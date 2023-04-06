 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.04.2023
21:20  ЕС предложил КНР вместе "образумить Россию", - НГ
10:56  Человечество в шаге от создания машины времени: ученым удалось разорвать пространство и время
10:54  12 стран заявили о бойкоте чемпионата мира по боксу в Ташкенте из-за флагов России и Белоруссии
10:52  Казахстанцам нужны деньги, а не бесконечные "реформы", - Наталья Оспанова
10:51  Вдруг против друга: отношения США и Турции снова накалились
10:49  Новая оппозиция в Новом Казахстане, - А.Чеботарев
10:48  "Женщина - не вещь". Девушки в Ташкенте запустили социальный проект против насилия

10:45  Лишенный олимпийской медали кыргызский тяжелоатлет заподозрил в "подставе" француза
10:39  Провокация с "сепаратистами" Северного Казахстана, - В.Прохватилов
10:30  Скончался народный артист Кыргызстана оперный певец Сталбек Алмасбеков
09:11  Зеленский торжествует: антиправославный пожар разгорелся по всей Украине
08:30  Жахонгир Хидайходжаев - новый глава Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана
08:28  Запущена веб-платформа успешных узбеков Uzbekistan’s Club
08:21  Пекин перехватывает инициативу в ядерной сделке с Ираном, - СП
08:16  Россия и Саудиты послали сигнал Западу: это наш потолок цен, - Эмре Эргюль
08:11  Центральная Азия пришла в движение. Таджикистан и Туркменистан взялись за улучшение отношений, - Виктория Панфилова
07:53  Во время аномальных морозов жителям Туркменистана запрещали пользоваться газом, но для теплиц газа хватило
07:52  Войско одноразовых лохов, - Г.Симаков
07:10  Мурат Мукушев назначен Национальным координатором ШОС от Казахстана
01:01  Мэр в мешке. Что известно о новом и.о. мэра Ташкента Шавкате Умурзакове
01:00  "Зеленым" - красный: как юань выбил доллар с российского рынка
00:58  Как Россия защищена от удара, погубившего СССР, - К.Семенов
00:57  Почему журналистика в Таджикистане стала опасной профессией?
00:50  "Америка катится в ад", - The Telegraph
00:45  Цензура: метафизика суверенной культуры, - Александр Дугин
00:38  Тунис без президента и видов на урожай, - Равиль Мустафин
00:36  "Тройной удар" ОПЕК+ выбьет Запад с рынка нефти, - СП
00:24  Полиция Индонезии задержала четверых узбекистанцев по подозрению в терроризме
00:19  Китай готов к атаке на доллар и МВФ, - М.Макаров
00:09  НАТО экстренно сколачивает "румынский фронт", - Л.Савин
00:06  Зерновой сделкой по голове, - Дм.Седов
00:05  Визит европейских лидеров в Китай может ослабить ЕС, - В.Скосырев
00:01  США: акционеры против гендиректора, - Константин Малофеев
Среда, 05.04.2023
21:15  "Новый Казахстан". Богатейшей семьей РК продолжают оставаться елбасята Кулибаев-Назарбаева - $8,6 млрд на двоих
19:45  Молдавия обменяла российский газ на российское электричество, - С.Гамова
19:31  Что обсудили Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев на переговорах в Душанбе
16:42  У Кыргызского спорта новый руководитель - боксер Айбек Абдымомунов
16:25  Le Figaro: США запустили необратимый процесс свержения собственного долларового господства
15:39  В ботах и с оружием. Израильский спецназ снова забрался в священную мечеть Аль-Акса
15:36  У ярого нацика русофоба Президента Литвы Науседы нашли партбилет члена КПСС
15:22  Как Китай входит в противостояние с Западом, - Тимофей Бордачев
12:14  Филиппины выдали Монголии бежавшего оглоеда - экс-министра продовольствия Бадамжуная Тунжина
12:11  Так и быть... МИД Казахстана решил пока не арестовывать Путина по ордеру МУС (разяснение)
11:21  Возрождение независимости: как Центральная Азия стремится к деколонизации
11:18  Зима - будет! Мировые газовые войны: перспективы на 23-24 гг., - С.Пикин
11:17  ТуркмКадры. Сердар Аркадаг назначил руководителей телеканала и газеты "Аркадаг" и др перемещения
11:15  В Казахстане продолжают искать ушедшего "в партизаны" генерала Кудебаева. Прячется в горах?
10:21  Антикорруп Казахстана возглавил молодой и амбициозный "северянин" Асхат Жумагали
09:07  Санкционная петля вокруг Кыргызстана сжимается все сильнее? - Канат Кожоев
09:05  Школьное образование Казахстана: это даже не катастрофа, - А.Бектенова
09:03  Россия денонсировала соглашение о выплате пенсий военным из стран СНГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ЕС предложил КНР вместе "образумить Россию", - НГ
21:20 06.04.2023

6.04.2023

Евросоюз сделал заявку на особые отношения с Китаем
Геннадий Петров

Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен поговорили об экономике, Украине и многовекторности.
Заканчивается визит в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Темами переговоров стали и отношения КНР с ЕС, и российско-украинский конфликт. По заявлениям Макрона и фон дер Ляйен получается, что ЕС, при всех расхождениях с Китаем, не намерен с ним ссориться. Оба считают, что у Си есть способы воздействия на Россию, которыми он, если с ним найдут общий язык, воспользуется в интересах Запада.

