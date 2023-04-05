"Женщина - не вещь". Девушки в Ташкенте запустили социальный проект против насилия

10:48 06.04.2023

Группа девушек в Ташкенте запустила социальный проект "Женщина - не вещь" после огласки дела о сексуальной эксплуатации чиновниками в Хорезме воспитанниц детдома. В беседе с "Газетой.uz" девушки заявили: "Если государство не может защитить девочек и женщин, это должны делать такие группы, как мы".



Группа девушек в Ташкенте запустила социальный проект по борьбе с насилием в отношении женщин под названием "Аел буюм эмас" ("Женщина - не вещь"). В рамках проекта они публикуют свои фотографии, на которых они держат плакаты с заявлениями против насилия и красными пятнами, напоминающими кровь.



