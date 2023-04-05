Казахстанцам нужны деньги, а не бесконечные "реформы", - Наталья Оспанова

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10:52 06.04.2023
Людям нужны деньги, а не реформы
Ботагоз АЛДОНГАРОВА
Социолог Наталья Оспанова о том, что 40% респондентов не понимают, каким образом их касаются проводимые реформы