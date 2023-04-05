 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.04.2023
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Среда, 05.04.2023
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Казахстан выпускает в обращение коллекционные монеты Тогузкумалак Казахстан выпускает в обращение коллекционные монеты "Тогузкумалак"
00:04 07.04.2023

О начале продаж коллекционных монет TOǴYZQUMALAQ

Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) сообщает о начале продаж через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz c 10 апреля 2023 года коллекционных монет TOǴYZQUMALAQ из серии "Обряды, национальные игры Казахстана".

Коллекционные монеты TOǴYZQUMALAQ изготовлены:
– из серебра (с применением технологии точечного золочения, одностороннего оксидирования и интерференционного радужного покрытия) массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof и black-proof, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук;

Изображение монет из серебра номиналом 500 тенге (качеством изготовления proof и black proof)
– из серебра (с применением технологии точечного золочения и интерференционного радужного покрытия) массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук;

Изображение монет из серебра номиналом 500 тенге (качеством изготовления proof)
– из сплава мельхиор МН 25 массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 000 штук;

Изображение монет из сплава мельхиор номиналом 100 тенге
– из сплава нейзильбер МНЦ 15-20 массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.

Изображение монет из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:
+7 (7172) 77 52 10
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

Источник - Национальный Банк Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680815040


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