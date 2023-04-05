Казахстан выпускает в обращение коллекционные монеты "Тогузкумалак"

00:04 07.04.2023

О начале продаж коллекционных монет TOǴYZQUMALAQ



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) сообщает о начале продаж через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz c 10 апреля 2023 года коллекционных монет TOǴYZQUMALAQ из серии "Обряды, национальные игры Казахстана".



Коллекционные монеты TOǴYZQUMALAQ изготовлены:

– из серебра (с применением технологии точечного золочения, одностороннего оксидирования и интерференционного радужного покрытия) массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof и black-proof, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук;



Изображение монет из серебра номиналом 500 тенге (качеством изготовления proof и black proof)

– из серебра (с применением технологии точечного золочения и интерференционного радужного покрытия) массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук;



Изображение монет из серебра номиналом 500 тенге (качеством изготовления proof)

– из сплава мельхиор МН 25 массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 20 000 штук;



Изображение монет из сплава мельхиор номиналом 100 тенге

– из сплава нейзильбер МНЦ 15-20 массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.



Изображение монет из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге



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