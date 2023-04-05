Вдруг против друга: отношения США и Турции снова накалились

10:51 06.04.2023 Эрдоган заподозрил Вашингтон в поддержке своего главного соперника на выборах



Ксения Логинова



Отношения Турции и США переживают новый кризис. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на американского посла в Турции Джеффри Флейка из-за того, что глава дипмиссии приезжал в офис его главного соперника на выборах, главы оппозиционной коалиции Кемаля Кылычдароглу. Встреча состоялась за считаные недели до всеобщих выборов, от которых зависит будущее политической системы страны. Глава государства пообещал "преподать урок" Соединенным Штатам. О том, как сейчас складываются отношения Анкары и Вашингтона, - в материале "Известий".



Давай, до свидания



"Посол Джозефа Байдена посещает господина Кемаля [Кылычдароглу]. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты посол. Твой собеседник здесь - президент. Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти", - отреагировал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встречу единого лидера от оппозиционной коалиции "Народный альянс" Кемаля Кылычдароглу с главой американской дипмиссии Джеффри Флейком.



Переговоры прошли 30 марта в кабинете Кылычдароглу в штаб-квартире его Народно-республиканской партии. В заявлении посольства США уточняется, что дипломат встретился с политиком "в рамках продолжающихся дискуссий с турецкими политическими партиями по вопросам, представляющим взаимный интерес между двумя странами". Другие подробности беседы разглашать не стали.



За неделю до скандального визита в офис главного соперника Эрдогана американский посол посещал и штаб-квартиру правящей Партии справедливости и развития. Однако правящую элиту, видимо, этот факт не успокоил.



14 мая в стране пройдут президентские и парламентские выборы, и атмосфера в стране все больше накаляется. Главная борьба развернется между проправительственным Республиканским альянсом, кандидатом от которого стал Эрдоган, и оппозиционной коалицией из шести партий "Народный альянс", выдвинувшей своим единым кандидатом Кемаля Кылычдароглу. Он делает ставку на перемены, полную перезагрузку власти в стране и возвращение к парламентской системе.



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Соцопросы рисуют абсолютно противоположные сценарии, отдавая победу то одному, то другому кандидату. Обвал турецкой лиры и разрушительные землетрясения в стране, унесшие жизни более 50 тыс. человек, подкосили рейтинг президента и правящей коалиции в парламенте. На фоне этого консолидировалась оппозиция.



"Мы должны преподать Америке урок на этих выборах", - заявил Эрдоган, очевидно намекая на собственное переизбрание.



Проблемы в отношениях



В последние несколько лет у Турции и США накопилось друг к другу немало претензий. Анкара недовольна тем, что в отношениях между ней и Афинами Вашингтон обычно встает на сторону Греции. Со своей стороны, американцам не нравятся сотрудничество Турции с Россией и отказ присоединяться к санкциям против Москвы.



По-разному страны смотрят и на проблему сирийских курдов. Вашингтон не устраивает, что Анкара постоянно рассказывает о планах провести военную операцию на севере Сирии против курдских Отрядов народной самообороны, которых поддерживают американцы. В свою очередь, Турция причисляет их к террористическим структурам за связи с РПК. Помимо этого, турецкие власти считают, что США не выполнили своих обещаний об отводе курдских формирований от сирийско-турецкой границы.



Также повис в воздухе вопрос с поставкой Анкаре американских истребителей. Турецкие власти не раз призывали американскую администрацию "действовать более решительно в вопросе поставок Турции F-16".



Турецкие власти заявили о желании приобрести американские истребители после того, как Анкару исключили из программы производства истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки российских ЗРК С-400. Однако сделку пока не одобряет американский конгресс. Президент США Джозеф Байден пытается решить этот вопрос. В Вашингтоне не хотят, чтобы Турция закупала вооружение у третьих стран.



Вымучили партнерство



В отношениях Анкары и Вашингтона сложилась ситуация, когда худой мир лучше доброй ссоры, считает доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.



- Изменился вектор этих отношений. Раньше, когда Турция была правой рукой Североатлантического альянса, разделяла взгляды и подходы американцев, такое взаимодействие называлось "модельное партнерство", сейчас это можно скорее охарактеризовать как "вымученное партнерство", - пояснил эксперт в беседе с "Известиями".



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По словам тюрколога, у подобного партнерства есть следующие характеристики.



