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34 ракеты из Ливана прилетели в Израиль
21:35 06.04.2023

Минобороны Израиля призвало готовиться к "любым вариантам" после обстрела
Министр обороны Израиля призвал готовиться к "любым вариантам" после обстрела из Ливана
Днем 6 августа несколько городов на севере Израиля подверглись ракетным обстрелам с территории Ливана. ЦАХАЛ обвинил в этом палестинские группировки, армия Ливана сообщила об обнаружении ракетных установок и их демонтаже

Пожар после обстрела Израиля ракетами, выпущенными с территории Ливана
Министр обороны Израиля Йоав Галант дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к любым возможным ответным мерам после ракетного обстрела с ливанской территории, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильского Минобороны.

"По завершении совещания Галант поручил оборонному ведомству выдвинуть все варианты реагирования, прежде чем представить их кабинету безопасности", - сказано в сообщении.

Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана

Днем 6 августа в нескольких городах Западной Галилеи (область на севере Израиля, граничит в Ливаном) объявили воздушную тревогу, после того как десятки ракет были выпущены с территории Ливана. Как уточняла общенациональная радиостанция Армии обороны Израиля, 25 из 34 выпущенных ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол", еще пять упали на территории страны.

Армия Ливана после этого сообщила в Twitter об обнаружении на юге страны ракетных установок. "Подразделение армии обнаружило ракетные установки и несколько ракет, предназначенных для запуска, в окрестностях населенных пунктов Зибкин и Клайла. Ведется работа по их демонтажу", - говорится в заявлении.

The Times of Israel писала, что залпы произошли после обещания "Хезболлы" ответить на столкновения полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с руководством силовых структур. Позже армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ракетным обстрелом из Ливана стоит группировка ХАМАС, базирующаяся в секторе Газа.

Ситуация в регионе обострилась после столкновений на Храмовой горе между палестинцами и полицией, произошедших в ночь на 5 апреля. Тогда десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети Аль-Акса и призывали к беспорядкам, уточняли в ЦАХАЛ. При этом когда силовики входили в мечеть, их "забросали камнями и фейерверками", двое полицейских пострадали. Как уточнял телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента на месте событий, в ходе столкновений силовики задержали более 400 человек, около сотни пострадали.

После этого из сектора Газа были выпущены ракеты по израильской территории. В ответ Израиль нанес удары по Газе. Тогда ЦАХАЛ также обвинил в обстрелах ХАМАС.

Илья Пламенев

Источник - rbc.ru
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