Усечение памяти. Борьба с "колониальным прошлым" в Кыргызстане, - Сергей Кожемякин

00:08 07.04.2023

Усечение памяти. Борьба с "колониальным прошлым" в Кыргызстане



Киргизия приняла эстафету других постсоветских государств, взявшись за переименование населенных пунктов. Борьба с прошлым этим не ограничивается. В стране сносят архитектурные памятники и проводят мероприятия с требованием деколонизации.



Всесторонний кризис, в котором части бывшего Советского Союза пребывают уже больше тридцати лет, наталкивает на мысль о профнепригодности рыночных элит. Однако в некоторых сферах таланты правящих классов несомненны. Например, они придумали сотни способов, как связать государственный "карман" с личным, а также научились мастерски держать нос по ветру в геополитических штормах.



Веяния последнего времени не обошли стороной и Киргизию. Вслед за соседним Казахстаном здесь все чаще поднимаются вопросы смены географических названий. В конце прошлого года спикер парламента Нурлан Шакиев возмутился тем, что "отдельные населенные пункты носят названия на других языках", и предложил начать с переименования четырех районов столицы - Ленинского, Первомайского, Октябрьского и Свердловского.



Автором очередной инициативы выступила государственная кадровая служба. Недавно она представила список сел и сельских округов, которые предлагается переименовать. Например, село Киров в Ошской области должно стать селом Кенжебай, село Комсомольское в Иссык-Кульской области чиновники призывают назвать Кытай. Кроме того, инициаторов не устраивают нынешние наименования села Нижняя Серафимовка и Семеновского сельского округа. Для них заготовлены названия, соответственно, Макеш-Баатыр и Кожояр. Как указывается, это позволит "укрепить национальную идеологию" и вернет селам и округам "широко известные в прошлом и в настоящем наименования".



Утверждение "национальной идеологии" имеет и более осязаемые формы. Например, в Бишкеке продолжается уничтожение советского архитектурного наследия, в том числе объектов, внесенных в список памятников истории и культуры. В прошлом году была снесена гостиница "Иссык-Куль", на ее месте власти обещают построить новые административные здания.



Печальная судьба постигла беломраморное здание ресторана "Нарын", построенное в национальном стиле и являвшееся частью архитектурного ансамбля площади Победы. Прежнее руководство города обещало разбить здесь парк, однако власти республики нашли участку в центре столицы более прибыльное применение. В марте президент Садыр Жапаров заложил капсулу в фундамент будущего бизнес-центра, который будет включать 37-этажный пятизвездочный отель, жилые апартаменты и магазины. Участниками проекта стоимостью 321 миллион долларов (десятая часть годового бюджета страны) являются несколько зарубежных компаний, а также, как признался сам глава Киргизии, бизнесмен Хабибулла Абдукадыр. Последний был фигурантом журналистских расследований о многомиллиардных хищениях в таможенной системе, но, как заявил Жапаров, его не интересуют отношения предпринимателей с прежними властями - главное, чтобы они вкладывали деньги в страну.



Еще одним объектом, которому вынесен "смертный приговор", стал столичный ипподром. Возведенный в 1947 году, он сыграл важную роль в сохранении и популяризации национальных видов спорта. Помимо трибун на 3 тысячи мест, комплекс включал конноспортивную школу, ветеринарную лечебницу, общежитие для спортсменов и т.д. Хотя ипподром вошел в перечень памятников истории и культуры государственного значения, власти ничего не делали для его сохранения. Объект признали аварийным и не подлежащим ремонту, а посетивший его президент поручил рассмотреть возможность сноса ипподрома и строительства на его месте многоквартирных домов.



Новым хозяевам жизни чужд не только массовый спорт, но и другие сферы, из которых трудно выкачивать прибыль. Например, наука и искусство. Слепком с истории страны стала судьба столичного планетария. Современное оптическое оборудование знакомило детей и взрослых со строением вселенной, в здании проводились лекции-сеансы по астрономии, физике, наукам о Земле, работал астрономический кружок для школьников. После разрушения СССР планетарий, который ежегодно посещали около 100 тысяч человек, был приватизирован. Некоторое время там располагался ночной клуб для лиц нетрадиционной ориентации, а сегодня это просто заброшенные строения (на снимке), где ютятся бездомные. Несколько лет назад городской суд признал приватизацию незаконной, но Верховный суд в конце концов встал на сторону владельцев здания.



В городе Ош на юге страны тем временем ликвидирован музей изобразительных искусств. Зато мечети появляются как грибы после дождя. Строительство одной из них, вместимостью 20 тысяч человек, финансирует упомянутый Хабибулла Абдукадыр.



Привести общественное сознание к выгодному правящим элитам состоянию призвана и политика "деколонизации". За последнее время прошло сразу несколько мероприятий, посвященных "избавлению от советских канонов" и борьбе с пропагандой России как "неомперии, которая пытается возродить свое влияние". Их участники возмущаются трансляцией в Киргизии российских телеканалов, призывают реабилитировать басмачей и бойцов сформированного в гитлеровской Германии Туркестанского легиона. "За эти 70 лет у общества сформировался страх… В те времена человек из полноценного человека с достоинством и уверенностью превратился в маленького испуганного винтика, который боялся всего. Люди потеряли память", - утверждает постоянная участница конференций Эльмира Ногойбаева. Спонсорами и организаторами мероприятий выступают не только местные активисты, но и такие зарубежные организации, как фонд Сороса, британско-американский институт по освещению войны и мира (IWPR) и т.п.



Надеяться, что эти силы заинтересованы в развитии Киргизии, крайне наивно. Их задача - превратить страну в послушный придаток иностранных держав. Что, в свою очередь, требует покорного населения, лишенного памяти о лучшем периоде в истории республики. В этом интересы зарубежных фондов и местных властей совпадают полностью.



Сергей Кожемякин