 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.04.2023
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Среда, 05.04.2023
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Казахстанцам нужны деньги, а не бесконечные "реформы", - Наталья Оспанова
10:52 06.04.2023

Людям нужны деньги, а не реформы

Ботагоз АЛДОНГАРОВА

Социолог Наталья Оспанова о том, что 40% респондентов не понимают, каким образом их касаются проводимые реформы

Источник - zonakz.net
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