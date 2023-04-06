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Провокация с "сепаратистами" Северного Казахстана, - В.Прохватилов
10:39 06.04.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Провокация с "сепаратистами" Северного Казахстана

По сигналу из Киева

Сразу после завершения выборов в нижнюю палату парламента Казахстана – мажилис – разразился скандал с разоблачением очередных "сепаратистов" из Северного Казахстана, который сейчас комментируют все местные СМИ.

Старт раскручиванию скандала был дан из Киева. 30 марта окопавшиеся в столице Украины беглые казахстанские оппозиционеры с запрещенного в Казахстане ютуб-канала "Басе" раскрутили фейк о "сепаратистах" из Петропавловска, который был подхвачен казахстанскими СМИ.

Речь шла о небольшой группе "Народный совет трудящихся Петропавловска", которая заявила о себе в феврале: люди ностальгируют по Советскому Союзу, окружали себя соответствующей символикой, обвиняли в трудностях своей жизни казахстанских олигархов. 16 марта они разместили в сетях ролик, где рассказали о своих взглядах. Местные СМИ написали об этом 23 марта, но никакого шума и переполоха не было, пока не последовала отмашка из Киева.

Буквально через несколько часов после того, как на киевском канале "Басе" вбросили фейк о "пророссийских сепаратистах", подняли шум казахстанские СМИ, и завертелись правоохранительные шестеренки.

Казахстанское новостное агентство "КазТаг" не скрывает, что толчок к резонансному скандалу и началу уголовного преследования петропавловских активистов был дан распространенным 30 марта видео на канале "Басе", запрещенном в Казахстане. Депутаты обновленного мажилиса обратились к генеральному прокурору Берику Асылову.

Пресс-служба генеральной прокуратуры сообщила: "30 марта 2023 года департаментом КНБ по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 180 (пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ) УК РК по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска". В этот же день образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ДКНБ и ДП [департамента полиции] области".

Ассамблея народа Казахстана "решительно" осудила "провокационное заявление группы лиц от имени "Народного совета г. Петропавловска"": "Мы, представители Ассамблеи народа Казахстана, заявляем, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством".

Казахстанский политолог Марат Шибутов назвал журналистов, обвиняющих петропавловских борцов с олигархами безграмотными.

Сами "сепаратисты" из Петропавловска немедленно опровергли вброшенную из Киева дезинформацию, разместив в сетях следующее заявление: "30 марта 2023 года на YouTube-канале "БАСЕ" была опубликована видеовырезка с говорящим за кадром ртом. Эта информация без какой-либо проверки на достоверность была подхвачена различными казахстанскими СМИ, интернет-пабликами, блогерами".

Члены петропавловского "Народного совета" обратились к президенту Казахстана: "К сожалению, в нашем Казахстане есть такая корпоративная составляющая в виде олигархов и коррупционеров. Мы, народный совет трудящихся, заявили о своей независимости, самостоятельности и суверенитете от этой корпоративной составляющей. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы поддержали ваш курс, изложенный в ваших многократных посланиях: об истинной власти нашего многонационального народа, о национализации всеобщего неделимого народного достояния, которое, к сожалению, выводится и вывозится этими олигархами-коррупционерами. Для этого мы объединились".

Однако этот голос услышан не был. Дело идет к показательному судилищу над "пророссийскими сепаратистами" .

Недавно власти республики арестовали имущество Роскосмоса на космодроме Байконур по решению суда Международного финансового центра "Астана", действующего по британскому правовому законодательству и под руководством британских судей. Этот неправомерный шаг наряду с предстоящим процессом над участниками "Народного совета Петропавловска" призван продемонстрировать Вашингтону, что указания недавно посетившего Казахстана Энтони Блинкена выполняются.

Мало того, Казахстан возобновил поставки оружия Украине.

В августе прошлого года хакерская группа "Берегини" опубликовала документы, свидетельствующие о закупке Великобританией через иорданскую фирму Blue Water Supplies оружия у Казахстана для переправки на Украину. Сделку пытались протащить при посредничестве не имеющей профильной лицензии компании "Техноэкспорт", а договор на сумму в $46 млн был заключен 16 июля 2022 года. 21 августа появилась информация о поиске западными эмиссарами авиаперевозчика для крупной партии ракет неустановленного типа для ВСУ из иорданского Аммана в польский Жешуве – 7000 тонн грузов 14 рейсами на военных транспортниках Ил-76 и Boeing 747.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана попыталось опровергнуть эту информацию, заявив, что "в 2021 году и за истекший период 2022 года компания "Техноэкспорт" за получением лицензии на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство не обращалась. Кроме того, в указанный период министерством лицензии на экспорт в Великобританию вооружения, боеприпасов и военной техники не выдавались".

В ответ телеграм-канал "Рыбарь" опубликовал документ, подтвердивший, что это не так, у "Техноэкспорта" есть свежие лицензии на поставку неиспользуемого или находящегося на хранении военного имущества.

Также выяснилось, что одним "Техноэкспортом" дело не ограничивается. Через болгарскую фирму-прокладку, принадлежащую украинцам, с компанией "Казспецэкспорт" была достигнута договоренность о закупке казахских Су-27, авиационных двигателей и вертолетов Ми-24. По документам это должно было быть поставлено в США, по факту - оказаться на Украине.

Косвенным признаком наличия антироссийской сделки стало объявление 27 августа премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности о приостановке республикой экспорта вооружений, военной техники и продукции военного назначения до конца лета 2023 года.

В самом начале марта казахстанских оружейных баронов вновь поймали за руку. Как сообщил телеграм-канал "Милитарист", "некоторое время назад в Алматы были замечены тралы с БТР-60 и ГАЗ-66. По имеющейся информации, "через третьи руки их передадут Украине, сделка оплачивается из западных фондов".

После публикации соответствующего видео на ТГ-канале "Милитарист" Министерство обороны Казахстана было вынуждено выступить с заявлением: "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, и в настоящее время военная техника находится на хранении. Кроме того, сообщаем, что с 27 августа 2022 года введен запрет на экспорт вооружения и военной техники".

Однако, веры таким опровержениям теперь уже нет, российского союзника обманывают.

В мае 2021 года Казахстан заверил Россию, что американские военные покинули его биолаборатории и допустил в ЦРЛ российскую военную инспекцию. Представители Минобороны РФ заявили, что удовлетворены итогами проверки, но в свете новых фактов руководство ННЦООИ удалило американских военных из лаборатории лишь на время инспекции, а позднее возобновило с ними сотрудничество.

Позиция казахстанских властей в отношении американских военных лабораторий неоднократно менялась. 2 мая 2020 года МИД Казахстана полностью отрицал проблему, утверждая, что ЦРЛ в Алма-Ате контролируется республиканским Минздравом, занимается чисто гражданскими разработками, а иностранных военных исследователей там нет.

В июне 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что американцы покинули ЦРЛ в Алма-Ате. Однако в сентябре подполковник ВВС США Дэниэл Сингер сообщил, что американцы не намерены прекращать взаимодействие с ЦРЛ.

А сейчас власти республики вначале отрицают факты продажи оружия Украине через посредников, затем объявляют временный мораторий на экспорт вооружений, а спустя недолгое время вновь пытаются запустить конвейер поставок Киеву оружия.

Что может принести такая дипломатия?

https://www.fondsk.ru/news/2023/04/06/provokacia-s-separatistami-severnogo-kazahstana-58942.html

Источник - Фонд стратегической культуры
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