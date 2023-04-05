 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Женщина - не вещь". Девушки в Ташкенте запустили социальный проект против насилия
10:48 06.04.2023

Группа девушек в Ташкенте запустила социальный проект "Женщина - не вещь" после огласки дела о сексуальной эксплуатации чиновниками в Хорезме воспитанниц детдома. В беседе с "Газетой.uz" девушки заявили: "Если государство не может защитить девочек и женщин, это должны делать такие группы, как мы".

Группа девушек в Ташкенте запустила социальный проект по борьбе с насилием в отношении женщин под названием "Аел буюм эмас" ("Женщина - не вещь"). В рамках проекта они публикуют свои фотографии, на которых они держат плакаты с заявлениями против насилия и красными пятнами, напоминающими кровь.



Участницы проекта рассказали "Газете.uz", что толчком к его запуску стало дело о чиновниках в Хорезмской области, которые на протяжении почти года сексуально эксплуатировали трех воспитанниц детского дома семейного типа №1 Ургенча при посредничестве заведующей детдомом. Огласке преданы имена двух должностных лиц, но, согласно сообщениям, в деле могли быть и другие люди.

Маржона Хидирова

Мы хотим бороться против насилия, хотим безопасного общества. Абсолютно ничем нельзя оправдать то, что какой-то человек разрушает судьбу другого только ради удовлетворения свой похоти. Это просто омерзительно.

Муштарий Окбоева

После того, как стало известно о ситуации в детском доме в Хорезме, это начало широко обсуждаться в соцсетях. Все выражают сочувствие девочкам. Однако это временная активность, об этом скоро забудут, когда появится новая тема. Поэтому мы, возмущенные насилием над женщинами и девочками, собрались и решили, что надо "что-то делать". Во всяком случае, это лучше бездействия.

Сначала мы хотели расклеить по городу фотографии и информацию о действиях сотрудников юстиции и УЧС, которые вступали в половую связь с девочками из Хорезма. Но фотографию одного из них найти не удалось. Кроме того, мы решили, что это может нанести вред их детям, и поменяли свое решение.

Дилшода Шомирзаева

Разве раньше не было таких случаев? Нет, конечно, их было много. Мы об этом и сообщали, и изучали эти случаи.

Дело не в очередном случае насилия, не в том, что это делают чиновники, а в том, что они надругаются над девочками без какого-либо страха, снова и снова, а другие организации закрывают на это глаза и пытаются замять дело. Наконец, в несправедливом вердикте судьи, приоритетом которого должно быть обеспечение справедливости и прозрачности. Вот в чем дело.

В системе много системных проблем, они не работали и не работают для народа, для людей, и мы уже не надеемся, что заработают. Мы этого боимся, мы в ужасе от этого.

Мы не хотим, чтобы другие девочки и женщины в Узбекистане подвергались насилию. Если государство не может их защитить, это должны делать такие группы, как мы. Пока государство не выполняет свою обязанность, не может вынести справедливый приговор, активисты должны действовать сами. Поэтому мы открыли эту группу и подняли плакаты.

Дальше мы планируем развивать проект и помогать тем, кто оказался или может оказаться в ситуации, похожей на ту, в которой оказались девочки в Хорезме. Может, мы молоды и неопытны, но мы на пути добра и справедливости.

Сарвиноз Толибаева

Недавно со мной произошел неприятный случай. Один парень, проходя мимо, крикнул: "Поцелуемся?" (на русском). Я не могла ответить ни слова, продолжила идти, не оглядываясь, будто ничего не слышала. Насилие совершается не только над телом, но и над душой. И в обществе миллионы девушек, которые подвергаются психологическому насилию. В автобусе, в метро такое происходит постоянно. Никто громко об этом не говорит.

Девушки и парни равны. Она не слабая. Она не должна быть зависимой. Она должна быть финансово свободной. Цель моего участия в этом проекте - расширить мечты девочек, дать им возможность во весь голос говорить о насилии во всех его формах.

Гулоро Юсупова

Цель нашего проекта - помочь женщинам и девочкам сформировать реакцию против насилия. В наших ближайших планах взять интервью у ряда экспертов (психолог, активист по вопросам женщин, врач, юрист) и создавать контент, который поможет женщинам защититься от различных форм насилия.

Малика Норбоева

Тех, кто насилует женщин и девушек, не опасаясь правосудия, должен наказывать закон. Кому служат столько законов, написанных для защиты достоинства человека? Мы не хотим, чтобы такие люди были на свободе. Мы хотим, чтобы к ним было применено более суровое наказание.

Без ответа остается еще один вопрос. К кому женщины должны обращаться в первую очередь, если они подвергаются давлению или насилию на улице, дома или в общественных местах? Кто им может сразу ответить?

Собеседницы "Газеты.uz" заверили, что проект не ограничится плакатами и публикацией новостей о случаях насилия. Пока целевая аудитория проекта - пользователи интернета. Если проект получит поддержку и соберет достаточно ресурсов, его планируется расширить за пределы социальных сетей.

Источник - Газета.Ru
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