Последнее время лидеры стран ЕС – частые гости в Пекине. В марте Китай посетил канцлер Олаф Шольц, в этом месяце там побывал премьер Испании Педро Санчес, на следующей неделе приедет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

А ожидается еще и саммит Евросоюз–Китай. Он предположительно состоится в июне-июле, но может быть и раньше. Поездка Макрона и фон дер Ляйен – часть дипломатического "паломничества" европейцев в Пекин, призванного подчеркнуть, что ЕС готов выработать некую особую линию во взаимоотношениях с Пекином. Она будет, пусть и частично, не совпадать с той, что придерживается Вашингтон.

Как заметил в комментарии "НГ" научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин, отличие курса Евросоюза на китайском направлении заключается в том, что США готовы в определенной мере пожертвовать экономикой ради политики, ухудшить торгово-экономические отношения с Китаем, если того требует реализация политических задач Вашингтона. Евросоюз в этом смысле настроен куда менее радикально. Страны, входящие в него, больше дорожат экономическими связями с Китаем.

Тем не менее визит фон дер Ляйен сам по себе напоминал, что для ЕС союзничество с США в итоге все равно будет важнее любых возможных договоренностей с Пекином. Не далее как 30 марта председатель Еврокомиссии резко раскритиковала Си Цзиньпина за его позицию по отношению к российско-украинскому конфликту. Она предупредила, что то, как Китай "продолжит действовать в рамках конфликта в Украине, станет определяющим фактором в развитии отношений между ЕС и Китаем". Фон дер Ляйен тогда заявила, что соглашение об инвестициях, замороженное Евросоюзом в 2021 году, должно быть переоценено "в свете нашей более широкой стратегии в отношении Китая".

Во многом то же она и Макрон, если судить по их заявлениям, повторили Си Цзиньпину. "Я знаю, я могу рассчитывать на то, что вы образумите Россию и вернете всех за стол переговоров", – сказал французский президент. О том, что Китай может способствовать "справедливому миру" в Украине, говорила и фон дер Ляйен. И она, и Макрон выражали надежду, что Китай не будет прямо или косвенно поставлять оружие России.

Си Цзиньпин, в свою очередь, говорил о перспективах достижения мира между РФ и Украиной довольно осторожно и, видимо, никаких обещаний не дал. Судя по сказанному фон дер Ляйен, ей даже не удалось убедить его позвонить Владимиру Зеленскому. О том, что председателю КНР неплохо было бы уравновесить свой визит в Москву разговором с президентом Украины, ранее заявляли и в США, и в ЕС. По словам фон дер Ляйен, Си Цзиньпин лишь изъявил готовность поговорить с Зеленским "когда будут соответствующие условия и время". Она назвала это "положительным моментом". Вместе с тем о поддержке плана окончания конфликта, выдвинутого украинским лидером, Си Цзиньпин, как следует со слов фон дер Ляйен, ничего не сказал. Впрочем, и она, и Макрон поддержали китайские мирные предложения лишь в весьма общих выражениях.

В чем Си Цзиньпин был конкретен, так это в оценке "тайваньского вопроса". Во время визита Макрона и фон дер Ляйен МИД КНР выступил с жестким заявлением по поводу приезда в США лидера Тайваня Цай Инвэнь. Свои переговоры с союзниками Вашингтона Си Цзиньпин счел подходящим поводом для того, чтобы напомнить: отказа от признания острова неотъемлемой частью КНР не будет. Как он выразился, "тот, кто ожидает, что Китай пойдет на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе, просто стреляет себе в ногу".

Говоря о взаимоотношениях с ЕС, китайский лидер подчеркивал, что рассчитывает на готовность Евросоюза "придерживаться независимости" в контактах с КНР. Он назвал Китай и Европу "двумя мощными силами, способствующими многополярности мира". Обо всем этом Си Цзиньпин заявил на заседании Китайско-французского комитета предпринимателей. Ожидается, что в его рамках, а также в рамках визита Макрона, который завершится 7 апреля, будет подписан внушительный пакет документов о сотрудничестве в разных областях – от зеленой экономики до аэрокосмической сферы.

***
За встречей в Пекине наблюдали авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "Макрон все же допустил дипломатическую бестактность: на пресс-конференции, сообщают, он позволил себе говорить вдвое дольше своего китайского коллеги, чем вызвал у него видимое раздражение. Как пишет Politico, "Си несколько раз глубоко и раздраженно вздохнул", пока Макрон пытался его развести на какой-то однозначный комментарий по Украине", - обращает внимание "Беспощадный пиарщик".
"Есть подозрение, что когда Макрон говорит о недопустимости размещения ядерного оружия на чужой территории, то под этим он имеет в виду исключительно российское оружие, не случайно в качестве примера упомянув о соответствующих планах Москвы дислоцировать тактические ядерные вооружения в Белоруссии, - комментируют авторы канала "Мюсли вслух". - Вспомнить об американском ядерном оружии на территории ряда европейских стран не позволяет специальный мыслеблок, доведший искусство двоемыслия западных политиков до небывалых высот".
Авторы канала "Темник" тем временем отмечают, что в самом Евросоюзе никак не могут договориться на тему совместных закупок снарядов для Киева: "Начались переговоры бодро, но процесс застопорился. Не могут решить, кому достанутся деньги - одни говорят, что нужно использовать только компании из ЕС, а другие предлагают подключать больше стран".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680805200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Мажилисмены ратифицировали соглашение о режиме деятельности казахстанско-туркменской госграницы
- Меры по развитию горно-металлургической отрасли обсуждены в Правительстве
- О визите Си Цзиньпина в Москву и казахстанской многовекторности
- Первый среди равных
- Смогут ли дети Астаны и Алматы нормально учиться?
- Демпартия "Ак жол" требует защитить предпринимателей от незаконного давления налоговиков
- Серика Жумангарина проинформировали о ходе работы информсистемы "е-КТРМ"
- Меры по поддержке науки обсудили в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  