Сталбек АлмасбековСкончался народный артист Кыргызстана оперный певец Сталбек Алмасбеков
10:30 06.04.2023

Скончался народный артист Кыргызской Республики Сталбек Алмасбеков

Ушел из жизни народный артист Кыргызской Республики оперный певец Сталбек Алмасбеков. Об этом сообщает Министерство культуры.

"Имя Сталбека Алмасбекова хорошо известно многочисленным поклонникам оперного искусства в нашей республике. Яркий, самобытный певец был любимцем публики", - говорится в сообщении.

Сталбек Алмасбеков родился в 1953 году в селе Кок-Ой Джумгальского района Нарынской области. После окончания средней школы и службы в армии учился в музыкально-хореографическом училище имени Мураталы Куренкеева, а с 1979 по 1983 год получил музыкальное образование в Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы, по окончании которой до конца жизни был солистом оперы, ведущим мастером сцены в Кыргызском театре оперы и балета.

Источник - 24.kg
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