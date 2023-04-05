Лишенный олимпийской медали кыргызский тяжелоатлет заподозрил в "подставе" француза

10:45 06.04.2023

Обвиненный в употреблении допинга и лишенный олимпийской медали в 2016 году кыргызский тяжелоатлет Иззат Артыков в интервью КТРК "Спорт" рассказал о том, кто, по его мнению, мог подмешать ему допинг. Об этом сообщает АКИpress.



По словам спортсмена, перед соревнованиями рядом с ним в столовой сидел французский атлет Бернарден Матам.



"Тогда как раз Жаныл Океева выступала, все тренеры были с ней. Я был один. Взял себе стейк и пошел за чаем. Француз сидел рядом. Остальное только одному Богу известно, но я подозреваю его. Может, он что-то подмешал", - отметил Артыков.



Спортсмен рассказал, что после произошедшего он был в стрессе полгода. Ничего не хотел делать и ни с кем разговаривать. Общался только с тренером. "Тогда у меня родилась дочка. Играл с ней", - говорит Артыков.



На Олимпийских играх в Рио Иззат Артыков завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 69 килограммов. Его медаль была единственной в копилке сборной Кыргызстана. Однако позже в допинг-пробе спортсмена обнаружили запрещенное вещество стрихнин, в связи с чем спортсмена лишили награды и дисквалифицировали на два года.



Француз Бернарден Матам, которого Артыков обвиняет в нечистоплотности, на тех соревнованиях занял седьмое место с учетом дисквалификации кыргызстанца.



Иззат Артыков - мастер спорта международного класса, многократный чемпион страны, чемпион Азии 2016 года, бронзовый призер Азиатских игр 2018 года. После дисквалификации выйти на прежний уровень 29-летний спортсмен так и не смог.