Новая оппозиция в Новом Казахстане, - А.Чеботарев

10:49 06.04.2023

Новая оппозиция в Новом Казахстане



Владислав ЮРИЦЫН



Политолог Андрей Чеботарев о том, что непарламентская оппозиция объединена только фактором поражения