- Вашингтон не может разрешить Анкаре покинуть сферу его влияния. В таком случае подразумевается либо подчинение, либо хаос. Поскольку подчинить не удается, США пробуют расшатать государство перед выборами, намеченными на 14 мая, - рассказал политолог.



Помимо этого, не стоит забывать, что Турция - член Североатлантического альянса. Покинуть его можно по доброй воле, поскольку нет механизма вывода государства из блока.



- Допустить, чтобы Анкара просто вышла из альянса, тоже нельзя. Все-таки Турция - форпост НАТО на южных границах, вторая по численности армия блока. Так что Турецкая Республика нужна НАТО как минимум с точки зрения обеспечения безопасности. При этом Вашингтону ничего не стоит исключить Анкару из программы F-35 или ввести санкции за покупку российских С-400. Однако когда Вашингтону необходимо, чтобы Турция приняла Финляндию в альянс, то тогда и чек выпишут, и приедут, и денежные сборы организуют, - добавил специалист.



Аватков пояснил, что именно поэтому Анкаре и не дают истребители F-16.



- Вечное "да, но при условии, что…" Это делается для того, чтобы манипулировать действиями турецких властей. Именно поэтому Турцию и не пригласили на саммит демократий при участии 120 стран. Видимо, из-за слишком большой самодеятельности, которую Анкара продемонстрировала в последнее время, - полагает эксперт.



Помимо этого, в конце прошлого месяца США опубликовали отчет о правах человека за 2022-й. Это сильно разозлило турецкие власти.



- В ответ турецкий МИД назвал США государством, которое не только игнорирует деятельность террористических организаций PKK/PYD/YPG и FETO, но еще и сотрудничает с ними. В целом политика Вашингтона в отношении Анкары - это кнут и пряник с неравномерным соотношением. Угощают пряником, лишь когда американским властям что-то нужно от турецких коллег. В большинстве случаев применяются кнут, разные манипуляции и недвусмысленные сигналы, - резюмировал политолог в беседе с "Известиями".



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Кнутом, без пряника



Схожей позиции придерживается и научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.



- Я бы не сказала, что Реджеп Тайип Эрдоган остается наиболее удобной фигурой для своих заокеанских коллег. Он был удобен, когда только пришел к власти, был готов действовать по указке, то есть выполнять требования Запада, не перечить США и смиренно соглашаться со всем предложенным. Сейчас же его амбиции слишком велики. А Запад не привык учитывать чужие интересы и считаться с мнением коллег, к тому же таких государств регионального уровня, как Турция. И этим внешняя политика США принципиально отличается от внешней политики РФ. Для них неприемлемы компромиссы, есть только их мнение или неправильное, - считает тюрколог.



По словам эксперта, по мере роста влияния Турции президента перестал устраивать такой подход.



- Ситуация со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО наглядно продемонстрировала, что нынешняя правящая турецкая элита неудобна для Вашингтона и коллективного Запада вместе взятого. С турецкой оппозицией дела, напротив, обстоят несколько иначе. США уже давно проводят работу с Народно-республиканской партией (НРП), которая сейчас является главным конкурентом правящей Партии справедливости и развития на предстоящих выборах. НРП в принципе больше ориентирована на Запад, поэтому США и пытаются всячески продемонстрировать, что на Эрдогане в принципе свет клином не сошелся и у Вашингтона еще есть союзники на турецкой земле, - отметила специалист.



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Сбитнева полагает, что, учитывая приближающиеся выборы, все подобные контакты с оппозицией можно трактовать как своеобразный сигнал турецким властям, что при необходимости они поддержат НРП.



- К тому же США имеют обыкновение вмешиваться во внутренние дела других государств накануне выборов и других подобных решающих для страны процессов. Несмотря на нынешние отношения с Вашингтоном, разворот на Восток и неоосманизм, официальные турецкие власти все равно не теряют контакта с Западом в целом и Вашингтоном в частности. Консультации продолжают проводиться, причем на разных уровнях. Турция, несмотря ни на что, остается в НАТО. То есть Турецкая Республика нужна США по ряду причин. И кто бы ни находился у власти в этой стране, Соединенные Штаты будут, так или иначе, стараться выстраивать взаимодействие, поскольку отпускать Турцию они точно не намерены, - подытожила эксперт в разговоре с "Известиями". Источник - Известия

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