ЕС предложил КНР вместе "образумить Россию", - НГ

21:20 06.04.2023 6.04.2023



Евросоюз сделал заявку на особые отношения с Китаем

Геннадий Петров



Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен поговорили об экономике, Украине и многовекторности.

Заканчивается визит в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Темами переговоров стали и отношения КНР с ЕС, и российско-украинский конфликт. По заявлениям Макрона и фон дер Ляйен получается, что ЕС, при всех расхождениях с Китаем, не намерен с ним ссориться. Оба считают, что у Си есть способы воздействия на Россию, которыми он, если с ним найдут общий язык, воспользуется в интересах Запада.



Последнее время лидеры стран ЕС – частые гости в Пекине. В марте Китай посетил канцлер Олаф Шольц, в этом месяце там побывал премьер Испании Педро Санчес, на следующей неделе приедет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



А ожидается еще и саммит Евросоюз–Китай. Он предположительно состоится в июне-июле, но может быть и раньше. Поездка Макрона и фон дер Ляйен – часть дипломатического "паломничества" европейцев в Пекин, призванного подчеркнуть, что ЕС готов выработать некую особую линию во взаимоотношениях с Пекином. Она будет, пусть и частично, не совпадать с той, что придерживается Вашингтон.



Как заметил в комментарии "НГ" научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин, отличие курса Евросоюза на китайском направлении заключается в том, что США готовы в определенной мере пожертвовать экономикой ради политики, ухудшить торгово-экономические отношения с Китаем, если того требует реализация политических задач Вашингтона. Евросоюз в этом смысле настроен куда менее радикально. Страны, входящие в него, больше дорожат экономическими связями с Китаем.



Тем не менее визит фон дер Ляйен сам по себе напоминал, что для ЕС союзничество с США в итоге все равно будет важнее любых возможных договоренностей с Пекином. Не далее как 30 марта председатель Еврокомиссии резко раскритиковала Си Цзиньпина за его позицию по отношению к российско-украинскому конфликту. Она предупредила, что то, как Китай "продолжит действовать в рамках конфликта в Украине, станет определяющим фактором в развитии отношений между ЕС и Китаем". Фон дер Ляйен тогда заявила, что соглашение об инвестициях, замороженное Евросоюзом в 2021 году, должно быть переоценено "в свете нашей более широкой стратегии в отношении Китая".



Во многом то же она и Макрон, если судить по их заявлениям, повторили Си Цзиньпину. "Я знаю, я могу рассчитывать на то, что вы образумите Россию и вернете всех за стол переговоров", – сказал французский президент. О том, что Китай может способствовать "справедливому миру" в Украине, говорила и фон дер Ляйен. И она, и Макрон выражали надежду, что Китай не будет прямо или косвенно поставлять оружие России.



Си Цзиньпин, в свою очередь, говорил о перспективах достижения мира между РФ и Украиной довольно осторожно и, видимо, никаких обещаний не дал. Судя по сказанному фон дер Ляйен, ей даже не удалось убедить его позвонить Владимиру Зеленскому. О том, что председателю КНР неплохо было бы уравновесить свой визит в Москву разговором с президентом Украины, ранее заявляли и в США, и в ЕС. По словам фон дер Ляйен, Си Цзиньпин лишь изъявил готовность поговорить с Зеленским "когда будут соответствующие условия и время". Она назвала это "положительным моментом". Вместе с тем о поддержке плана окончания конфликта, выдвинутого украинским лидером, Си Цзиньпин, как следует со слов фон дер Ляйен, ничего не сказал. Впрочем, и она, и Макрон поддержали китайские мирные предложения лишь в весьма общих выражениях.



В чем Си Цзиньпин был конкретен, так это в оценке "тайваньского вопроса". Во время визита Макрона и фон дер Ляйен МИД КНР выступил с жестким заявлением по поводу приезда в США лидера Тайваня Цай Инвэнь. Свои переговоры с союзниками Вашингтона Си Цзиньпин счел подходящим поводом для того, чтобы напомнить: отказа от признания острова неотъемлемой частью КНР не будет. Как он выразился, "тот, кто ожидает, что Китай пойдет на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе, просто стреляет себе в ногу".



Говоря о взаимоотношениях с ЕС, китайский лидер подчеркивал, что рассчитывает на готовность Евросоюза "придерживаться независимости" в контактах с КНР. Он назвал Китай и Европу "двумя мощными силами, способствующими многополярности мира". Обо всем этом Си Цзиньпин заявил на заседании Китайско-французского комитета предпринимателей. Ожидается, что в его рамках, а также в рамках визита Макрона, который завершится 7 апреля, будет подписан внушительный пакет документов о сотрудничестве в разных областях – от зеленой экономики до аэрокосмической сферы.



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За встречей в Пекине наблюдали авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "Макрон все же допустил дипломатическую бестактность: на пресс-конференции, сообщают, он позволил себе говорить вдвое дольше своего китайского коллеги, чем вызвал у него видимое раздражение. Как пишет Politico, "Си несколько раз глубоко и раздраженно вздохнул", пока Макрон пытался его развести на какой-то однозначный комментарий по Украине", - обращает внимание "Беспощадный пиарщик".

"Есть подозрение, что когда Макрон говорит о недопустимости размещения ядерного оружия на чужой территории, то под этим он имеет в виду исключительно российское оружие, не случайно в качестве примера упомянув о соответствующих планах Москвы дислоцировать тактические ядерные вооружения в Белоруссии, - комментируют авторы канала "Мюсли вслух". - Вспомнить об американском ядерном оружии на территории ряда европейских стран не позволяет специальный мыслеблок, доведший искусство двоемыслия западных политиков до небывалых высот".

Авторы канала "Темник" тем временем отмечают, что в самом Евросоюзе никак не могут договориться на тему совместных закупок снарядов для Киева: "Начались переговоры бодро, но процесс застопорился. Не могут решить, кому достанутся деньги - одни говорят, что нужно использовать только компании из ЕС, а другие предлагают подключать больше стран". Источник - НГ

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