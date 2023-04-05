12 стран заявили о бойкоте чемпионата мира по боксу в Ташкенте из-за флагов России и Белоруссии

10:54 06.04.2023

Великобритания стала 12-й страной, решившей бойкотировать чемпионат мира - 2023 по боксу, который пройдет в Ташкенте весной этого года. Причина бойкота в том, что Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать под своими флагами, сообщается на официальном сайте Федерации бокса Великобритании.



"Решение отражает сохраняющиеся опасения по поводу будущего места бокса в программе Олимпийских игр и недавнего решения IBA позволить командам боксеров из России и Белоруссии соревноваться под их национальными флагами, что противоречит позиции МОК в отношении участия спортсменов из данных стран. Это привело к увеличению дистанции между IBA и олимпийским движением", - говорится в заявлении федерации. В нем также выражена солидарность с народом, боксерами, тренерами и официальными лицами Украины.



Помимо Великобритании, чемпионат мира в Ташкенте решили бойкотировать сборные США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады, Украины, Германии и Норвегии. По той же причине команды этих стран пропустят и чемпионат мира по боксу среди женщин, который пройдет в Индии.



В свою очередь глава IBA, россиянин Умар Кремлев заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь возможность выступать под своим флагом на международных турнирах.



Чемпионат мира - 2023 по боксу среди мужчин пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая.



ℹ️ Спортсмены из России и Белоруссии из разных видов спорта отстранены от большинства официальных соревнований в связи с проведением властями РФ специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил болельщикам допуск на стадионы с российской и белорусской символикой. При этом ряд Федераций некоторых видов спорта, например, тенниса, разрешили россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. В IBA пошли еще дальше и разрешили флаги и гимны этих двух стран вопреки решению МОК, что поставило под сомнение включение бокса в программу Олимпийских игр.